"Bac 2021 : le grand oral et l'oral anticipé de français ont démarré !"

BAC 2021. Les épreuves orales (grand oral et oral de français) ont démarré ce 21 juin. Les candidats ont aussi passé deux épreuves écrites, la philosophie et le français, dont les sujets et corrigés ont été dévoilés. Consultez les sujets tombés et nos explications sur l'impact du contrôle continu sur les notes et résultats du bac.

Quels documents faut-il prévoir le jour de l'épreuve du grand oral ? Si tu passes l'épreuve du grand oral bientôt, tu as trois documents à bien préparer à l'avance pour être sûr(e) de ne rien oublier le jour J, et à ne pas oublier d'emmener car tu dois les avoir sur toi au moment d' "entrer en scène" : Ta convocation

Ta pièce d’identité

La feuille signée par tes professeurs sur laquelle sont inscrites tes questions Quel est l'objectif du grand oral ? Selon le ministère de l'Education nationale sur son site, le grand oral a pour objectif de former l'élève à "prendre la parole en public de façon claire et convaincante". Toujours selon la même source, cette épreuve doit aussi permettre d'utiliser ses connaissances (celles liées aux spécialités choisies par l'élève) afin de construire une argumentation. Autre but du grand oral : que l'élève puisse montrer en quoi les connaissances liées à ses spécialités sont importantes pour son projet de poursuite d'étude, et même, souligne le ministère, son "projet professionnel".

BAC 2021

Le calendrier du bac 2021 est perturbé par l'épidémie de coronavirus qui a chamboulé une partie de l'année scolaire avec les confinements. Si des épreuves ont été maintenues contrairement à l'année précédente, le bac 2021 se limite à 4 rendez-vous :

Epreuve de philosophie : le jeudi 17 juin

: le jeudi 17 juin Epreuves anticipées écrites de français (pour les élèves de première) : le jeudi 17 juin

(pour les élèves de première) : le jeudi 17 juin Epreuve anticipée orale de français (pour les élèves de première) : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

(pour les élèves de première) : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet Epreuves du grand oral : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

N.B. : Les épreuves écrites du bac professionnel ont eu lieu du 16 au 18 juin 2021.

Contrairement à l'année dernière, certaines épreuves du baccalauréat 2021 ont donc été maintenues. Des aménagements ont néanmoins été décidés pour ces épreuves :

En français , les épreuves orales peuvent se baser sur quatorze textes en première générale − au lieu de vingt − et sur sept textes en première technologique − au lieu de douze. Les enseignants faisant passer l'épreuve sélectionnent par ailleurs deux textes dans ce panel, entre lesquels l'élève peut choisir (en optant pour celui sur lequel il a le plus eu l'occasion de travailler). Pour l'écrit de français, le nombre de sujets à traiter proposé aux élèves a été doublé.

, les épreuves orales peuvent se baser sur quatorze textes en première générale − au lieu de vingt − et sur sept textes en première technologique − au lieu de douze. Les enseignants faisant passer l'épreuve sélectionnent par ailleurs deux textes dans ce panel, entre lesquels l'élève peut choisir (en optant pour celui sur lequel il a le plus eu l'occasion de travailler). Pour l'écrit de français, le nombre de sujets à traiter proposé aux élèves a été doublé. En philosophie , les élèves ont le choix entre quatre sujets de dissertation au lieu de trois. C'est par ailleurs la meilleure note qui sera choisie entre celle de l'épreuve et celle du contrôle continu.

, les élèves ont le choix entre quatre sujets de dissertation au lieu de trois. C'est par ailleurs la meilleure note qui sera choisie entre celle de l'épreuve et celle du contrôle continu. Pour le grand oral, l'élève peut s'y présenter avec un mot de son enseignant précisant quelles parties du programme n'ont pas pu être étudiées dans l'année à cause du contexte sanitaire.

Les épreuves de spécialité remplacées par du contrôle continu

Les premières épreuves du "nouveau bac", initialement prévues le 15 mars, ont finalement été supprimées au profit du contrôle continu. Dans un entretien au JDD daté du 24 janvier, Jean-Michel Blanquer s'est justifié sur la raison de cette annulation : "Pour permettre aux élèves de travailler le plus longtemps et le plus sereinement possible. Organiser les épreuves en mars semblait trop incertain, et les lycéens ne bénéficiaient pas tous des mêmes conditions de préparation, les lycées ayant organisé les enseignements avec plus ou moins de distanciel". Et d'ajouter : "Nous n'avons pas voulu reporter ces épreuves en fin d'année pour sauvegarder le mois de juin".

Les épreuves d'évaluation communes également annulées

Les épreuves d'évaluation communes de Première et Terminale sont annulées au profit du contrôle continu : les trois sessions d'évaluations communes, prévues par la réforme du bac qui devait entrer pleinement en vigueur lors de l'année scolaire 2020-2021, ont été supprimées pour cette année.

Des épreuves de remplacement au mois de juin

Les épreuves de remplacement du bac 2021 ont lieu comme chaque année au mois de septembre pour les élèves empêchés par un cas de force majeure. Pour rappel, la session de remplacement est réservée aux candidats n’ayant pas pu se rendre à une épreuve du bac en raison d’un accident, d'une maladie, d'une hospitalisation ou d'un autre événement majeur. Ces candidats doivent justifier leur absence aux épreuves auprès du rectorat dès le mois de juin.

N.B. : pour le bac professionnel, les quatre épreuves terminales des enseignements généraux du bac pro ont été maintenues en présentiel (français ; histoire-géographie et enseignement moral et civique ; prévention-santé-environnement ; économie-droit ou économie-gestion), mais seules les deux meilleures notes seront retenues.

Pour l'épreuve du grand oral, grande nouveauté de ce bac 2021 et grande première depuis la réforme du bac présentée en 2018, les lycéens de terminale choisissent et préparent 2 questions qu'ils devront traiter face à un jury. Ces dernières doivent porter sur les programmes de leurs spécialités. L'élève peut par exemple prendre une question pour chaque spécialité, ou choisir des questions recouvrant les deux disciplines. Il est conseillé d'opter pour des questions en cohérence avec le projet d'études. Les questions pour le grand oral doivent ensuite être validées par les professeurs.

Le jour J, l'exposé de l'élève doit durer 5 minutes maximum. Le grand oral en lui-même dure 40 minutes au total (20 minutes de préparation puis 20 minutes de passage devant le jury). Il se compose de trois parties :

la réponse à une question (sur les deux préparées)

un moment d'échange avec le jury

la présentation du projet d'orientation de l'élève

Les épreuves d'évalution communes (pour les Première et les Terminales) : au vu de leur remplacement par du contrôle continu, les bulletins scolaires des élèves de première et de terminale seront en contrepartie de nouveau utilisés, comme pour le bac de l'an dernier. Une moyenne des notes remplacera donc les épreuves finales pour l'histoire-géographie, les langues vivantes et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale. S'ajoute à cette liste les mathématiques pour le bac technologique et l'enseignement scientifique pour le bac général.

(pour les Première et les Terminales) : au vu de leur remplacement par du contrôle continu, les bulletins scolaires des élèves de première et de terminale seront en contrepartie de nouveau utilisés, comme pour le bac de l'an dernier. Une moyenne des notes remplacera donc les épreuves finales pour l'histoire-géographie, les langues vivantes et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale. S'ajoute à cette liste les mathématiques pour le bac technologique et l'enseignement scientifique pour le bac général. Les épreuves de spécialité : elles sont pour rappel remplacées par du contrôle continu. Les résultats de ces épreuves dites de spécialité comptent pour 32% de la note finale du bac. Ils seront finalement calculés "sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces enseignements", précise une lettre du ministère consultée par Le Monde. Autrement dit, c'est la moyenne annuelle obtenue pour chacune des matières de spécialité qui sera prise en compte pour l'examen. Dans Parcoursup, ce sont par conséquent les moyennes des deux premiers trimestres de chaque enseignement de spécialité qui remplaceront les résultats des épreuves de spécialité.

: elles sont pour rappel remplacées par du contrôle continu. Les résultats de ces épreuves dites de spécialité comptent pour 32% de la note finale du bac. Ils seront finalement calculés "sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces enseignements", précise une lettre du ministère consultée par Le Monde. Autrement dit, c'est la moyenne annuelle obtenue pour chacune des matières de spécialité qui sera prise en compte pour l'examen. Dans Parcoursup, ce sont par conséquent les moyennes des deux premiers trimestres de chaque enseignement de spécialité qui remplaceront les résultats des épreuves de spécialité. Les épreuves anticipées de français, l'épreuve de philosophie et le grand oral (autrement dit les épreuves maintenues pour le bac 2021) : elles sont notées en fonction des résultats aux examens.

L'égalité d'évaluation entre les élèves "garantie"

De nombreuses inquiétudes se sont fait jour à l'annonce du maintien de certaines épreuves du bac 2021 après des périodes de confinement et de cours en distanciel pour les élèves. "Nous allons diffuser un guide d'évaluation du contrôle continu, ainsi que les sujets d'examen initialement prévus : les enseignants pourront s'en servir comme modèles", a promis Jean-Michel Blanquer lors de son interview au JDD du 24 janvier. Et d'ajouter : "Et nous mettons en place un dispositif pour harmoniser les notes".

Les coefficients des épreuves de spécialité (deux matières poursuivies en terminale) ne changent pas pour ce bac 2021 si particulier, malgré leur évaluation en contrôle continu : elles représentent un coefficient 16. Les épreuves terminales du bac général, dont font partie celles de spécialité, représentent 60% de la note finale du bac. Voici les coefficients du bac général 2021 pour les autres épreuves terminales du bac général :

Epreuves anticipées :

Français (écrit) : 5

Français (oral) : 5

Epreuves finales :

Philosophie : 8

Epreuve orale terminale : 10

► Consultez les coefficients pour le bac technologique sur le site spécialisé Létudiant.

Les coefficients des épreuves d'évaluation commune restent aussi les mêmes

Suite à l'annulation de ces épreuves écrites pour cause de crise sanitaire du Covid-19, elles sont pour rappel évaluées en contrôle continu mais leurs coefficients restent identiques : toutes les matières concernées ont un coefficient 5 (Histoire-géographie, Enseignement scientifique, Spécialité suivie uniquement en première, Langues vivantes, EPS). Les évaluations communes représentent ainsi 30% de la note finale du bac.

De nombreux simulateurs de notes sont disponibles en ligne pour évaluer son résultat au bac 2021. Nous vous en conseillons deux : téléchargez et utilisez le tableau de calcul du ministère de l'Education nationale ou allez sur la page web dédiée "Simulateur de notes du bac" pour pouvoir visualiser votre note plus rapidement.

La date des résultats du bac 2021 est pour le mardi 6 juillet 2021 à partir de 8h30. Ils seront visibles par affichage dans les établissements où les candidats passent les examens du baccalauréat. Ils seront également disponibles en temps réel sur cette page Linternaute.com (voir ci-dessous).

Linternaute.com vous permet de consulter les listes d'admis lors de la dernière édition du bac et de chercher un résultat grâce au moteur de recherche ci-dessous. Le taux de réussite au bac est exceptionnellement élevé cette année, compte tenu de la "bienveillance" de la notation en contrôle continu, sous les recommandations du ministère de l'Education nationale.

Comment trouver les résultats du bac (par ville et académie) ?

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Lors de la précédente session du bac, les résultats des épreuves anticipées du bac de Français ont été communiqués à partir du lundi 8 juillet. Leurs horaires de publication pour cette année sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Le résultat du bac technologique est consultable le même jour que les résultats du bac technologique et du bac professionnel. C'est donc le mardi 6 juillet 2021 également que les élèves de ces filières pourront connaître le verdict pour le bac 2021.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Officiellement nommé "épreuves du second groupe", le processus de rattrapage est destiné à tous les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 9,99/20 à l'issue de la première session du baccalauréat. Chaque candidat doit choisir deux épreuves à repasser pour récupérer un maximum de points, au même coefficient qu'à la mi-juin.

Les élèves soumis à la session de rattrapage sont fixés dès le début de la semaine suivant les résultats du bac, les repêchages ayant lieu dans les jours suivant le résultat du 1er groupe. Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) doivent donc être connus du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 inclus jusqu'à 19h. Ces résultats du rattrapage seront par ailleurs disponibles l'après-midi même du jour du passage des oraux.