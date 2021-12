"DIRECT. Coronavirus en France : "un déluge de contaminations" et de nouvelles mesures ?"

COVID. Le variant Omicron, qui va immanquablement s'installer en France provoque un "déluge de contaminations" outre-Manche, insiste ce mardi le gouvernement français, qui prévient qu'en cas de situation similaire, des restrictions nouvelles seront instaurées dans l'Hexagone.

En direct

10:10 - Pass en entreprise : "On va sans doute pas y échapper" Sur Franceinter, le député LREM Roland Lescure a indiqué, à propos du pass sanitaire : "On préférerait éviter d'en arriver là mais la réalité c'est qu'on va sans doute pas y échapper". "La réalité, c'est que, face à l'alternative, qui est des confinements ou des couvre-feux très forts, les gens et les restaurateurs ont accepté le pass sanitaire [l'été dernier, quand il a été imposé pour accéder aux restaurants]", a-t-il argué.

10:04 - L'objectif du gouvernement ? "Eviter de gâcher les fêtes" Invité de Franceinter ce mardi 21 décembre, Roland Lescure, député LREM des Français établis en Amérique du Nord et président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, a indiqué que l'objectif du gouvernement en ce début d'hiver était "d'éviter de gâcher les fêtes de fin d'année des Français". "Autrement dit, de faire en sorte qu'elles puissent avoir lieu mais en étant au maximum prudent : une partie de cette prudence dépend de chacun d'entre nous, on entend tous que les cas commencent à se multiplier donc on a tous tendance à rabattre un peu la voilure pour les fêtes de Noël. On prévoit des tests avant le réveillon, des fêtes de famille moins nombreuses... Est-ce que ça va suffire ? Avec la troisième dose, sachant qu'on aura dépassé les 20 millions de Français ayant fait leur rappel d'ici-là, peut-être", a-t-il poursuivi.

09:55 - La vaccination des enfants, pour demain ou après-demain ? Sur France 2, ce mardi 21 décembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait savoir que la vaccination des enfants pourrait débuter "soit demain, soit jeudi". Et de préciser : ""On attendait 3 avis : le Comité consultatif national d'éthique a donné son feu vert jeudi dernier. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert hier. On attend maintenant le dernier avis, qu'est celui du Comité d'orientation vaccinale présidé par le professeur Fischer. Il devrait être remis demain matin".

09:52 - La barre des 20 millions de Français ayant fait leur rappel franchie aujourd'hui Sur France 2 ce lundi matin, Gabriel Attal s'est félicité : "On va franchir aujourd'hui la barre des 20 millions de Français qui ont fait le rappel [du vaccin contre le Covid-19], avec quatre jours d'avance par rapport à l'objectif qu'avait fixé Olivier Véran". Et le ministre de la Santé de confirmer, sur Twitter : "Nous allons atteindre aujourd’hui les 20 millions de rappels. Merci à tous ceux qui, mobilisés comme jamais, nous permettent de nous protéger face aux variants delta et omicron. On continue, on amplifie, on y arrivera, ensemble !"

09:42 - Pass en entreprise : une discussion aujourd'hui entre les élus locaux, les parlementaires et l'éxécutif Sur France 2, ce mardi 21 décembre, Gabriel Attal a annoncé que la question du pass sanitaire sera discutée aujourd'hui "avec les élus locaux et les groupes parlementaires. On prendra, à l'issue de cette discussion, la décision de mettre ou pas cette mesure dans le texte de loi. Enfin, il y aura une discussion parlementaire". "L'objectif, c'est d'inciter le plus possible à la vaccination", a-t-il assumé. Le porte-parole du gouvernement a maintenu que la décision d'imposer, ou non, le pass sanitaire en entreprise, n'était pas encore tranchée : "L'hypothèse est sur la table", a-t-il souligné, rappelant qu'"elle a été discutée hier par Elisabeth Borne [la ministre du Travail, ndlr] et les partenaires sociaux. De cette concertation est apparue une sorte de consensus autour de la nécessité du télétravail mais pas vraiment de consensus autour de la question du pass sanitaire en entreprise".

09:32 - Bientôt de nouvelles mesures ? Interrogée par Caroline Roux sur France 2 sur le sujet de potentielles futures mesures, Gabriel Attal a indiqué : "Si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron, évidemment, on pourra aller plus loin". Et d'expliquer : "On rentre dans une période de fortes turbulences avec le variant Omicron, qui se traduit par un déluge de contaminations", ce qui explique la crainte d'une reprise épidémique effrénée liée au variant B.1.1.529.

09:25 - Gabriel Attal appelle "les Français à réduire au maximum leurs contacts" Sur France 2 ce mardi 21 décembre, Gabriel Attal a donné ses conseils sur la conduite à tenir pendant les fêtes de fin d'année. Avec, en ligne de mire du gouvernement, la Saint-Sylvestre avant tout : "On a déjà annoncé des mesures sur le 31 décembre, notamment l'interdiction des grands rassemblements, l'interdiction de la vente d'alcool dans la rue et, évidemment, on appelle à réduire les contacts", a martelé le porte-parole du gouvernement. En ce qui concerne Noël : "Les Français ont montré l'an dernier qu'ils étaient capables de fêter le réveillon de Noël avec leurs proches en faisant attention. Les Français savent comment se protéger du virus".