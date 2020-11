Black Friday TV : des télévisions déjà en promotion, les bons plans

Si le Black Friday n'a pas encore officiellement commencé, de nombreuses promotions sur les télévisions sont déjà en ligne. Retrouver dans notre sélection des meilleures offres du moment sur les télés.

Et si le Black Friday 2020 avec déjà commencé ? Au vue des offres actuelles, il est vraiment possible de se le demander... On trouve déjà présentes en ligne des promotions assez significative sur les ordinateurs et les Mac d'Apple. Le Black Friday commence officiellement le 4 décembre 2020, mais de nombreuses offres sont déjà sur internet, notamment sur télévisions. Il est donc possible de trouver des rabais importants sur certains produits de ce type. Chaque année, les grands écrans en promo se vendent très rapidement lors du Black Friday. Il est donc utile de se renseigner dès-à-présent et d'effectuer une comparaison entre les diverses offres pour s'assurer de profiter des promotions intéressantes.

Et aussi

Il faut s'attendre lors de ce Black Friday 2020 à des dizaines d'offres à retrouver sur tous les sites marchands qui proposent du high tech et qui se lancent dans cette opération commerciale géante. Mais attention aux faux prix barrés sur les télévisions, qui fleurissent aussi lors du Black Friday : assurez-vous que les baisses des prix sont réels en comparant les tarifs sur plusieurs sites de vente en ligne. On se rend compte parfois qu'un -70% correspond en réalité à un -15% sur les prix affichés ces dernières semaines....

Sont attendues des promotions sur les TV Samsung, les TV LG, Proline, Sony, Philips, Toshiba notamment. L'année passée, lors de la vaste opération du Black Friday, les meilleurs bons plans permettaient d'économiser plusieurs centaines d'euros sur des télévisions de haut de gamme. Mais des rabais sont aussi effectués sur des TV d'entrée de gamme, avec très souvent des promotions de l'ordre de -10% à -30% sur des produits entre 150 et 300 euros. Avant même le Black Friday 2020, des rabais sont déjà opérés par plusieurs sites de e-commerce, comme CDiscount, Amazon, Darty ou La Fnac.... Voici notre sélection :

Notre best-of

Télé Philips Ambilight 3 côtés 55 pouces à 1199 euros sur La Fnac

Télé LG Oled 140 cm à 1169 euros sur Amazon

Télé Samsung 4K 108cm Samsung à 399 euros chez Boulanger

Télé Abdroid 4D Xiami HDR à 378 euros chez ElectroDépot

TV LED Kiano Slim tv 22" pouces [55 cm, full hd], triple tuner, dvb-t2, ci, ci+, classe énergétique a Amazon 169,99 € 119,99 € Voir

Darty 168,00 € Voir

Caixun EC24Z2 TV LED HD Ecran plat - 24- (60 cm) - 1*HDMI 1*USB 1*VGA - Classe énergétique A+ Amazon 119,99 € Voir

Cdiscount 187,69 € Voir

TV LED Jvc LT-32FD100 Fnac 144,99 € Voir

Darty 149,99 € Voir

TV FULL HD TCL 40ES561 ANDROID 249,00 € VOIR L'OFFRE sur Electro Dépôt

TV LED 32 HD-356 Laredoute 149,99 € Voir

Boulanger 149,99 € Voir

TV OLED OLED55BX6 Amazon 1599,00 € 1169,00 € Voir

Fnac 1484,00 € 1283,90 € Voir

Laredoute 1290,00 € Voir

Boulanger 1490,00 € 1290,00 € Voir

Darty 1499,00 € 1299,00 € Voir

TV LED Sony KD55XH9096BAEP Fnac 1184,00 € 984,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Sony KD-43X7056 Fnac 534,99 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

Darty 549,99 € Voir

Laredoute 549,00 € Voir

Boulanger 649,00 € 549,00 € Voir

TV OLED OLED KD55A8 Fnac 1784,00 € 1484,00 € Voir

Laredoute 1490,00 € Voir

Boulanger 2190,00 € 1490,00 € Voir

Darty 1799,00 € 1499,00 € Voir

TV LED KD55XH9005 Android TV Laredoute 999,00 € Voir

Boulanger 1290,00 € 999,00 € Voir

Amazon 1099,00 € Voir

Fnac 1499,00 € Voir

Vidéoprojecteur, WiMiUS 7000 Lumens Vidéo Projecteur Full HD 1920x1080P Natif Rétroprojecteur Supporte 4K Audio AC3 avec Réglage Digital 90,000 Heures Projecteur LED Home Cinéma & Présentation PPT 529,00 € 271,02 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Samsung TV 24 Smart TV VESA 75X75 Cdiscount 171,00 € Voir

Amazon 189,00 € Voir

Fnac 195,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

TV LED UE65TU8005 2020 Cdiscount 804,61 € Voir

Laredoute 899,00 € Voir

Boulanger 1190,00 € 899,00 € Voir

Amazon 948,85 € Voir

Fnac 1005,72 € Voir

TV QLED QE55Q80T 2020 Fnac 923,00 € Voir

Cdiscount 985,25 € Voir

Laredoute 999,00 € Voir

Boulanger 1490,00 € 999,00 € Voir

Darty 1063,92 € Voir

Amazon 1099,08 € Voir