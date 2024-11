Black Friday smartphone : des offres irrésistibles ce week-end !

Le Black Friday, c'était hier, mais il n'est jamais trop tard pour une bonne affaire ! Le Black Week vient officiellement de commencer, et les smartphones affichent pour certains des prix plus que réduits ! Toutes les marques y passent et nous vous répertorions ici les meilleures offres.

Sommaire Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy Z

Google Pixel

Xiaomi et Xiaomi T

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Voilà des jours et des jours que les promotions s’enchaînent, mais la dernière ligne droite, c’est maintenant ! Aujourd’hui signe les dernières offres du Black Friday et l’heure tourne. Les smartphones proposent plus que jamais des prix cassés, qui n’attendent que d’être achetés ! Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Huawei... aucune marque ne passe à la trappe ! Le Black Week amène des offres toutes plus alléchantes les unes que les autres, plafonnant parfois jusqu'à -80% ! Les réductions sont si nombreuses et variées qu'il devient difficile de s'y retrouver. Mais nos yeux d'experts, qui scrutent toutes les offres depuis la moitié du mois, vous aiguillerons sur le chemin sinueux de la bonne affaire. À chaque heure de la journée, nous vous informons des dernières meilleures offres à prendre ! Les smartphones correspondent à tout type de budget et tout type de public, donc n’hésitez pas à y jeter un coup d’oeil. À noter que les prix indiqués sur nos posts peuvent rapidement changer entre le moment où nous les écrivons et celui où vous les lisez ! Les offres sont changeantes et les épuisements de stock pourraient bien rythmer cette fête commerciale.

Dernières offres

09:35 - Le Google Pixel 8 Pro est encore en promotion ! Si vous avez manqué le Black Friday, ne vous inquiétez pas. Boulanger va encore faire des ravis grâce à cette offre à -26% sur le Google Pixel 8 Pro. Normalement proposé à 749€ sur le site officiel, le smartphone signé Google n'est plus qu'à 551,74€. Avec sa mémoire interne de 128 Go, ses quatre capteurs photo allant jusqu'à 50 Mpx et son processeur Google Tensor G3, cette chute de 200€ est plus qu'intéressante ! Considéré comme ayant l'un des meilleurs appareils photo de toute la lignée des Pixel, le Pixel 8 Pro n'a pas fini de vous étonner... 08:39 - Le Galaxy Z Flip5 256 Go est toujours en promotion Le Black Friday, c'était hier, mais rien ne vous empêche d'acquérir des smartphones à petits prix ! Les grands vendeurs en ligne proposent toujours des offres alléchantes. Concernant le Samsung Galaxy Z Flip5, personne ne détrône Rakuten, qui propose une réduction record de 50%. Affichant un prix initial de 1 200,99€, le Galaxy Z Flip5 est en ce moment proposé à 588,88€, ce qui représente un écart de 612€. Le téléphone pliable haut de gamme de Samsung a rarement été aussi peu cher ! Il est d'autant moins cher qu'avec le code BLACK40, vous pourrez économiser 40€ sur votre achat. Votre Galaxy Z Flip5 vous reviendrait alors à 548,88€ ! 07:27 - Le Samsung Galaxy A33 à moitié prix au lendemain du Black Friday Le Black Friday, c'était hier, mais certaines offres tiennent toujours ! C'est le cas du téléphone milieu de gamme Samsung Galaxy A33. Lancé originellement à 359€ sur le site officiel, le smartphone avoisine en ce moment les 200€ sur Cdiscount ! Le cybermarchand propose une réduction de 50%, qui réduit le prix à 181,38€. Fort de ses quatre objectifs arrière et de sa batterie de 5000 mAh, le téléphone du constructeur coréen propose plus que jamais un rapport qualité/prix alléchant. Faites vite, car les clients se bousculent et jouent des coudes pour avoir accès à cette offre inédite. Seuls 9 exemplaires neufs sont encore disponibles. Samsung Galaxy A33 Neuf à partir de 181,38 € Occasion à partir de 168,49 € Cdiscount 181,38 € Voir

Rue du Commerce 237,16 € Voir

Rakuten 248,92 € Voir

Amazon 256,98 € Voir Rakuten 248,92 € 168,49 € Voir 29/11/24 - 21:47 - Le Black Friday, c'est officiellement terminé.. ou pas ? Le Black Friday s'apprête à tirer sa révérence... Nous vous remercions d'avoir suivi ce live et les dizaines et dizaines offres que nous avons pu vous proposer. Même si l'évènement commercial se conclut très bientôt, n'hésitez pas à revenir nous voir demain, car certaines offres pourraient bien perdurer ce week-end. Qui sait ? Peut-être que vous trouverez votre bonheur après la tempête ? Merci, et à très vite ! 29/11/24 - 21:34 - Il n'est pas trop tard pour faire une bonne affaire avec le Galaxy S24+ ! Le Black Friday se termine bientôt, mais il est encore possible de faire une belle affaire ! Cdiscount continue de faire baisser ses prix, et cela se ressent sur le Galaxy S24+ 256 Go Crème. Vendu 999€ sur le site officiel Samsung, le smartphone ne dépasse même plus les 700€. Désormais proposé à 659,65€ sur le site de Cdiscount, le téléphone haut de gamme de Samsung connaît une chute de près de 333€. Avec sa capacité de stockage de 256 Go, son écran de 6,2 pouces et ses trois caméras arrière pouvant atteindre 50 Mpx, le Galaxy S24+ est plus que jamais accessible ! Ne tardez pas : près d'une dizaine de commandes sont déjà en cours et seules 14 exemplaires neufs sont encore disponibles ! Samsung Galaxy S24+ Neuf à partir de 688,00 € Occasion à partir de 771,37 € Cdiscount 688,00 € Voir

Rakuten 713,59 € Voir

Fnac 1169,00 € 799,99 € Voir

Samsung 899,00 € Voir

Amazon 1169,00 € 910,00 € Voir

Pixmania 859,00 € 921,00 € Voir

Darty 1171,00 € Voir

Materiel.net 1169,95 € Voir

Rue du Commerce 1169,95 € Voir Amazon 1169,00 € 771,37 € Voir

Pixmania 859,00 € 849,00 € Voir

Fnac 1169,00 € 849,00 € Voir

Rakuten 713,59 € 860,99 € Voir 29/11/24 - 20:44 - Black Friday : près de -40% sur le Honor X6b ! Le Black Friday se rapproche et Darty réduit ses prix. Le Honor X6b, normalement vendu 149,90€, n'est plus qu'à 99,90€ sur Darty. Grâce à ce rabais de -37%, vous économiserez 50€ pile lors de votre achat. Une bien bonne nouvelle en prévision des fêtes de Noël qui approchent à grands pas... Honor X6b Neuf à partir de 97,90 € Fnac 147,90 € 97,90 € Voir

Darty 99,90 € Voir

Amazon 119,00 € Voir

Materiel.net 119,95 € Voir

Pixmania 123,41 € Voir 29/11/24 - 20:09 - Le Xiaomi 14 Ultra 5G chute de 600€ ! Les téléphones haut de gamme n'échappent pas aux réductions du Black Friday ! Le Xiaomi 14 Ultra 5G, initialement vendu 1 501€, n'est plus qu'à 1 001€ en cette fin de novembre. Grâce à une promotion de 33%, la FNAC vous épargne 500€ sur ce téléphone, disponible sous deux coloris différents : Noir et Blanc. N'attendez plus et foncez vous faire plaisir ! À noter qu'avec le code BF10, vous bénéficierez de 10€ offerts tous les 100€ d'achat. Acquérir le Xiaomi 14 Ultra revient donc à économiser 100€ supplémentaires ! Vous pourrez alors l'obtenir pour 991€ ! 29/11/24 - 19:36 - L'iPhone 16 Pro à moins de 1060€ : c'est une offre à ne surtout pas manquer ! Les dernières nouveautés Apple n'échappent pas aux réductions du Black Friday, en témoigne l'iPhone 16 Pro sur Rakuten. Profitant d'une réduction de 11%, le smartphone dernière génération est proposé en ce moment à 1 089,99€, contre 1 229,99€ en temps normal. L'offre entraîne donc une chute de 140€, idéal à l'approche des festivités de Noël. A noter qu'avec le code CLUBR30, vous pourrez économiser 30€ lors de votre achat de l'iPhone 16 Pro. 29/11/24 - 19:30 - -880€ sur le Huawei P30 Pro : une offre imbattable signée Rakuten Huawei n'en finit plus de brader ses prix ! Le P30 Pro 256 Go, très apprécié pour son écran AMOLED et son autonomie de batterie incomparable, profite en ce moment de 80% de réduction. Initialement vendu 1 099,00€, le smartphone haut de gamme est désormais proposé à 216,60€, une somme ridiculement basse. Le Huawei P30 Pro perd donc près de 880€. Ne tardez pas : le Black Friday se termine dans quelques heures et les bonnes affaires risquent de disparaître rapidement ! Huawei P30 Pro Neuf à partir de 212,99 € Occasion à partir de 212,50 € Rakuten 212,99 € Voir Rakuten 212,99 € 212,50 € Voir 29/11/24 - 18:24 - Black Friday : le prix du Galaxy S24 Ultra dégringole ! Le prix du Galaxy S24 Ultra n'en finit plus de descendre. En ce moment, c'est une réduction de 33% qui touche ce téléphone Samsung, cassant le prix initial de 1 319,00€ à 879,99€. Une chute de 440€ plus que bienvenue pour ce téléphone haut de gamme sorti en début d'année. Envie d'un smartphone de qualité accueillant quatre caméras arrière allant jusqu'à 200 Mpx, une batterie de 5 000 mAh et une capacité de stockage de 256 Go ? Cette offre est faite pour vous ! 29/11/24 - 17:41 - Le Galaxy Z Fold4 passe sous la barre des 1000€ ! Amazon baisse ses prix pour le Black Friday ! Le Galaxy Z Fold4 affiche un prix plus que réduit en cette fin de novembre. Avec un prix normalement fixé à 1317,06€, le téléphone pliable de Samsung n'affiche plus que 999,00€. Cette promotion, exclusive à Amazon, vous fait gagner plus de 315€ sur ce modèle haut de gamme et original. Ne laissez pas cette offre passer : seuls 13 exemplaires sont encore disponibles ! 29/11/24 - 17:37 - Le prix du Sony Xperia 1 IV dégringole le jour du Black Friday Le Black Friday est là et les réductions sont irrésistibles. Amazon propose aujourd'hui une réduction de 30% sur le Sony Xperia 1 IV, réduisant son prix habituel de 949,00€ à 669,00€ ! En achetant ce téléphone premium, vous vous épargnez donc le déboursement de 250€. Le Xperia 1 IV, grâce à son écran OLED 4K, ses performances solides et son design original, vous assure une expérience unique en son genre. 29/11/24 - 16:48 - Le pack Samsung Galaxy A25 + Casque Bluetooth JBL à prix réduits chez Darty Le mois de novembre, caractérisé par le Black Friday, est synonyme de réductions alléchantes, et la FNAC ne fait pas exception. Une offre exceptionnelle s'applique pour ce pack incluant un Samsung Galaxy A25 5G et un Casque Bluetooth JBL. Vendu à l'origine à 371,00€, le coffret est désormais présenté à 219,99€, ce qui représente un rabais de 151€. Cette réduction, plus qu'intéressante, vous permettrait de faire d'une pierre deux coups. Le Samsung Galaxy A25 inclus dans le coffret, doté d'un écran de 6,5 pouces, possède une capacité de stockage de 128 Go. A ses côtés, le casque Bluetooth JBL vous offrira une expérience d'écoute qualitative, grâce à sa technologie Bluetooth 5.3 et sa capacité d'autonomie de 57h. Pour ne pas manquer ce coffret à prix réduits, rendez-vous sur le site de la Darty ! 29/11/24 - 16:13 - -22% sur le Google Pixel 9 Pro : c'est en ce moment ! Pourtant sorti l'été dernier, le Pixel 9 Pro n'attend pas pour les promotions. Le dernier bijou de Google, véritable concentré de nouvelles technologies, connaît en ce moment -22% chez Rakuten. Son prix, qui plafonne d'ordinaire à 1 199,00€, ne dépasse même plus la barre des 925€ ! Quelles promos sur les Samsung Galaxy S lors du Black friday ?

Le dernier Samsung Galaxy S24 Ultra s'est imposé dans notre classement des meilleurs smartphones comme le must de l'année 2024, par la qualité de ses caméras et les nombreuses fonctionnalités offertes par son intelligence artificielle "Galaxy AI". Et bonne nouvelle pour le Black Friday : dévoilé le 17 janvier 2024, il y a une éternité donc, il arrive en fin de vie ! Mais si le Black Friday ne fait pas suffisamment baisser les prix de la gamme des S24 (Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra), vous pouvez totalement craquer pour son prédécesseur, le S23, voire le S22. Avec de grosses performances pour le jeu vidéo et les photos, ils demeurent toujours des incontournables.

Samsung Galaxy S24 Neuf à partir de 514,99 € Occasion à partir de 529,90 € Cdiscount 514,99 € Voir

Rakuten 566,00 € Voir

Rue du Commerce 599,00 € Voir

Fnac 899,00 € 614,00 € Voir

Amazon 899,00 € 629,00 € Voir

Pixmania 969,00 € 659,00 € Voir

Electro Dépôt 689,00 € Voir

Darty 699,99 € Voir

Materiel.net 899,95 € 699,95 € Voir

Boulanger 899,00 € 699,99 € Voir

SFR 699,00 € Voir

Samsung 899,00 € Voir

Ubaldi 918,00 € Voir Pixmania 969,00 € 529,90 € Voir

Amazon 899,00 € 545,30 € Voir

Reconditionné 619,00 € 553,00 € Voir

Rakuten 566,00 € 564,00 € Voir

Fnac 899,00 € 585,50 € Voir

Samsung Galaxy S24 Plus Neuf à partir de 669,00 € Occasion à partir de 679,88 € Cdiscount 669,00 € Voir

Rakuten 696,89 € Voir

Rue du Commerce 709,99 € Voir

Fnac 1169,00 € 789,99 € Voir

Amazon 1169,00 € 799,00 € Voir

Pixmania 859,00 € 903,47 € Voir

Samsung 899,00 € Voir

Electro Dépôt 1159,99 € Voir

Darty 1171,00 € Voir

Materiel.net 1169,95 € Voir

SFR 1169,00 € Voir

Ubaldi 1229,00 € Voir Rakuten 696,89 € 679,88 € Voir

Fnac 1169,00 € 749,00 € Voir

Amazon 1169,00 € 754,92 € Voir

Pixmania 859,00 € 849,00 € Voir

Samsung Galaxy S24 Ultra Neuf à partir de 879,89 € Occasion à partir de 916,92 € Rakuten 879,89 € Voir

Rue du Commerce 890,99 € Voir

Fnac 1469,00 € 906,22 € Voir

Cdiscount 915,55 € Voir

Amazon 1469,00 € 999,90 € Voir

Boulanger 1469,99 € 999,99 € Voir

Pixmania 929,00 € 1029,00 € Voir

Darty 1099,99 € Voir

Ubaldi 1127,00 € Voir

Materiel.net 1469,95 € 1169,95 € Voir

SFR 1169,00 € Voir

Electro Dépôt 1469,00 € Voir

Samsung 1469,00 € Voir Amazon 1469,00 € 916,92 € Voir

Pixmania 929,00 € Voir

Fnac 1469,00 € 999,99 € Voir

Rakuten 879,89 € 1013,99 € Voir

Samsung Galaxy S23 Neuf à partir de 426,66 € Occasion à partir de 398,90 € Cdiscount 426,66 € Voir

Rakuten 437,49 € Voir

Rue du Commerce 454,56 € Voir

Amazon 959,00 € 508,00 € Voir

Pixmania 524,21 € Voir

Fnac 599,90 € Voir

Electro Dépôt 794,89 € Voir

ManoMano 798,02 € Voir

Darty 801,00 € Voir

Samsung 799,00 € Voir

Boulanger 800,99 € Voir Rakuten 437,49 € 398,90 € Voir

Pixmania 524,21 € 439,99 € Voir

Fnac 599,90 € 449,00 € Voir

Amazon 959,00 € 479,00 € Voir

Reconditionné 589,00 € 523,00 € Voir

Samsung Galaxy S22 Neuf à partir de 349,99 € Boulanger 549,00 € 349,99 € Voir

Les Samsung Galaxy A aussi en embuscade

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A55. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti en mars dernier. De quoi espérer un déstockage pour le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie de 5000 mAh qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères, les Galaxy A 35, A25, A15 et même A05, aux prix (et aux performances) fortement dégressifs !

Samsung Galaxy A55 Neuf à partir de 316,99 € Occasion à partir de 311,37 € Rakuten 317,00 € Voir

Rue du Commerce 316,99 € Voir

Amazon 331,52 € 322,79 € Voir

Cdiscount 322,93 € Voir

Fnac 328,30 € Voir

Pixmania 343,99 € 339,00 € Voir

SFR 339,00 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Electro Dépôt 398,00 € Voir

Materiel.net 499,95 € 399,95 € Voir

Samsung 499,00 € Voir

Boulanger 500,99 € Voir Fnac 328,30 € 311,37 € Voir

Rakuten 317,00 € 354,99 € Voir

Samsung Galaxy A35 Neuf à partir de 242,80 € Occasion à partir de 269,00 € Rakuten 244,10 € Voir

Rue du Commerce 242,80 € Voir

Amazon 254,46 € Voir

Cdiscount 254,50 € Voir

Pixmania 303,00 € 282,51 € Voir Rakuten 244,10 € 269,00 € Voir

Pixmania 303,00 € Voir

Qu'attendre du Black Friday pour les Samsung Galaxy Z ?

Nous serions évidemment incomplets si nous ne mentionnions pas les smartphones pliants de Samsung. Les derniers en date, le Samsung Galaxy Z Fold 6 et son petit frère, le Samsung Galaxy Z Flip 6, ont été dévoilés par la marque coréenne cet été. Le tout avec du nouveau côté design pour proposer un smartphone pliable type "livre", avec des bords revus, qui se rapproche du design du Samsung Galaxy S24 Ultra. A surveiller donc : les prix du Z Fold 5 et du Z Flip 5 qui pourraient valser lors du Black Friday.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Neuf à partir de 1194,84 € Occasion à partir de 799,99 € Amazon 1409,87 € 1194,84 € Voir

Rakuten 1217,50 € Voir

Rue du Commerce 1234,03 € Voir

Cdiscount 1335,37 € Voir

Darty 1382,25 € Voir

Fnac 1388,01 € Voir Amazon 1409,87 € 799,99 € Voir

Rakuten 1217,50 € 838,99 € Voir

Samsung Galaxy Z Flip 5 Neuf à partir de 549,55 € Occasion à partir de 439,90 € Rakuten 549,55 € Voir

Cdiscount 558,00 € Voir

Rue du Commerce 558,30 € Voir

Amazon 1199,00 € 669,00 € Voir

Ubaldi 690,00 € Voir

Fnac 1199,00 € 739,00 € Voir

Pixmania 959,99 € 803,83 € Voir

Electro Dépôt 1099,00 € Voir

Darty 1199,00 € Voir Pixmania 959,99 € 439,90 € Voir

Fnac 1199,00 € 463,34 € Voir

Amazon 1199,00 € 477,70 € Voir

Rakuten 549,55 € 499,00 € Voir

Les prix du Google Pixel à surveiller pendant le Black Friday

La série des Google Pixel 9 (Google Pixel 9, le Google Pixel 9 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL et le Google Pixel 9 Pro Fold) a officiellement été présentée au grand public au début du mois d'août 2024, ce qui donne peu de marge à des rabais lors du Black Friday. Mais le Google Pixel 8 sorti l'année précédente avec une hausse de prix significative à l'époque, devrait marquer ce Black Friday 2024. Doté notamment d'un excellent appareil photo grâce à l'algorithme intégré au téléphone, il comptait déjà plusieurs fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle, comme la retouche automatique des photos, la modification des visages, ou la suppression des sons parasites des vidéos... Le Google Pixel 7 restera lui aussi un choix extrêmement intéressant lors de ce Black Friday pour son prix !

Google Pixel 8 Neuf à partir de 455,07 € Occasion à partir de 429,04 € Cdiscount 455,07 € Voir

Rakuten 459,98 € Voir

Fnac 577,00 € 482,21 € Voir

Darty 499,00 € Voir

Amazon 799,00 € 532,90 € Voir

Boulanger 549,99 € Voir

Pixmania 560,61 € Voir Fnac 577,00 € 429,04 € Voir

Rakuten 459,98 € 440,00 € Voir

Pixmania 560,61 € 444,00 € Voir

Amazon 799,00 € 532,90 € Voir

Google Pixel 8 Pro Neuf à partir de 619,89 € Occasion à partir de 600,90 € Rakuten 619,89 € Voir

Cdiscount 652,00 € Voir

Fnac 779,20 € Voir

Pixmania 919,61 € 871,07 € Voir

Darty 920,88 € Voir Pixmania 919,61 € 600,90 € Voir

Fnac 779,20 € 617,83 € Voir

Rakuten 619,89 € 748,99 € Voir

Xiaomi et Xiaomi Y, les vraies stars du Black Friday 2024 ?

Le Xiaomi 14, dernier né de la marque chinoise, est sorti pour sa part en février 2024, quelques jours après le Samsung Galaxy S24 et quelques jours avant le Samsung Galaxy A55. Ce qui le place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Xiaomi joue aussi sur la multiplication des gammes, puisque la marque compte aussi les Xiaomi 14T, 14T Pro et Mix Flip. Ces derniers, sortis en septembre, devraient moins bénéficier du Black Friday, mais comme ils jouent sur le créneau des smartphones milieu de gamme, avec un excellent rapport qualité-prix pour des performances fiables, ils pourraient bien voler la vedette aux smartphones cités plus haut. Sans compter encore une fois la génération des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, remontant à l'année dernière, qui pourrait sortir du lot.

Xiaomi 14 Neuf à partir de 711,53 € Rue du Commerce 711,53 € Voir

Amazon 737,68 € Voir

Pixmania 1020,55 € 1015,56 € Voir

Xiaomi 14T Neuf à partir de 651,00 € Occasion à partir de 511,51 € Amazon 651,00 € Voir Amazon 651,00 € 511,51 € Voir

Xiaomi 13T Pro Neuf à partir de 639,19 € Occasion à partir de 439,00 € Rakuten 639,19 € Voir

Fnac 999,00 € 699,00 € Voir

Cdiscount 701,00 € Voir

Amazon 999,90 € 723,36 € Voir

Darty 1001,00 € Voir

Boulanger 1000,99 € Voir

Pixmania 1067,23 € Voir Fnac 999,00 € 439,00 € Voir

Rakuten 639,19 € 450,00 € Voir

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday ?

Bien d'autres alternatives à ces trois marques majeures seront proposées lors du Black Friday sur les smartphones. La marque Honor, qui bénéficie toujours d'excellentes critiques et d'un vivier de fans absolus chez les amateurs de smartphones hauts de gamme, devrait attirer comme chaque année l'attention. Alors que le Magic 7 a été annoncé pour la fin octobre 2024, avec pour la première fois Android 15, la génération des Honor Magic 6 et Magic 6 Pro sera à surveiller de très près. Même chose avec OnePlus qui devrait sortir un OnePlus 13 bien haut perché très prochainement et devrait donc voir ses OnePlus 12 frappés par les offres lors de ce Black Friday.

Lors du Black Friday pourra encore jeter un œil aux promotions offertes sur les téléphones de la gamme Huawei Pura 70, même si la marque connait cependant de lourds handicaps depuis plusieurs années à cause de sanctions américaines, notamment l'absence des services de Google et de la 5G. Citons aussi et enfin le grand retour d'Oppo en Europe et en France cette année, après une "pause commerciale" (ou plutôt des problèmes juridiques) d'un an. Les Oppo Reno 12 et Oppo Reno 12 Pro sont proches en termes de sorties (ils ont été commercialisés en juin), mais pourraient faire l'objet de beaux rabais.