Black Friday tablette : des super-promos chez Apple et Samsung ! Jusqu'à 200€ de remise

Jour J pour le Black Friday ! Alors que de nombreuses réductions sont appliquées depuis plusieurs jours, ce vendredi 25 novembre 2022 marque la date officielle de la grande opération commerciale qui vise à casser les prix des produits lors d'un évènement exceptionnel. A cette occasion, de nombreuses tablettes tactiles mises en vente sur le marché bénéficieront de ristournes très intéressantes. Ces derniers temps, déjà, les principales marques telles qu'Apple, Samsung, Lenovo ou encore Xiaomi, avaient appliqué des remises sur leurs produits, ainsi que les marchands les plus connus des consommateurs, à savoir Amazon, Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Electro Dépôt.

Ce vendredi 25 novembre, avec le Black Friday 2022, ce sont de nouvelles tablettes tactiles qui bénéficient de prix cassés. Des opportunités à saisir à un mois pile de Noël et alors que les Français sont en quête des meilleures affaires afin de ne pas trop alléger le porte-monnaie à l'heure de faire les achats pour mettre des cadeaux au pied du sapin. Parmi les tablettes tactiles, les produits phares sont affichés avec des promotions particulièrement intéressantes, à l'image de certains iPad, mais aussi des Samsung Galaxy 17/18, S7 et S8 ou encore Lenovo.

C'est la grosse offre ! Electro Dépôt casse les prix de la tablette tactile Samsung Galaxy S7 64Go en proposant une réduction de 210€ sur ce modèle phare de la marque. Une occasion en or de saisir cet équipement pour moins de 400€, alors qu'il est habituellement vendu à 599€.

Samsung propose aussi une large gamme pour tous les portefeuilles et toutes les utilisations. Nouveaux ou anciens modèles, le Black Friday a souvent été aussi synonyme de prix cassés sur les tablettes Samsung.

C'est une autre marque évidemment phare du marché de la tablette numérique pendant le Black Friday : Apple et ses iPads. Depuis plusieurs années, la marque à la pomme s'est imposé comme l'un des leaders du marché et propose de nombreux modèles, dont les prix peuvent varier en fonction du modèle et de son ancienneté.

Il est à noter que sur Amazon, un iPad 2021 d'Apple, 64Go, gris sidéral, est proposé à moins de 350€. Le prix affiché de 349,99€ chez le géant du commerce en ligne semble attractif à première vue puisque le produit est présenté comme bénéficiant d'une ristourne de 20% par rapport à son prix initial. En effet, aujourd'hui, cette tablette 9e génération est commercialisée à 439€ par Apple. Cependant, le comparateur de prix Idealo permet de voir que cet iPad a déjà été proposé à des prix inférieurs depuis fin août. Le montant de la tablette a même été revu à la hausse mi-novembre, avant de rebaisser avec cette Black Friday Week.

En matière de tablettes tactiles, la marque Lenovo rivalise d'ingéniosité pour proposer des objets qui séduisent par leurs design et leurs courbes. Mais quel est le meilleur modèle ? Voici notre sélection :

La marque chinoise Xiaomi propose elle aussi une large sélection de tablettes tactiles, adaptées à différents besoin. A l'occasion de ce Black Friday 2022 et dans les jours qui suivent, plusieurs produits sont en promo.

Chez CDiscount, une offre alléchante est proposée avec la Xiaomi Pad 5. Cette tablette aux faux airs d'iPad est mise à la vente avec un prix inférieur de 66,99€ par rapport au montant affiché sur le site officiel de la marque. Une remise intéressante pour le portefeuille. Et le prix, aujourd'hui, n'est inférieur nulle part. Toutefois, il est à noter qu'au cours de l'été, en août 2022, cette même tablette avait été commercialisée par CDiscount à... 308€ ! Alors, si l'affaire apparaît attractive actuellement, elle pourrait l'être encore plus dans quelques semaines. Mais sans garantie.

Le géant chinois s'est lui aussi hissé parmi les marques référence de la tablette tactile. Aussi, pour Huawei, les modèles sont nombreux et les prix varient d'une ardoise numérique à l'autre. Voici un comparatif des meilleures modèles sur différents sites :

Les tablettes sont des produits souvent concernés par des promotions du Black Friday. Méfiez vous tout de même des fausses baisses de prix qui sont parfois pratiquées par certains revendeurs peu scrupuleux. Tâchez de comparer les différents prix et remises pratiqués pour ne pas manquer les véritables bonnes affaires. Nous nous efforcerons de maintenir cet article à jour pendant toute la durée du Black Friday.