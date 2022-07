"Brevet de sciences 2022 : les sujets ont fuité, les sujets de secours au menu"

SUJET BREVET SCIENCES 2022. Les sujets de sciences et de technologie du brevet 2022 ont fuité. Le ministère de l'Éducation a annoncé qu'il allait porter plainte et les sujets de secours seront présentés aux élèves, ce vendredi 1er juillet pour la dernière épreuve des collégiens.

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 12h23] Les sujets des épreuves se sciences du brevet 2022, prévues vendredi 1er juillet à partir de 13h30, seront des sujets de secours. Hier soir, à la veille de cette ultime épreuve du brevet des collèges, qui comprend cette année les sciences de le vie de de la terre et la technologie, le ministère de l'Éducation nationale a dénoncé une fuite repérée via des photos des sujets initiaux, échangées sur la messagerie Whatsapp. Outre une plainte et une enquête interne, la rue de Grenelle a donc informé que ce sont les sujets de secours qui seront proposés aux 850 000 candidats cet après-midi.

L'épreuve de sciences est le sprint final des épreuves du brevet. En seulement 1h, les élèves de troisième doivent montrer qu'ils ont acquis les enseignements fondamentaux de l'année sur les matières scientifiques. En général, il s'agit d'une épreuve sans piège, le sujet présentant des exercices plutôt accessibles et sans difficulté si l'on a bien intégré le programme.

Comme pour chaque examen, les correcteurs lors du brevet de sciences sont attentifs au soin apporté à la copie et les sujets de sciences sont souvent moins soignés que les épreuves littéraires. Attention donc à exposer clairement les raisonnements, les calculs, et les analyses de documents pour argumenter votre réponse, avant de conclure en une ou deux phrases. Les enseignants recommandent de détailler les étapes du raisonnement mais d'aller à l'essentiel dans la rédaction des réponses.

Déjà des sujets de SVT et de techno dévoilés en 2022

Après les 100 points du sujet de français, les 100 points du sujet de maths et les 50 points du sujet d'histoire-géo EMC du brevet (Education morale et civique), le brevet de sciences vient ajouter les 50 derniers points à la notation via des examens finaux. Les élèves de troisième sont aussi, pour rappel, notés sur 400 points de contrôle continu. La note finale du brevet repose donc sur 50% de contrôle continu et 50% d'examens finaux. Il faut pour mémoire décrocher au moins 400 points sur 800 pour obtenir son brevet.

Si les premiers sujets de sciences et techno ont fuité, d'autres sujets de sciences du brevet 2022 sont déjà disponibles, de façon bien réglementaire cette fois. Les collégiens français de l'étranger ont déjà passé leurs épreuves, notamment celle de sciences. Le sujet tombé en Amérique du Nord est donc déjà connu, tout comme celui des centres d'examen de l'étranger du 1er groupe. S'il est un peu tard pour réviser, ces sujets permettent sans doute de dégager quelques tendances du brevet de sciences et de techno 2022... sans tricher cette fois.

En Amérique du Nord, les candidats au DNB ont passé leurs épreuves du brevet un mois avant leurs camarades de l'Hexagone, les 1er et 2 juin derniers. Quels sujets sont tombés pour eux ? En sciences, c'est cette année la discipline de la physique-chimie qui a été tirée au sort pour les candidats de la série générale. Le thème associé à cette matière était : "l'Exploration de la planète Mars". Les sciences de la vie et de la terre ont été la deuxième matière tirée au sort, avec pour thématique celle du tsunami ("Préparer une population face à un risque de tsunami" ; "Origine d'un tsunami" ; "sismogramme" ; "propagation des ondes sismiques et du tsunami").

Dans le 1er groupe des centres de l'étranger

Dans les centres de l'étranger du 1er groupe, l'épreuve de sciences du brevet 2022 en série générale a eu lieu le 15 juin dernier. Les deux disciplines choisies étaient Sciences de la vie et de la Terre et Technologie, comme pour l'Hexagone cette fois. En Sciences de la vie et de la Terre, le thème abordé était "l'impact du changement climatique sur les êtres vivants", à partir de l'exemple de l'oiseau "gobemouche noir" (sa période de reproduction ; son régime alimentaire à base de chenilles au cycle de reproduction basé sur le débourrage des feuilles entre autres) et du réchauffement climatique en Suisse. La dernière question demandait notamment d' "Expliquer les conséquences à long terme sur la population de Gobemouche de l'avancée du pic d'abondance des chenilles depuis 1995". En annexe, il fallait remplir un schéma illustrant une chaîne alimentaire, et répondre à des questions à plusieurs propositions sur le changement climatique, la ponte des gobemouches noires et le pic d'abondance des chenilles.

En technologie, le thème de la composition était le tapis de course. Etaient notamment abordées dans les questions les fonctions techniques de ses différents composants ; la chaîne d'énergie de la rotation du tapis ; une mise en réseau de trois tapis de course et un serveur de données à distance permettant de collecter la vitesse et la fréquence cardiaque de chaque coureur et de consulter l'évolution des performances à distance. Il fallait à la fin du sujet compléter les cases d'un programme informatique permettant le fonctionnement du tapis de course en mode "débutant" ou en mode "endurance".

L'épreuve de sciences du brevet des collèges, qui recoupe cette année des thématiques liées à la SVT et à la technologie, a aussi fait l'objet durant les derniers mois de plusieurs pronostics de la part des sites spécialisés. Certains sujets seraient, d'après les pronostics des enseignants, à réviser avec plus d'ardeur : il s'agit des notions sur l'exploitation des ressources naturelles et des cours sur les phénomènes météorologiques et climatiques.

Sur quoi portait le sujet de sciences de la précédente édition du brevet des collèges ? En série générale, les collégiens avaient planché en 2021 sur la SVT et la physique-chimie (la technologie n'ayant pas été tirée au sort). En physique-chimie, le sujet avait porté sur "les causes de la fonte des glaciers" ; en science de la vie et de la terre, c'est la photosynthèse et ses mécanismes qui étaient au coeur du sujet :

Le corrigé de l'épreuve de sciences pour la série générale est fourni chaque année par notre partenaire Studyrama dès que des correcteurs spécialisés ont peu accéder aux sujets et s'y pencher. Consultez-le corrigé du brevet de sciences 2021 ci-dessous afin de découvrir comment un professeur de sciences a résolu l'épreuve :

Combien de points sont à gagner pour l'épreuve de sciences du brevet ?

L'épreuve de sciences du brevet est chaque année notée sur 50 points (25 points par sous-matière), soit moins que le français et les mathématiques (100 points), mais autant que l'histoire-géographie. Jusqu'à 25 points sont donc à gagner par les élèves par matière. Pour rappel, le brevet est au total noté sur 800 points entre contrôle continu, examens écrits et oral, dont les dates ont été échelonnées selon les établissements jusqu'à ce vendredi 1er juillet. Il faut obtenir une moyenne de 400 points pour obtenir le diplôme national du brevet (DNB) au terme de ce cursus.