Sujet du brevet de sciences : les pronostics de sujets probables pour mardi ?

SUJET BREVET SCIENCES 2021. L'épreuve de sciences du DNB 2021 est aussi rapide que complète, puisqu'elle s'appuie sur deux matières, qui sont la physique-chimie et la SVT en série générale cette année. Les pronostics de sujets probables pour mardi 28 juin.

[Mis à jour le 27 juin 2021 à 13h12] Quels sont les sujets probables pour le brevet de sciences 2021, qui a lieu mardi 29 juin de 13h30 à 14h30 ? les sujets porteront sur le programme de SVT et de physique-chimie en série générale, ce sont donc sur ces matières qu'il faut concentrer les révisions et laisser de côté le troisième enseignement scientifique : la technologie. Comme pour chaque épreuve, des enseignants ont fait des pronostics sur les sujets pouvant tomber le jour de l'épreuve, sachant que ces suppositions ne devaient pas être une excuse pour se débarrasser de certains chapitres durant les révisions. Sur le site brevetdescollèges, un professeur de SVT estime que les phénomènes météorologiques et climatiques, l'exploitation des ressources naturelles et action humaine, la génétique et l'immunologie sont les thèmes les plus probables. Tous sont en rapport avec des questions d'actualité ente réchauffement climatiques ou l'épidémie de Covid-19 pour l'immunologie. Les thèmes de l'évolution, des micro-organismes et de la reproduction ont en revanche moins de chance de sortir selon l'enseignant.

En ce qui concerne la partie physique-chimie de l'épreuve, un autre professeur de collège dresse également la liste des sujets probables. Il mise essentiellement sur l'organisation et la transformation de la matière et les signaux pour observer et pour communiquer. Aucun pronostic n'est sorti pour les sujets de technologie sur lesquels seront évalués les élèves en filière professionnelle. Il reste de toute façon important de revoir l'ensemble du programme pour ne pas être surpris le jour de l'épreuve.

Combien de points sont à gagner pour cette épreuve ?

Le sujet de sciences est la quatrième épreuve écrite du brevet des collèges 2021, et a lieu en parallèle de certaines épreuves du bac (grand oral et oral anticipé de français), alors que l'épidémie de Covid est toujours d'actualité. Les élèves de troisième ont une heure pour plancher sur deux matières des trois enseignements scientifiques. Pour la filière générale, la SVT et la physique-chimie ont pour rappel été tirées au sort, alors que les sujets des filières professionnelles doivent faire référence au cours de technologie et de physique-chimie. Jusqu'à 25 points sont à gagner par les élèves par matière.

Si la durée de l'épreuve est courte, les professeurs estiment que les exercices prévus par le sujet sont faisables dans le temps imparti, à raison de passer une demi-heure par matière. "Trente minutes c'est amplement suffisant pour s'appliquer. Il faut bien lire le sujet pour partir sur des bonnes bases, isoler les informations importantes, quitte à les colorer, et faire attention aux unités. Il n'y a pas un travail démentiel, c'est largement faisable", assure Nicolas Perrot, professeur de physique-chimie au collège Sébastien Vauban à Blayes, auprès de L'Etudiant. L'organisation et la méthodologie semblent être les clefs de la réussite. Les épreuves de sciences reposent souvent sur la compréhension, l'analyse et l'interprétation de schémas, des graphiques et la maîtrise des formules. Toutefois il est primordial de connaître les notions principales des thèmes étudiés en cours.

L'actualité influence fréquemment les sujets d'examen et la suivre peut être un atout le jour de l'épreuve. Certains enseignants donnent en exemple l'immunologie ou le réchauffement climatique comme des sujets d'intérêt pouvant orienter le sujet de l'épreuve. Mais une fois encore, si tous les savoirs sont bons à utiliser, le brevet de sciences a pour but de montrer la capacité de l'élève à démontrer un raisonnement scientifique. Il faut donc se concentrer sur les données apportées par les documents et ne pas ajouter trop de connaissances personnelles et le faire à bon escient.

Comme pour chaque examen, les correcteurs sont attentifs au soin apporté à la copie et les sujets de sciences ou de mathématiques sont souvent moins soignés que les épreuves littéraires. Attention donc à exposer clairement les raisonnements, les calculs, et les analyses de documents pour argumenter votre réponse, avant de conclure en une ou deux phrases. Les enseignants recommandent de détailler les étapes du raisonnement mais d'aller à l'essentiel dans la rédaction des réponses.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notre site partenaire Studyrama met en ligne à partir de 14h45 mardi 29 juin le pdf intégral du sujet, mais aussi du corrigé de l'épreuve de sciences pour la série générale. Découvrez-là ci-dessous en temps voulu :

Sujet du brevet de sciences 2021

Corrigé du brevet de sciences 2021