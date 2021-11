Black Friday trottinette électrique : où trouver les bons plans ?

BLACK FRIDAY TROTTINETTE. Cette année encore, les trottinettes font partie des produits les plus mis en avant par les sites de vente en ligne pour le Black Friday. Voici notre best-of 2021 !

[Mis à jour le 27 novembre 2021 à 09h06] Des trottinettes à prix réduit ! Le Black Friday 2021 permet bel et bien de s'offrir une trottinette électrique à prix réduit. S'il y a des offres promotionnelles toute l'année, elles portent sur peu d'articles : aujourd'hui, les rabais sont sur de nombreux produits, sur des trottinettes de toutes gammes. Comme chaque année, Linternaute se mobilise pour dénicher les meilleures affaires du Black Friday et cette page vous permet d'accéder aux bons plans repérés sur les trottinettes, avec l'assurance d'avoir ici les meilleures offres.

Si vous envisagez d'acheter une trottinette électrique pendant le Black Friday 2021, vous avez sûrement déjà entendu ce nom ! Xiaomi, entreprise chinoise fabriquant de nombreux types de produits électroniques, des smartphones aux écouteurs, est réputée pour la qualité des trottinettes électriques qu'elle conçoit.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Pour les nouveaux adeptes de la trottinette électrique, le modèle Mi Electric Scooter Pro 2, conçu par Xiaomi, constitue une bonne entrée en matière. Son moteur, possédant une puissance de 300 watts, permet d'atteindre une vitesse de 25 km / h (qui est la vitesse réglementaire en France) et ce, même sur des pentes inclinées de 20%. Son autonomie s'élève à 45 km sur une seule charge, mais dans certaines conditions seulement - comptez plutôt 30 km. Son système de double freinage (électromagnétique et à disque) garantit la sécurité de l'utilisateur. Pesant 14,2 kg, elle reste ergonomique et maniable. La résistance à la crevaison des pneus de ce modèle a été augmentée, garantissant des pneus solides à l'utilisateur.

Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Cdiscount 450,00 € Voir

Fnac 548,19 € 474,99 € Voir

Rakuten 479,00 € Voir

Electro Dépôt 478,96 € Voir

La Redoute 479,00 € Voir

Boulanger 549,00 € 479,00 € Voir

Amazon 499,00 € 645,29 € Voir

Rue du Commerce 699,99 € 669,00 € Voir

Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes F1 Edition Rakuten 599,99 € Voir

Fnac 798,19 € 641,59 € Voir

Amazon 669,00 € Voir

Cdiscount 799,00 € 679,00 € Voir

Boulanger 799,00 € Voir

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Un autre modèle incontournable du fabriquant Xiaomi ! Très légère (13,2 kg), atteignant une vitesse maximale de 25 km/h, possédant un écran LCD et une connexion Bluetooth, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 peut parcourir jusqu'à un peu plus de 20 kilomètres et se recharge complètement en un peu plus de huit heures. Efficace, elle peut monter des pentes dont l'inclinaison va jusqu'à 16%. La puissance de son moteur est de 600 watts. Enfin, de relativement petite taille, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est aisément rangeable. A noter qu'en contrepartie, elle ne dispose d'aucun point d'accroche sécurisé - autrement dit, il est impossible de la laisser accrochée dans la rue.

Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Rakuten 398,99 € Voir

Cdiscount 699,00 € 409,00 € Voir

Amazon 446,00 € Voir

Fnac 449,00 € Voir

La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Electric 1S

Autre appareil du fabriquant Xiaomi, la légère et maniable Mi Scooter Electric 1S est, depuis longtemps, la star de la marque chinoise en matière de trottinettes. Et elle devrait être très recherchée durant le Black Friday 2021. Et pour cause : milieu de gamme, ses 12,5 kg la rendent facile à manier et la puissance de son moteur (pouvant atteindre les 500 watts maximum) permet d'atteindre la vitesse maximale de la trottinette en quelques secondes. Le frein à disque arrière puissant qui y a été ajouté, venant rejoindre le frein régénératif réglable, offre une sécurité supplémentaire, permettant de faire de véritables arrêts d'urgence. Ce modèle possède trois modes de vitesse : le mode "piéton", limité à 5 km/h, le mode "standard", limité à 20 km/h et le mode "sport", limité à 25 km/h.

Trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Electrique 1S Fnac 448,19 € 348,19 € Voir

Cdiscount 379,00 € Voir

Rakuten 447,99 € Voir

La Redoute 449,99 € Voir

Boulanger 449,99 € Voir

Rue du Commerce 462,47 € Voir

Amazon 503,65 € Voir

La trottinette électrique pliable Xiaomi M365

Avec son autonomie de 30 kilomètres et son design épuré, la M365 de Xiaomi fera très probablement des heureux parmi les débutants en matière de trottinette électrique. Son système de freinage à double circuit - elle possède un frein à disque et un système de freinage antiblocage eABS par récupération offrant une distance de freinage efficace et réactive de seulement 4 mètres - garantit la sécurité de l'utilisateur. Cette sécurité est renforcée par l'allumage automatique de feux arrières rouges dès que les freins sont enclenchés, afin de prévenir les autres piétons et véhicules sur la route. Enfin, pliable, elle est aisément transportable et prend très peu d'espace.

Trottinette électrique pliable Xiaomi M365 Rue du Commerce 349,00 € Voir

Rakuten 387,99 € Voir

Pour les plus petits budgets du Black Friday 2021, il existe également des modèles de trottinettes électriques moins coûteux, mais tout autant adaptés à vos besoins ! Ainsi, la trottinette électrique Urbanglide Ride 82s, avec son autonomie de 20 km et son moteur de 250 watts, est à suivre durant l'édition 2021 du Black Friday. Effectivement, de nombreux rabais avaient déjà été proposés sur ce modèle à l'occasion de l'édition 2020 de l'événement commercial. Modèle doté de précautions de sécurité, car doté de suspensions à l'avant et à l'arrière garantissant des déplacements maîtrisés, il dispose également de deux éclairages, un frontal et un à l'arrière, pour une meilleure utilisation lorsque la luminosité est faible. Pouvant atteindre les 25 km/h réglementaires, la Urbanglide Ride 82s peut supporter 100 kg de charge maximale. Elle se recharge en seulement quatre heures.

Trottinette électrique Urbanglide Ride 82s Rue du Commerce 253,62 € Voir

Cdiscount 329,90 € 269,99 € Voir

Rakuten 269,99 € Voir

Fnac 329,90 € Voir

De nombreuses autres trottinettes électriques, de la marque Urbanglide ou non, sont également conçus spécialement pour les plus petits budgets, de quoi choisir parmi une sélection de plusieurs modèles, chacun possédant leurs spécificités !

Trottinette électrique - Evercross 699,00 € 245,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Trottinette électrique - Beeper Lite FX1L 199,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Trottinette électrique M Megawheels pliable 264,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Trottinette électrique Aovopro pliable 349,00 € 299,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Trottinette électrique Urbanglide 85s Cdiscount 399,99 € 199,99 € Voir

Rue du Commerce 199,00 € Voir

Rakuten 289,99 € Voir

Fnac 353,08 € Voir

Trottinette électrique Urbanglide Ride 8 Plus 247,99 € 227,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

De bonnes alternatives de trottinettes milieu de gamme existent, pour ceux souhaitant investir un peu plus dans leur prochaine trottinette électrique. Lors de chaque Black Friday, de nombreuses réductions sont proposées par les sites marchands sur ces modèles milieu de gamme.

Trottinette électrique - MICROGO 399,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Trottinette électrique - MICRO X21 599,90 € 399,90 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Trottinette électrique - Urban Drift S006 540,92 € 469,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Trottinette électrique Ninebot Kickscooter E22E 449,00 € 359,57 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Trottinette électrique Hitway, avec siège amovible 799,00 € 489,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Trottinette électrique Minimotors Speedway Mini 4 Pro Lite 350 W Fnac 547,99 € 497,99 € Voir

Rakuten 572,43 € Voir

Rue du Commerce 642,93 € Voir

Cdiscount 752,13 € Voir

Trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter E45E Fnac 677,99 € 447,99 € Voir

Amazon 729,00 € 449,99 € Voir

Boulanger 799,00 € 449,00 € Voir

Rakuten 525,33 € Voir

Cdiscount 601,01 € Voir

Trottinette électrique Segway Ninebot Air T15E Amazon 749,00 € 341,99 € Voir

Fnac 749,79 € 498,00 € Voir

Rakuten 539,00 € Voir

Cdiscount 814,07 € 748,19 € Voir

Trottinette électrique Minimotors Speedway Mini 4 Pro Lite Fnac 547,99 € 497,99 € Voir

Amazon 642,85 € Voir

Cdiscount 753,73 € Voir

Trottinette électrique Segway Ninebot MAX G30LE Fnac 699,79 € 499,77 € Voir

Cdiscount 699,00 € Voir

Rakuten 755,89 € Voir

Trottinette électrique Ninebot KickScooter MAX G30LE II de Segway 599,90 € 479,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pour les plus casse-cou, des modèles tout terrain de trottinettes électriques font aussi très l'objet d'offres alléchantes pendant le Black Friday 2021. L'occasion d'acquérir un modèle de trottinette électrique pour vous déplacer hors des sentiers battus !

Trottinette électrique BEEPER Cross Amazon 549,00 € Voir

Rakuten 756,64 € Voir

Fnac 854,86 € Voir

La Ninebot Segway Max G30 T : voilà un modèle haut de gamme qui pourrait séduire certains urbains. De plus, la réputation de la marque Segway n'est plus à faire fans le domaine de la mobilité électrique. La batterie longue durée de la Ninebot Segway Max G30 T (autonomie de 65km) lui a permis de se distinguer de la concurrence, tout comme sa très bonne tenue de route et ses pneus gonflables sans chambre résistants, offrant un confort et une stabilité absolus. Ayant la capacité de monter des côtes de 20%, la Segway Max G30 et ses 18,7 kg sont garantis 2 ans. Considérée par certains comme la meilleure trottinette électrique pour réaliser des longues distances, son prix relativement élevé en période hors promotions peut rebuter. Nul doute que les promotions du Black Friday 2021 aideront certains à passer le cap.

Trottinette électrique Segway Max G30 T Rakuten 699,00 € Voir

Boulanger 801,00 € 699,00 € Voir

Amazon 799,00 € 707,65 € Voir

Fnac 899,99 € Voir

De nombreux autres modèle de trottinettes haut de gamme existent, dans d'autre coloris et possédant d'autres fonctionnalités. Il y en a pour tous les goûts, et nul doute que, pendant le Black Friday 2021, de nombreuses offres permettront de rendre ces modèles plus populaires.

Trottinette électrique Minimotors Dualtron Mini 13A Rakuten 899,00 € Voir

Boulanger 999,00 € 899,00 € Voir

Cdiscount 1019,99 € Voir

Fnac 1019,99 € Voir

Rue du Commerce 1193,38 € Voir

Trottinette électrique Minimotors Futecher Gun Pro Fnac 997,99 € 897,99 € Voir

Amazon 999,00 € 899,99 € Voir

Cdiscount 1225,44 € Voir

Trottinette électrique Yeep.me 100 Fnac 844,99 € 694,99 € Voir

Amazon 999,00 € 699,99 € Voir

Rakuten 848,99 € Voir

La Redoute 849,00 € Voir

Trottinette électrique Minimotors Speedway Super Mini Pro 4 Fnac 897,99 € 847,99 € Voir

Cdiscount 849,00 € Voir

Rakuten 928,49 € Voir

Rue du Commerce 1166,27 € Voir

Trottinette électrique Kuickwheel S1 C Pro Amazon 699,00 € 649,99 € Voir

Boulanger 699,00 € 649,00 € Voir

Cdiscount 729,99 € Voir

Rakuten 729,99 € Voir

Fnac 729,99 € Voir

Des modèles de trottinettes électriques pour enfants existent aussi ! Et le Black Friday est l'occasion idéale pour en acquérir, afin d'initier les plus jeunes à ce mode de transport. La trottinette électrique RCB, pliable, semble idéale. Possédant trois hauteurs réglables (840 mm, 940 mm et 1040 mm) pour pouvoirs s'adapter à la taille de n'importe quel enfant, la trottinette électrique pliable RCB peut constituer le cadeau idéal à glisser au pied du sapin. Son autonomie d'un peu plus de 12 km en fait le modèle idéal pour des trajets courts et sa légèreté (7,5 kg seulement) en fait un objet aisément transportable pour les plus jeunes. Facile à plier, cette trottinette peut tout de même supporter jusqu'à 80 kg. Elle peut également monter de nombreuses pentes, inclinées jusqu'à 17%. Enfin, afin de garantir la sécurité des enfants, la vitesse maximale la trottinette électrique pliable RCB est de 20 km/h.

RCB Trottinette Electrique Pliable 399,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

D'autres modèle de trottinettes pour enfants sont également disponibles, dans d'autre coloris et avec d'autres fonctionnalités. Il y en a pour tous les goûts.

Trottinette électrique pour enfants Urbanglide - Flash Bleu 98,99 € 78,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Trottinette électrique pour enfants Urbanglide - Flash Rose 98,99 € 78,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Casque, protections, chargeurs, sacs de rangement...les nombreux accessoires permettant de sécuriser votre trottinette électrique font également l'objet de réductions intéressantes pendant le Black Friday 2021 ! Dès lors, s'équiper pour rouler en trottinette électrique devient un jeu d'enfant !

Casque pour trottinette électrique avec pare-soleil 44,95 € 32,95 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Antivol en U 24,99 € 21,24 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Système de transport universel pour trottinette électrique Amazon 25,99 € Voir

Rakuten 25,99 € Voir

Fnac 52,93 € Voir

Sac à accrocher à sa trottinette électrique, étanche 22,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Chargeur pour Xiaomi, Mijia et Ninebot m365, es1, es2, 2s3, es4 27,99 € 23,01 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le Black Friday a débuté mais dans cette frénésie d'achat la rédaction de Linternaute.com vous invite cependant à rester vigilants : de nombreux sites marchands et e-commerce proposent des offres particulièrement alléchantes, en montrant des prix barrés allant parfois jusqu'à -80%. Attention à ces offres, qui semblent attractives mais qui dissimulent, au mieux, un faux rabais (le prix de l'article a été gonflé juste avant la période du Black Friday pour ensuite être ramené à son coût d'origine) et, au pire, un lien vers une arnaque. La rédaction de Linternaute.com vous invite, pour éviter ces pièges, à comparer les offres entre elles, ce que permettent nos widgets ou encore la plateforme Idealo - qui offre aussi un outil de comparaison des prix d'un produit à plusieurs périodes de l'année.