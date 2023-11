Black Friday Amazon : 30 promos parfaites ce jeudi, faites vite !

Le Black Friday d'Amazon est lancé depuis près d'une semaine désormais. Avant le grand renouvellement des offres demain, pour le jour-J, il reste des promos et des ventes flash à saisir dès aujourd'hui...

Vous pensiez peut être avoir le temps. Amazon a lancé son Black Friday en avance cette année, proposant dès vendredi dernier des réductions significatives sur une large palette de produits. Et le géant de la vente en ligne remet de couvert ce jeudi, juste avant le Black Friday officiel, fixé à demain vendredi 24 novembre. Et mieux vaut ne pas attendre pour profiter des offres plus tôt.

Depuis le lancement de sa Black Friday Week, le site d'Amazon met en avant d'importantes réductions sur une large gamme de produits, allant des jeux vidéos aux appareils électroniques. Des ventes flash sur des produits phares comme la PS5 et la Xbox Series X ont déjà eu lieu. Amazon a aussi proposé des réductions importantes sur les smartphones comme les Samsung Galaxy S23 et OnePlus, les tablettes et les ordinateurs. Des produits comme l'Acer Aspire 1 à ou le MacBook Air M2 ont déjà été bradés. D'autres produits comme les iPad et iPad Air, ainsi que les montres connectées de marques comme Garmin et Apple ou encore des produits français connectés de Netatmo et Withings ont aussi pu figurer aussi parmi les offres proposées ces derniers jours.

Et la bonne nouvelle à la veille du Black Friday 2023, c'est que ce n'est pas fini pour une large partie d'entre-elles ! Amazon renforce même certaines de ces promos en gonflant les rabais qui passent de 30 ou 40% à 50% voire 60% sur certains deals en cette fin de semaine.

Les 30 meilleures offres d'Amazon en cours

Voici les offres à suivre aujourd'hui pour le Black Friday Amazon. Il s'agit des promotions ciblées et des ventes flash qui affichent les meilleurs rabais sur le site du cybermarchand. Nos signalons toute nouvelle offre ou tout changement dans les rabais proposés. Attention, la sélection présentée ci-dessous est manuelle, les stocks et les prix peuvent rapidement varier :

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% voire 70%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes américaines d'être importée en France.

Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.

Pour tirer le meilleur parti de ces promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash.

De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus.