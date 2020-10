"DIRECT. Couvre-feu : étendu à quelles villes ? Avancé à 19h ? Nouvelles annonces de Castex"

COUVRE FEU. Jean Castex a décidé de placer de nouveaux territoires en alerte maximale. De nouvelles villes vont très certainement être placées sous couvre-feu : l'inquiétude est grande à Clermont-Ferrand, Nîmes, Nice, Strasbourg, Dijon, Tours, Orléans, Caen... Les dernières infos.

12:24 - Caen passera "très probablement sous couvre-feu dès ce week-end" Ouest-France indique ce jeudi que la ville de Caen devrait être placé sous couvre-feu dès ce week-end, compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire. Le journal régional ajoute que tout le département du Calvados pourrait être concerné par cette mesure de couvre-feu. Si une vingtaine de départements sont bien concernés, il est en effet probable que cela se confirme dans l'après-midi. 12:21 - Plus d'une vingtaine de départements sous couvre-feu Selon les informations de BFMTV, qui s'appuie sur "des sources concordantes", le gouvernement va étendre le couvre-feu à plus d'une vingtaine de départements. 12:17 - Le couvre-feu étendu à la Loire, ce serait déjà acté Selon les informations d'Europe 1, l'ensemble du département de la Loire sera placé sous couvre-feu vendredi à minuit. Pour l'heure, seule Saint-Etienne est concerné, mais les autorités sanitaires et l'ARS ont fait remonté des chiffres très préoccupants sur la circulation du coronavirus. Le directeur général de l'ARS Auvergne Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall, a fait savoir aux maires de la Loire que le taux d'incidence avait atteint 673 pour 100 000 dans la Loire et que "sur la métropole stéphanoise, le taux d'incidence est monté à 807 et que l'ensemble du département est touché à peu près partout, avec des taux à plus de 250 à l'heure actuelle".

Quelles villes nouvelles concernées par un couvre-feu en France ?

Une seule grand métropole en Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas concernée pour l'heure par le couvre-feu et il s'agit de Clermont-Ferrand. Une situation qui devrait vite évoluer selon les différents indicateurs. Selon le dernier bilan du Covid à Clermont-Ferrand, le taux d'incidence mesuré le 17 octobre 2020 était de 333,2 cas pour 100 000 habitants, soit 6,5 points de plus en 24 heures. Il est de 377,4 chez les 65 ans et plus. Si de nouvelles métropoles devaient passer en alerte maximale et en couvre-feu, Clermont en ferait inévitablement partie.

Avec un taux d'incidence de 256,4 cas pour 100 000 habitants selon le dernier pointage et de 98,5 chez les 65 ans et plus, la ville de Strasbourg est sous la menace directe d'un couvre feu. Pourtant, la préfète Josiane Chevalier est optimiste sur l'antenne de France Bleu et indique que le couvre-feu "n'est pas à l'étude, en tout cas pas pour cette semaine". Le marché de Noël a déjà été annulé.

Dans la Marne, la situation est également très inquiétante. Le préfet a fait part de son scepticisme face à l'évolution de l'épidémie dans un point presse ce mardi 20 octobre. "Nous avions un taux d'incidence de 76 il y a quinze jours, de 123 la semaine dernière, là nous sommes à 176, on peut presque tracer la courbe pour les jours à venir" explique-t-il. "A moins d'un réel sursaut, si les choses continuent d'évoluer comme cela, la Marne pourrait basculer en zone de couvre-feu dès la fin de la semaine prochaine" rajoute-t-il auprès de France 3.

Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Nice est scrutée et pourrait devenir une nouvelle métropole sous le régime du couvre-feu. Si on se réfère aux derniers chiffres communiqués, le taux d'incidence de la population est de 162,3 cas pour 100 000 habitants, pour un seuil d'alerte de 250. Si on regarde ce chiffre brut, il y a donc encore de la marge. Néanmoins, le taux d'incidence des plus de 65 ans connait un véritable boom avec un taux de 124,6 pour un seuil d'alerte de 100 obligeant les autorités de la ville d'émettre un signal d'alarme. "Les chiffres transmis par l'Agence Régionale de Santé (ARS) sur le taux d'incidence, le taux de positivité et le nombre d'hospitalisations Covid marquent une progression alarmante de l'épidémie et s'approchent du seuil d'alerte maximale susceptible d'entraîner l'application d'un couvre-feu", indiquent les autorités niçoises. Pour l'heure, si le couvre-feu n'est pas encore d'actualité, la ville de Nice et la Préfecture des Alpes-Maritimes ont demandé aux forces de l'ordre d'opérer des "patrouilles conjointes" dans les établissements ouverts au public afin de contrôler le respect des gestes barrière et "d'être sans concession envers tous les établissements qui ne les respecteraient pas."

A Dijon (249,4 cas pour 100 000 habitants, 149,6 chez les 65 ans et plus), Tours (237,4 cas pour 100 000 habitants, 128,6 chez les 65 ans et plus) ou Orléans (233,1 cas pour 100 000 habitants, 146,5 chez les 65 ans et plus), la situation se tend également depuis quelques jours. Ces villes pourraient aussi faire l'objet de mesures drastiques. La ville de Nîmes est particulièrement scrutée avec un taux d'incidence de 322,3 pour 100 000 habitants, obligeant le préfet à faire une conférence de presse mardi après-midi afin d'alerter sur la situation dans la ville. Les chiffres sont aussi très préoccupants à Avignon, à Castres, Albi, où les seuils d'alerte maximale sont presque tous dans le rouge ou presque.

A ce stade, le couvre-feu est en vigueur dans de neuf villes françaises : Paris (et toute la région ile-de-France), Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Montpellier... Jusque-là, il semble avoir été plutôt respecté, si l'on se fie au Parisien, qui a suivi une brigade policière spécialement déployée le week-end dernier, alors que sont mobilisés 12 000 policiers sur l'ensemble du territoire. A l'image du confinement imposé à tous les Français au printemps dernier, tout manquement à cette mesure du couvre-feu peut entraîner une amende de 135 euros dans un premier temps, et bien davantage en cas de récidive (voir le détail dans la partie sanctions du couvre-feu).

Ce qu'il faut savoir sur les mesures de couvre-feu en France

Le couvre-feu entre en vigueur dès 21h dans les métropoles concernées. Ce couvre-feu doit être respecté jusqu'à 6 heures du matin chaque jour. Des dérogations sont bien entendu possibles pour les personnes travaillant en soirée ou encore les motifs familiaux impérieux, à l'image de ce qui était en place lors du confinement.

Le couvre-feu est instauré pour une durée de quatre semaines consécutives, a annoncé Emmanuel Macron mercredi 14 octobre. Ce qui indique un couvre-feu en vigueur au moins jusqu'au 14 novembre prochain. Le président de la République a toutefois indiqué vouloir une durée de six semaines, précisant que le gouvernement demandera au Parlement une prolongation de cette mesure de deux semaines pour une fin prévue dès lors le 1er décembre. "C'est le temps qui nous paraît utile", a-t-il expliqué. Derrière ce décalage, on trouve une explication juridique. Le couvre-feu ne peut être déclaré que pour un mois "sur la base d'indicateurs sanitaires très dégradés". Au-delà, il faudra l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat pour prolonger sa durée. Jean Castex a confirmé jeudi 15 octobre que le Parlement serait sollicité pour un prolongement.

Ce qui est interdit entre 21h et 6h. Les interdictions en horaires de couvre-feu concernent principalement les sorties. "Cela signifie que à 21 heures, chacun devra être chez soi et que, sauf exception, tous les lieux, commerces ou services publics recevant du public seront fermés. Ces règles doivent bien entendu s'appliquer avec bon sens, comme pendant le confinement", a indiqué Jean Castex jeudi 15 octobre. Il n'est pas possible de se trouver dehors sans justificatif, mais aussi de faire du sport en extérieur, comme un footing ou du vélo. Pendant la tranche horaire du couvre-feu, tous les commerces accueillant du public doivent fermer.

Il est possible de circuler librement entre 6 heures et 21 heures, le couvre-feu n'étant pas synonyme de confinement. "Il n'y aura pas d'interdiction de circuler mais une stricte limitation" aux heures du couvre-feu, avait par ailleurs résumé Emmanuel Macron dans sa prise de parole. Il est notamment possible en soirée de quitter les zones concernées, de partir en week-end ou en vacances. "On n'empêchera pas les gens de partir en vacances", a explicitement indiqué le chef de l'Etat. Une dérogation est néanmoins nécessaire dans certaines situations. Concernant les lieux, les établissements de santé et médico-sociaux, les structures d'accueil des plus précaires, les hôtels, restaurants faisant la livraison à domicile ou encore les établissements publics qui assurent un service de nuit, comme notamment les commissariats, peuvent rester ouverts également.

La liste des exceptions au couvre-feu a été détaillée par Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin jeudi 15 octobre lors d'une conférence de presse. Il est autorisé de se déplacer entre 21h et 6h du matin dans les zones concernées pour les motifs suivants :

Travail. Concernant les travailleurs nocturnes, Emmanuel Macron a bien précisé que les exceptions mises en place. "Evidemment, pour toutes celles qui rentrent du travail après 21 heures, ou qui travaillent de nuit et qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation", avait annoncé le chef de l'Etat le 14 octobre. Ce qui a été confirmé le 15 octobre lors de la conférence ministérielle.

Urgence sanitaire. Il est aussi autorisé de se déplacer pour se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie de garde ou pour d'autres motifs médicaux.

Il est aussi autorisé de se déplacer pour se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie de garde ou pour d'autres motifs médicaux. Transports. Emmanuel Macron avait par ailleurs indiqué qu'"il n'y aura pas de restrictions des transports" lors du couvre-feu. Comme l'a confirmé Jean Castex également, il est possible de continuer à voyager partout en France, que ce soit à titre professionnel ou personnel pendant les heures du couvre-feu et ainsi prendre un train ou un avion qui part ou qui arrive après 21 heures ou avant 6 heures (il faut pouvoir, en cas de contrôle, montrer un billet).

Emmanuel Macron avait par ailleurs indiqué qu'"il n'y aura pas de restrictions des transports" lors du couvre-feu. Comme l'a confirmé Jean Castex également, il est possible de continuer à voyager partout en France, que ce soit à titre professionnel ou personnel pendant les heures du couvre-feu et ainsi prendre un train ou un avion qui part ou qui arrive après 21 heures ou avant 6 heures (il faut pouvoir, en cas de contrôle, montrer un billet). Proche en situation de dépendance . Les proches aidants peuvent rendre visite à un proche en situation de dépendance.

. Les proches aidants peuvent rendre visite à un proche en situation de dépendance. Animal de compagnie. Il est aussi autorisé de sortir "à proximité du domicile" pour sortir son animal de compagnie a indiqué Jean Castex jeudi 15 octobre.

L'attestation et l'ensemble des informations concernant la situation sanitaire et les mesures relatives au couvre-feu sont disponibles sur le site du gouvernement. Il existe aussi un numéro vert : 0 800 130 00.

"12 000 policiers et gendarmes seront chaque nuit chargés de vérifier les interdictions", avait prévenu Gérald Darmanin lors de la conférence de presse du 15 octobre. Une amende de 135 euros est en vigueur en cas de non-respect des consignes. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait ajouté le ministre de l'Intérieur.

Huit grandes métropoles, celles d'Aix-Marseille, Lille, Lyon, Grenoble, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse sont concernées par ces mesures de couvre-feu en plus de l'ensemble de la région Ile de France, Paris compris.

L'idée d'un couvre-feu à Paris était apparue comme logique compte tenu de la présence de la capitale parmi les zones d'alerte maximale. La maire de Paris Anne Hidalgo a globalement soutenu le couvre-feu décidé par le gouvernement, assurant qu'elle accompagnerait "les décisions gouvernementales parce qu'il ne faut pas ajouter de la crise à la crise, et du chaos". Mais l'élue socialiste espère néanmoins "que ces mesures seront efficaces pour freiner l'épidémie". "J'espère qu'on pourra, sur des chiffres transparents, vérifier que c'était bien ça qu'il fallait faire", a-t-elle prévenu, réclamant d'ores et déjà des dérogations pour le secteur du spectacle lourdement impacté.

Avant que le couvre-feu ne soit instauré, l'édile parisienne avait vanté, aux côtés de Roselyne Bachelot, la possibilité que les cinémas et les théâtres puissent rester ouverts au-delà de 21 heures. Les Parisiens auraient alors pu justifier de se trouver hors de leur domicile en présentant un billet de cinéma ou de théâtre lors d'un contrôle. Mais le Premier ministre Jean Castex n'a pas approuvé cette suggestion de la ministre de la Culture. Le chef du gouvernement a insisté pour que les règles soient "les mêmes pour tout le monde", que ce soit le secteur de la culture ou les autres.

La métropole d'Aix-Marseille fait partie des zones concernées par le couvre-feu. Une précision qui a son importance a été apportée par le préfet des Bouches-du-Rhône : la mesure s'applique dans 90 des 92 communes de la métropole, celles qui se trouvent dans le département des Bouches-du-Rhône. Ainsi, les deux villes situées en dehors, Pertuis (Vaucluse) et Saint-Zacharie (Var) ne sont pas concernées par le couvre-feu. Le couvre-feu n'a pas fait l'unanimité chez les élus Marseillais, pas plus que la fermeture des bars et restaurants décidée fin septembre, quand la métropole avait été placée en alerte maximale. "Comment ne pas être en colère ?", s'est par exemple emporte la maire Michèle Rubirola. à la sortie d'une réunion à la Préfecture, rapporte le journal La Provence. "Six semaines de couvre-feu, c'est dramatique. Ces mesures venues d'en haut frappent au mauvais endroit au lieu de s'occuper de l'hôpital public qui ne va pas bien on préfère généraliser. On sait que le problème est plutôt dans les transports en commun et les restaurants d'entreprise, on tape à côté de la plaque", a ajouté l'élue écologiste. A Aix-en-Provence, rattachée à la métropole et donc elle aussi concernée par le couvre feu, c'est le même désarroi. La maire Maryse Joissains a dénoncé des "décisions sont aberrantes". "C'est kafkaïen c'est de l'amateurisme et de l'improvisation. On est tous d'accord sur la crise sanitaire mais les décisions sont technocratiques", a-t-elle déploré.

En alerte maximale, la métropole de Lyon est également concernée par la mise en place du couvre feu notamment à cause de l'augmentation des patients dans les services de réanimation. Son maire Grégory Doucet n'était pas contre l'idée mais ne veut pas un simple empilement des mesures. "Il faut regarder quelles seraient les conditions de ce couvre-feu", expliquait-il avant sa mise en place. "Je l'ai dit à Jean Castex (le 1er Ministre) il y a quelques jours, on a besoin (les élus locaux) d'avoir des données qui nous permettent d'anticiper et aussi d'avoir une analyse des mesures qui ont déjà été prises. Et ainsi de pouvoir tirer des leçons de ces mesures. Parfois, on a un peu l'impression qu'on est dans un empilement de mesures, sans savoir si la mesure d'avant a permis d'empêcher la propagation du virus".

Dans ce contexte, un aménagement du service des transports en commun lyonnais a été instauré. "L'offre de nuit, qui comprend l'extension des horaires du métro à 2h les week-ends et les lignes de bus de nuit Pleine Lune, est suspendue", a fait savoir le Sytral quelques heures avant l'instauration du couvre-feu. Une fréquence réduite de l'ordre de 10% entre 21h et la fin du service concernant les bus et les métros est mise en place. Il est probable que l'heure du début du couvre-feu soit avancé à 19h dans les prochains jours à cause des mauvais indicateurs de la région. Entre le 12 et le 20 octobre, les cas positifs ont littéralement explosé dans la région. Même si les tests augmentent, 77% de cas positifs supplémentaires ont été recensés. À l'hôpital, la tension se fait ressentir dans la région avec 94 % des lits qui sont occupés dans les Hospices civils de Lyon et la suppression des opérations non urgentes.

Depuis le jeudi 8 octobre, Olivier Véran a décidé de passer la métropole de Saint-Etienne en zone d'alerte maximale. Malgré ce passage et les différents mesures, la situation se dégrade de plus en plus selon les chiffres de Santé publique France. Avec un taux d'incidence qui explose, les indicateurs sont les plus élevés du côté de la ville verte. La métropole de Saint-Etienne est donc concernée par le couvre-feu dès le 17 octobre.

"C'est un échec pour le président de la République parce que ça veut dire que toutes les décisions qu'il a prises jusqu'à maintenant n'ont pas été efficaces", a dénonce Gaël Perdriau le maire de Saint-Étienne, selon des propos rapportés par France Bleu. Celui qui est aussi président de Saint-Étienne Métropole estime que les précédentes mesures n'ont "pas empêché d'arriver à la deuxième vague avec une situation qui n'est pas contrôlée". "La seule solution aujourd'hui qui se présente au président de la République, c'est la restriction des libertés individuelles", a regretté l'élu.

En Haute-Garonne et particulièrement à Toulouse, le couvre-feu est instauré. Alors que la ville rose est passée en alerte maximale depuis mardi 13 octobre et que de nombreuses restrictions ont été instaurées comme la fermeture totale des bars, la mesure semblait effectivement proche d'être appliquée. Elle implique une adaptation de l'offre des transports de la ville, comme l'a fait savoir Tisséo. Concernant les bus, plus aucun véhicule ne circule au-delà de 22 heures et le service de nuit est suspendu intégralement. Le métro, en revanche, ne subit presque aucun changement, l'offre du début de semaine (derniers départs à minuit) est désormais en vigueur toute la semaine. Pour les tramways, rien ne change.

La mesure du couvre-feu n'a pas forcément été accueillie les bras ouverts par les forces de l'ordre comme l'expliquent les principaux syndicats. "Nous serons chargés de l'appliquer comme on le fait déjà pour faire respecter le port du masque ou la fermeture des bars (...) mais le couvre-feu risque d'alourdir nos missions". Du côté du maire Jean-Luc Moudenc, pas de coup de sang, mais le souhait de ne pas faire durer ce couvre-feu. "Dans ces moments critiques, il est essentiel d'être solidaires, au service de la cohésion nationale. Pour autant, les dispositions annoncées ce soir par le Président de la république, dont je crains que les conséquences économiques soient considérables, ne doivent durer que le strict nécessaire", avait indiqué l'élu, après l'interview d'Emmanuel Macron le 14 octobre. Jean-Luc Moudenc a assuré que "le dialogue maire-préfet se poursuivrait, élargi à l'ensemble des secteurs impactés, face à la virulence de cette nouvelle période".

Surprise sans doute pour le maire de Montpellier Michaël Delafosse. Sur l'antenne de BFM TV, mardi 13 octobre au soir, il avait assuré qu'un couvre-feu n'était "pas à l'ordre du jour". "Je ne sais pas ce que le chef de l'Etat déclarera mais sur chacune des décisions qui ont été prises il y a eu des contacts avec le ministère de la Santé ou du préfet". Pourtant, le maire indiquait également que la métropole allait connaître des semaines difficiles après le passage en zone d'alerte maximale. Finalement, Montpellier fait bien partie des métropoles concernées par ce couvre-feu.

Dans un entretien à Midi Libre, le maire de Montpellier n'a pas, néanmoins, rejeté la décision de l'exécutif. "Mes premières pensées vont aux professionnels, aux restaurateurs. Leur situation économique était difficile, là, elle bascule dans le terrible. Notre responsabilité est de les accompagner", a indiqué l'élu qui estime que "nous devons agir pour réduire la circulation du virus. Nos soignants ne méritent pas de vivre un nouvel épisode comme celui du printemps".

Lille fait également partie des métropoles en alerte maximale depuis plusieurs jours et donc des zones qui étaient potentiellement concernées par la mesure d'un couvre-feu. Avec une incidence et des indicateurs à la hausse dans les hôpitaux, le ministère de la Santé s'inquiétait particulièrement de la situation sanitaire de la métropole nordiste. Confirmation le 14 octobre par Emmanuel Macron, Lille fait bien partie des métropoles concernées par ce couvre-feu, qui n'aura pas d'impact sur les transports de la ville, que ce soit le métro, les bus ou le tramway. "Ilévia assure que son réseau ne sera pas perturbé par cette mesure, le trafic restera normal en dehors de la ligne de nuit", a-t-on précisé.

La maire de Lille Martine Aubry, a soutenu sur Twitter la mesure du couvre-feu, mais avec quelques réserves. "Face à l'augmentation de la circulation du #COVID__19 en France et à Lille, nous devons appliquer les mesures annoncées par le Président de la République, même si nous aurions préféré un couvre-feu plus tard le soir", a-t-elle indiqué. "Nous devons tous respecter ces règles", a ajouté Martine Aubry indiquant que ces mesures "sont particulièrement difficiles pour le monde de la culture et les restaurateurs, qui à Lille ont tous respecté les protocoles sanitaires. Nous continuerons à les aider et demandons au gouvernement d'amplifier leur soutien".

Rouen fait partie des métropoles concernées par les nouvelles mesures car la ville fait face depuis début octobre à des indicateurs assez élevés. Pour autant, elle est la seule à se voir imposer un couvre-feu alors qu'elle n'était pas placée en alerte maximale. Malgré des chiffres alarmants, l'instauration du couvre-feu ne passe pas auprès des restaurateurs rouennais. "Nos restaurants vont être hémiplégiques. On a besoin de deux services, notre modèle économique ne nous permet pas de vivre avec un seul service. On ne paye pas un demi-loyer. On va bien sûr ajuster le personnel en fonction, mais les charges fixes on les aura à 100%", a dénoncé Philippe Coudy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) de Seine-Maritime, auprès de Paris-Normandie, évoquant même une "fermeture déguisée".

Sur France info, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a comparé le couvre-feu à "une catastrophe, une très mauvaise nouvelle". "Il y aura le temps pour le bilan après et voir comment on en est arrivé là. Mais l'heure est à l'action, à la cohésion républicaine", a néanmoins souligné l'élu normand, appelant à l'aide. "Rouen, comme les autres agglomérations, doit faire partie des territoires les plus massivement aidés, comme pour le personnel de santé. Si on est attaqué, s'il y a des restrictions très fortes, il doit y avoir des mesures d'aides pour le personnel de santé, les commerces, les associations et les collectivités locales", réclame-t-il, estimant qu'il y a dans sa ville "un niveau de tension, beaucoup de gens [...] en colère".

A Grenoble, comme à Lyon ou Saint-Etienne placés début octobre en alerte maximale, le couvre-feu était attendu. "On pense d'abord aux populations les plus exposées en terme de fragilité économique à cette situation. On espère que le président de la République et l'État auront bien pris en compte ces gens là parce qu'il y a un risque énorme de tomber dans une trappe à pauvreté dont on ne ressort que difficilement", a réagi sur France Bleu Pierre-André Juven, adjoint à la santé au maire de Grenoble. Invité de France inter la veille de l'annonce par Emmanuel Macron du couvre-feu, le maire écolo de Grenoble Eric Piolle, a dénoncé le manque de concertation avec les élus locaux et un gouvernement qui navigue "à vue". "Nous demandons de partager des scénarios, d'anticiper et après, il y a un élément extrêmement fort qui manque également, c'est partager les informations de qui va être touché dans des formes sévères du Covid, qui est à l'hôpital en réanimation, qui est hospitalisé", a déploré l'élu.

Vous l'ignorez peut être mais le couvre-feu était déjà présent sur l'un des territoires français, la Guyane, avant son instauration en métropole. Mise en place en mars dernier dans plusieurs grandes villes comme à Cayenne (interdiction de sortir de 17h à 5h au plus fort de la crise, désormais de 23h à 5h), la mesure a été efficace selon Clara de Bort, directrice générale de l'ARS Guyane. Selon les chiffres de l'ARS, le nombre de contaminations a baissé en 4-5 jours et les hospitalisations ont diminué une quinzaine de jours après l'instauration de la mesure.