Amazon Black Friday : les dates confirmées, des promos avant le top départ

Si vous souhaitez être parmi les premiers à profiter des promotions du Black Friday 2022, ne ratez pas la date du début de l'opération. Mais sachez que les bons plans sont déjà en ligne sur le site d'Amazon.

Les bonnes affaires du Black Friday, c'est pour quand ? Si vous aviez retenu que la date était vendredi 25 novembre, c'est tout à fait juste ! Mais attention, cette grande opération de promotion commence bien avant : Amazon, qui est à l'origine de son implantation en France, lance son Black Fiday 2022 ce vendredi 18 novembre ! Des promotions de poids sont annoncées, avec -35% de rabais sur une très large sélection. Amazon a attendu presque le dernier moment avant de communiquer officiellement sur les dates du Black Friday 2022, même si quelques fuites et rumeurs avaient été identifiées auparavant.

Avec cette offensive sur les dates du Black Friday, le mastodonte américain peut bousculer la donne. Si Amazon griller la politesse à tout le monde, cela peut lui donner un avantage comparatif considérable : rappelons que le Black Friday, contrairement aux soldes, n'est pas encadré strictement par la loi : il n'y a ni date officielle, ni les mêmes obligations pour les commerçants sur les produits proposés en réduction. Dans cette bataille commerciale régie par les lois de la jungle, celui qui communique le plus avec un plan rodé et un départ précoce peut faire la différence. Il est donc à noter que d'autres enseignes s'ajustent : certaines marques et sites de vente en ligne ont même osé un "Black Friday Month", qui a timidement commencé le 1er novembre 2022...

Des deals sur Amazon pour le Black Friday

On retrouve en tout cas des promotions, dès à présent, sur la page Black Friday 2022 d'Amazon (à retrouver sur ce lien). Ceux qui souhaitent profiter de bons plans avant le grand rush du vendredi 25 novembre ou de la semaine du 21 novembre peuvent découvrir une sélection de produits profitant de rabais très significatifs : il s'agit en réalité de "ventes flash" qui concernent de nombreuses catégories. On notera parmi celles-ci de vrais bons plans sur :

Des dates et un calendrier Black Friday très clairs

Amazon mise sur 11 jours consécutifs de Black Friday : il faut donc compter sur deux week-ends de promotions, encadrant une petite semaine (du lundi au vendredi) de rabais, suivis d'un "cybermonday" de rab le 28 novembre. Il est vraisemblable qu'Amazon propose des bons plans très significatifs dès le 18 novembre 2022, le géant américain considérant qu'il est plus pertinent d'opérer très vite et très fort, avec des offres qui retiennent l'attention dès le coup d'envoi. L'année dernière, les offres sur le high-tech lancées dès le début du Black Friday étaient restées tout au long de l'opération commerciale, avec notamment de jolies promotions sur les smartphones.

Le Black Friday ce n'est pas qu'Amazon !

Si Amazon est associé fortement au Black Friday en France, c'est parce que la plateforme de ventes en ligne a joué un rôle déterminant pour qu'il devienne un rendez-vous incontournable en France. Mais dorénavant, presque tous les principaux commerçants font des promotions Black Friday. Linternaute vous propose de suivre l'événement avec tout ce qu'il faut savoir concrètement, comment identifier les vraies bonnes affaires... depuis notre grand direct à retrouver ici :

À noter que la date officielle du Black Friday reste bien le vendredi 25 novembre pour cette année 2022 : ce jour-là, des promotions inédites émergent toujours, compte tenu de l'attention des clients, qui restent concentrés sur cette date. Mais attention, pour vraiment profiter des bonnes affaires, nous vous conseillons d'anticiper, de lister ce dont vous avez besoin et des consulter les offres promotionnelles d'Amazon dès le premier jour du Black Friday... le 18 novembre donc.