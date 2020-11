DIRECT. Black Friday 2020 : promos et bons plans du lundi 23 novembre

BLACK FRIDAY. Le Black Friday avant l'heure continue chez les marchands en France, avec déjà de très nombreuses offres estampillées "Noël 2020". Amazon, Fnac, Cdiscount... Voici une sélection Black Friday 2020 à un peu moins de deux semaines de la date clé.

La date du Black Friday a été décalée, en France, au 4 décembre 2020. Ce report, réclamé par certains représentants des artisans et commerçants pénalisés par le confinement, a reçu l'appui du gouvernement. Finalement, Carrefour, Leclerc puis Amazon ont annoncé qu'ils acceptaient de repousser la méga-opération commerciale de l'année. Le vendredi 20 novembre, le ministère de l'Economie s'est félicité de l'accord "unanime" de la grande distribution, du commerce et du commerce en ligne pour ce report. Pour autant, plusieurs enseignes ne se sont pas prononcées.

Comme chaque année, cette date ne correspond qu'au jour où les promotions les plus importantes seront proposées : en réalité, le Black Friday a déjà débuté, il ne fera que s'intensifier dans les prochains jours. Lors des dernières éditions du Black Friday, les sites de e-commerce ont pris l'habitude de faire débuter leur campagne de prix cassés plusieurs jours avant la date officielle, avec une "Black Friday week". Celle-ci pourrait donc débuter le vendredi 27 novembre.

Il s'agit d'une gigantesque opération commerciale, née dans les années 1950 aux Etats-Unis, organisée traditionnellement le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Le Black Friday a été importé en Europe et en France dans les années 2010, à l'initiative des grands groupes de vente en ligne. Les enseignes et grandes marques proposent des rabais souvent importants sur une sélection d'articles, avec à l'appui une immense campagne de publicité pour attirer les consommateurs.

Les promotions concernent absolument tous les domaines pour le Black Friday. Alors que durant les soldes, ce sont les vêtements à prix réduits qui sont les plus recherchés, les consommateurs sont en revanche plus encore en recherche de produits en tout genre lors du Black Friday. Il faut dire que de nombreux Français profitent de cette occasion pour commencer les achats de Noël. En ligne, les produits high tech sont très sollicités. Cette année, les consoles de jeu (notamment la PS4 et la Xbox One) pourraient figurer parmi les produits stars du Black Friday.

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday, que ce soit sur Internet ou en magasin. Les boutiques sont généralement nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Mais compte tenu de la crise du Covid-19 et de la propagation du virus, il est vraisemblable que de nombreux consommateurs se détournent des magasins physiques autorisés à ouvrir pour faire des emplettes en ligne. Voici donc une liste non exhaustive : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...

Amazon est l'un des principaux acteurs du Black Friday chaque année en France. C'est même sous l'impulsion de l'entreprise américaine que cette immense opération commerciale a été importée dans l'Hexagone. Après les pressions du gouvernement, le géant américain, représenté par son Directeur général Frédéric Duval en France, a décidé de repousser la date de son Black Friday 2020 au vendredi 4 décembre, d'un commun accord avec d'autres acteurs et surtout avec les commerces physiques, réclamant de pouvoir ouvrir pour l'opération. La semaine du Black Friday chez Amazon, ou "Black Friday week", qui devait débuter dès le 20 novembre, débutera donc le 27 novembre. Fin octobre, Amazon avait déjà suspendu une campagne de communication intitulée "le Black Friday avant l'heure".

Durant une semaine, entre le 27 novembre et le 4 décembre, Amazon proposera finalement des milliers de produits à prix réduits. Pour cette version 2020 du Black Friday, Amazon va effectuer à nouveau des promotions sur ses produits Kindle et Alexia et une sélection d'articles pour se démarquer : produits Apple, smartphones, aspirateurs (un classique chez Amazon), appareils photo, enceintes, casques et écouteurs, PC et tablettes essentiellement. Mais Amazon se montre aussi traditionnellement très ingénieux lors du Black Friday pour proposer d'autres types de produits, dans les rayons beauté, puériculture, bricolage et même épicerie.

La Fnac est devenue en quelques années l'un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Gros point fort pour l'enseigne : outre les magasins physiques, le site Internet du groupe se consacre pleinement à l'événement commercial chaque année. La Fnac n'a pas communiqué pour sa part sur un éventuel report de son Black Friday. Actuellement, sur le site du cybermarchand, le terme est banni des diverses pages produits, mais de nombreuses promotions sont déjà disponibles sous d'autres appellations, notamment "Préparez Noël en avance". La Fnac promet aussi le lancement du Black Friday "bientôt" sur une autre page du site.

Encore davantage durant le Black Friday que lors des autres périodes de l'année, Darty se distingue par des offres intéressantes sur le petit et le gros électroménager. Il faut donc s'attendre à des promotions sur les fours, les réfrigérateurs, les machines à laver, mais aussi sur les machines à café et les appareils destinés à la cuisine. Si vous l'ignorez, le site Internet de Darty permet de retrouver toutes les offres, avec par ailleurs des articles high tech, comme des télévisions, des smartphones ou encore des casques et enceintes audio. Comme la Fnac, Darty n'a pas indiqué qu'il allait reporter son Black Friday et a déjà lancé son opération "Des promos plein la hotte". Une page est aussi dédiée au Black Friday sur le site du marchand.

Le géant français de la vente en ligne tente déjà de se montrer attractif pour le Black Friday 2020. Sur la page dédiée à l'opération de son site Internet, CDiscount annonce un Black Friday "très prochainement" : "Ne manquez pas l'occasion de participer à cette course à la meilleure promotion, chercher la réduction la plus folle, la plus belle affaire. Une seule question se pose, arriverez-vous à temps ?". Comme l'année dernière, le début du Black Friday sur CDiscount devrait intervenir plusieurs jours avant le 4 décembre et devrait concerner toutes les rubriques de l'enseigne, du high tech au bricolage, aux jeux vidéo en passant par l'électroménager. CDiscount propose déjà des offres estampillées "Noël s'invite chez vous" dans sa "Boutique de Noël".