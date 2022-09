"French Days 2022 : découvrez notre sélection de promotions"

FRENCH DAYS 2022. Jusqu'au 26 septembre, les French Days sont des jours spécialement dédiés aux promotions. Téléphones, ordinateurs portables et appareils électroménagers... les offres sont nombreuses. Voici notre sélection en direct.

Les meilleures promos

Recevoir nos alertes live !

28% de réduction sur un ordinateur portable durant les French Days Cdiscount propose de nombreuses réductions intéressantes durant les French Days, qui se tiennent jusqu'au lundi 26 septembre. Ainsi, un ordinateur portable Hp est disponible avec une réduction de 28 % par rapport à son prix initial. Il coûte désormais 399,99 euros. Une promotion intéressante pour ceux qui désirent changer de PC avec la rentrée. Le dernier MacBook Pro pour 200 euros de moins à la Fnac Un bon plan pour celles et ceux qui voulaient changer d'ordinateur portable et s'équiper avec le nec plus ultra ! Le MacBook Pro de dernière génération avec la puce M2 d'Apple est en promotion pour les French Days. La Fnac propose 200 euros de moins sur son prix initial, et il est désormais possible de mettre la main dessus pour 1853 euros dans le cadre des French Days ! Un pack photo Polaroid en réduction avec les French Days Durant les French Days, la Fnac propose un pack Polaroid en promotion. Pour 129,99 euros, les acheteurs profiteront d'un appareil photo Polaroid, de huit photos couleur avec un cadre blanc et de huit photos couleur avec un cadre noir. Une offre alléchante à ne pas manquer ! 24% de réduction pour les French Days sur ce téléviseur QLED Samsung dispose de grands téléviseurs de haute qualité. Boulanger participe aux French Days 2022 en baissant le prix de certaines références, notamment la TV QLED Samsung QE55Q82B 2022 ! Cette dernière est désormais disponible pour 899 euros ! Une grosse promotion par rapport à son tarif de base. Une enceinte portable moins chère pour les French Days Durant les French Days, la Fnac, l'un des partenaires emblématiques de l'événement, propose 27 % de promotion sur une enceinte portable JBL. Cette jolie remise plaira aux amateurs de musique, qui pourront emporter leur son partout avec eux. Profitez-en ! 13% de moins sur la montre Samsung Galaxy Watch 4 pour les French Days Quoi de mieux qu'une nouvelle montre connectée pour commencer ces French Days ? La Fnac propose une petite promotion de 13% sur la montre Samsung Galaxy Watch 4, désormais disponible à 199,99 euros ! De quoi vous équiper, notamment si vous disposez d'un smartphone Android.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days et reviennent cette année avec notamment Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et bien d'autres marques qui en profitent pour lancer leurs propres opérations spéciales pour surfer sur l'effet French Days.

Bien que le géant de l'e-commerce ne soit pas directement un acteur des French Days 2022, Amazon continue d'afficher plusieurs belles promotions sur tout un tas de produits. Ces derniers peuvent tout à fait profiter aux consommateurs qui cherchent le meilleur prix possible, et c'est pourquoi nous traitons également leurs offres.

La Fnac fait partie des enseignes à l'origine des French Days. Il est donc logique de retrouver le groupe Fnac/Darty parmi les nombreuses promotions qui sont mises à disposition durant l'évènement. La Fnac se spécialise dans plusieurs types de produits. Pendant toute la durée des French Days, vous y retrouverez ainsi des prix barrés sur des smartphones, des TV, des tablettes, des ordinateurs portables, et bien d'autres univers.

À l'image de la Fnac, l'enseigne Darty participe aux French Days, dont elle est par ailleurs à l'origine. Bien que Darty dispose de plusieurs offres en commun avec la Fnac, le magasin se distingue en proposant notamment des promotions sur de l'électroménager. Attendez-vous en conséquence à retrouver toutes sortes de remises sur des réfrigérateurs, des fours, des lave-vaisselle, et beaucoup d'autres équipements pour votre maison.

Boulanger fait également partie des enseignes à l'origine des French Days. Le site web du magasin affiche déjà de nombreuses promotions sur tout un tas d'univers, principalement tournés autour du high tech. Il est notamment possible d'y retrouver des prix barrés sur des téléviseurs, des ordinateurs portables et des batteries pour smartphone. L'enseigne propose par ailleurs quelques codes promotionnels pour disposer de davantage de réductions sur vos produits préférés durant les French Days !

Il existe deux éditions des French Days par an, l'une se tenant au printemps et l'autre à la rentrée de fin d'année. L'actuelle édition des French Days 2022 se déroule du vendredi 23 au lundi 26 septembre. La prochaine édition se déroulera donc l'an prochain, et devrait réunir les mêmes participants à l'origine de l'événement.