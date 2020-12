"Direct. Coronavirus en France : 11 795 nouveaux cas, le Covid se renforce"

COVID FRANCE. Il y a toujours "trop de cas" dans notre pays, a estimé Olivier Véran mardi soir. Pour autant, un reconfinement après Noël n'est pas encore à l'ordre du jour. Quant à la vaccination, si elle commencera dimanche dans deux ou trois établissements pour personnes âgées, elle ne sera "pas obligatoire", a-t-il assuré. Les dernières informations...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a fait état de 11 795 nouveaux cas ce mardi 22 décembre 2020. Comme chaque mardi et vendredi, les chiffres des Ehpad étaient ajoutés. Ainsi, les autorités sanitaires rapportaient 381 morts de plus en 24 heures à l'hôpital, et 421 décès supplémentaires en Ehpad depuis vendredi dernier. Les chiffres de mardi :

22/12/20 - 23:57 - BioNTech a besoin de "six semaines" pour proposer un vaccin contre une mutation du coronavirus FIN DU DIRECT - C'est l'une des grandes informations de la journée de ce mardi. Le groupe allemand BioNTech a indiqué avoir besoin de "six semaines" pour pouvoir proposer un nouveau vaccin en cas de mutation du virus. Le co-dirigeant du laboratoire, Uğur Şahin, a expliqué lors d'une conférence de presse qu'"en principe, la beauté de la technologie de l'ARN messager est que nous pouvons directement commencer à concevoir un vaccin qui imite complètement la nouvelle mutation". Cette déclaration intervient dans le contexte de la découverte d'une nouvelle souche du Covid-19 au Royaume-Uni, à la fin de la semaine dernière.

22/12/20 - 23:28 - Quid du taux de positivité ce mardi ? Bonne nouvelle selon Santé publique France, le taux de positivité des tests Covid est en baisse ce mardi. Alors qu'il était de 4,7% lundi, il s'élève désormais à 4,4%. Une chute drastique en une dizaine de jours puisque le 8 décembre dernier encore, nous étions à 6,4%. À noter que c'est à cette date-là qu'un nouveau mode de comptabilisation a été introduit, rappelle LCI.

22/12/20 - 23:11 - Trente-trois nouveaux décès dans le Nord Sale journée pour le département du Nord. En plus d'être le territoire qui enregistre le plus de nouvelles entrées en réanimation, le département du Nord est aussi celui qui constate le plus de décès ce mardi soir. En tout, 33 nouveaux morts sont rapportés, ce qui porte à 1 851 le nombre total de décès liés au coronavirus enregistrés dans ce département depuis le début de l'épidémie.

22/12/20 - 22:58 - Dans quel département compte-t-on le plus de nouveaux patients Covid en réanimation ? Selon les données de Santé publique France, ce mardi, c'est dans le département du Nord qu'on enregistre le plus de nouvelles entrées dans les services de réanimation. Vingt-cinq nouveaux malades y ont fait leur entrer à quelques jours de Noël, ce qui porte le nombre total de patients en réanimation à 114. Derrière le département du Nord, on retrouve Paris et la Meurthe-et-Moselle, qui enregistrent tout deux 16 nouvelles entrées en réanimation.

22/12/20 - 22:26 - Quelles sont les régions qui comptent le plus de patients atteints du Covid-19 hospitalisés ? Dans l'ordre, on retrouve l'Île-de-France, avec 4 778 hospitalisations dont 317 de plus en 24 heures, suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes (4 271 patients, plus 254 malades en 24 heures), la région Grand Est (3 011, plus 209 en 24 heures), les Hauts-de-France (2 495, plus 293 en 24 heures), et enfin la région PACA (2 319, plus 187 en 24 heures).

22/12/20 - 21:53 - Vaccination dès dimanche : "Ce n'est pas un lancement français, c'est un lancement européen", souligne Véran Sur le plateau de TF1 mardi soir, le ministre de la Santé a insisté sur un point. Si les vaccinations contre le coronavirus commenceront bel et bien dimanche 27 décembre en France, "ce n'est pas un lancement français, c'est un lancement européen", a-t-il appuyé. Et de renchérir : "Tous les pays de l'Union européenne démarrent la vaccination le même jour."

22/12/20 - 21:10 - Mutation du Covid-19 au Royaume-Uni : les Français autorisés à revenir Dans la panique, la France avait fermé ses frontières aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni après la découverte d'une mutation du coronavirus. Mardi soir, le gouvernement a fait savoir que dès minuit, une reprise des flux limitée allait pouvoir se mettre en place. Néanmoins, plusieurs conditions ont été instaurées. Ainsi, seuls "les Français", "les ressortissants de l’Espace européen" et "les ressortissants britanniques ou de pays tiers qui soit résident habituellement en France, dans l’Union européenne ou dans l’Espace européen, soit doivent effectuer des déplacements indispensables" seront autorisés à revenir en France depuis le Royaume-Uni. De même, "les déplacements des catégories de personnes concernées seront systématiquement soumis à l’obligation de disposer, avant le départ, du résultat d’un test négatif de moins de 72 heures".

22/12/20 - 20:56 - Pas de reconfinement pour le moment en France Alors que certains demandent un reconfinement dès le 26 décembre et que de nombreux voisins européens de la France optent pour cette solution drastique, le ministre de la Santé a estimé sur TF1 mardi soir que s'il y a trop de cas aujourd'hui en France, "nous ne sommes pas en flambée épidémique" pour autant. "Nous avons pris des décisions tôt nous permettant d'éviter un reconfinement tel qu'il est constaté chez nos voisins. J'espère sincèrement que les Français seront vigilants pendant les fêtes. Nous surveillerons cela au quotidien", a-t-il développé, notant au passage que si pour l'heure un reconfinement n'est pas au programme, "toutes les solutions sont toujours dans les tuyaux".

22/12/20 - 20:27 - "Deux à trois établissements pour personnes âgées" concernés par la vaccination "dès dimanche" Toujours sur le plateau du 20 Heures de TF1, Olivier Véran est revenu ce mardi soir sur la campagne de vaccination qui s'annonce imminente. "Il y a aura deux à trois établissements pour personnes âgées" qui seront concernés "dès dimanche" par la vaccination, a fait savoir le ministre de la Santé. Et de détailler : "Il y en aura un vers Paris, un en Bourgogne-Franche-Comté, et éventuellement un troisième en discussion. Quelques dizaines de résidents seront concernés dimanche. Il y aura ensuite des premières livraisons fin décembre."

22/12/20 - 20:11 - "La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire", assure Olivier Véran Revenant sur la polémique autour du projet de loi sur la gestion de l'état d'urgence sanitaire et la vaccination, Olivier Véran l'assure : "La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire". "Ni pour prendre un transport un commun [ni] pour aller dans un restaurant", a-t-il insisté sur le plateau de TF1 ce mardi soir. Et de dénoncer : "Il s'agit d'une polémique née d'un tweet d'une responsable du Rassemblement national. Le gouvernement ne proposera pas ce texte au Parlement avant d'être sorti de la crise. Le débat est clos."

22/12/20 - 19:54 - Olivier Véran attendu sur le plateau du 20 Heures de TF1 d'ici une poignée de minutes Le ministre de la Santé Olivier Véran est l'invité du 20 Heures de TF1 ce mardi 22 décembre. Il devrait en profiter pour faire un point sur la nouvelle souche du virus découverte au Royaume-Uni et les différentes mesures à prendre, ainsi que sur la vaccination et la situation générale en France.

22/12/20 - 19:31 - 802 décès rapportés ce mardi soir par Santé publique France Le chiffre peut paraître énorme, mais il ne s'agit pas là que de nouveaux morts enregistrés entre lundi et mardi. Chaque mardi et vendredi, le bilan des Ehpad vient s'ajouter à celui quotidien des hôpitaux. Ainsi, ce mardi, on compte 421 décès de plus depuis vendredi en Ehpad (soit un total de 19 195 depuis le début de la pandémie) et 381 morts supplémentaires enregistrés en 24 heures à l'hôpital, soit un total de 802 décès. Un chiffre qui porte à 61 702 le nombre de morts enregistrés en France depuis l'apparition du virus sur le territoire.

22/12/20 - 19:09 - 11 795 nouveaux cas en 24 heures Lundi, 5 797 cas de plus étaient rapportés. Un chiffre relativement faible et que l'on doit au week-end, lors duquel les tests sont moins nombreux qu'en semaine. Ce lundi, c'est donc avec des chiffres plus classiques que Santé publique France revient. 11 795 nouveaux cas de coronavirus ont été comptabilisés lors des dernières 24 heures, ce qui porte à 2 490 946 le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie.

22/12/20 - 18:47 - Que disent les chiffres pour la région Grand Est ? Alors que plusieurs élus locaux tirent la sonnette d'alarme, qu'en est-il du côté des chiffres dans la région du Grand Est ? Hier, lundi 21 décembre, le nombre de personnes hospitalisées était de 3 023 patients, avec 212 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Parmi eux, 272 malades se trouvaient alors en réanimation (+19 nouvelles entrées dans la journée). Depuis le début de la pandémie, 5 573 personnes sont mortes du coronavirus dans la région, dont 57 de plus en 24 heures. Toutefois, 20 018 ont pu sortir guéries de l'hôpital (+69). Le taux d'occupation des lits de réanimation au 21 décembre, à l'échelle régionale, était de 58,5%. Quant au taux d'incidence, mesuré à la date du 18 décembre, il était lui de 223,9 cas pour 100 000 habitants.

22/12/20 - 18:32 - Plus d'un demi-million de tests Covid-19 réalisés en une seule journée, un record C'est un véritable record pour la France. Sur la seule journée de vendredi dernier, 502 528 tests coronavirus ont été effectués sur le territoire national, rapporte Géodes par l'intermédiaire de Santé publique France. Du jamais vu ! Un chiffre qui explique pourquoi 17 238 nouveaux cas avaient été décelés. Il faut dire qu'avant les vacances de Noël et les retrouvailles en famille, de nombreux Français avaient fait savoir qu'ils comptaient se faire dépister. Ce gros demi-million de tests prend en compte les tests PCR et antigéniques. À noter que ce chiffre représente plus du double du chiffre enregistré la semaine précédente, rapporte Ouest-France.

22/12/20 - 18:16 - Le ministre de la Santé invité du 20 Heures de TF1 ce soir Autorisation du vaccin, mutation du Covid-19 au Royaume-Uni, éventuel reconfinement à la rentrée, Olivier Véran est attendu de pied ferme. Le ministre de la Santé sera l'invité du 20 Heures de TF1 ce mardi soir. Il répondra aux questions de Julien Arnaud, en direct.

22/12/20 - 18:00 - La situation devient urgente dans le Grand Est Mathieu Klein, le maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy, a fait part de son inquiétude suite à la situation sanitaire. "J'en appelle au gouvernement pour qu'il agisse dans les territoires dans lesquels aujourd'hui, la situation est la plus critique. A Nancy, dans le Grand Nancy, dans le Grand Est, la situation est difficile et de plus en plus critique et il faut agir face à une situation qui se tend à l'hôpital", a précisé le socialiste, avant d'ajouter : "si le gouvernement envisage un nouveau confinement, celui-ci doit être annoncé le plus rapidement possible, pour entrer en vigueur à compter du 28 décembre. C’est l’une des conditions pour permettre à chacun de s’y préparer au mieux et d’en limiter au maximum les répercussions négatives notamment en matière de déplacements. [...] Pour permettre à notre système de soins de faire face, il ne peut y avoir de statu quo face à la circulation galopante actuelle".

22/12/20 - 17:39 - Les derniers chiffres dans la région PACA Selon le dernier bilan du Covid-19 en Provence-Alpes-Côte d'Azur daté du 21 décembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 2306 patients, avec 127 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 288 malades sont en réanimation, avec 20 nouvelles entrées dans la journée. 3310 personnes sont décédées du coronavirus, soit 39 de plus en 24 heures et 17889 sont sorties de l'hôpital soit 64 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 21 décembre 2020, à l'échelle régionale, était de 62,6%. Le taux d'incidence était de 178,5 cas pour 100 000 habitants, soit 11,8 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 15 décembre 2020 dans la région était de 0,99.

22/12/20 - 17:09 - La Somme compte 285 patients Selon les données de Santé publique France dans la Somme, 285 patients sont hospitalisés sur le territoire. 22 malades sont en service de réanimation. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 18 décembre 2020 était de 6,2%, soit -0,3 points de moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 145,0 cas pour 100 000 habitants, soit 3,5 points de plus en 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

22/12/20 - 16:48 - Pour revenir du Royaume-Uni, un test négatif sera obligatoire À la suite de la découverte de la nouvelle souche du Covid-19 au Royaume-Uni, les ressortissants Français revenant de ce pays devront obligatoirement être munis d'un test négatif pour pouvoir entrer sur le territoire. La nature de ce dernier, à savoir PCR ou antigénique, n'est pas encore définie. Cette annonce s'applique également aux Britanniques résidant de manière permanente sur le sol français. Cette information a été communiquée par nos confrères de franceinfo de source gouvernementale.