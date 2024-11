Black Friday : des calendriers de l'Avent avec des réductions de folie !

Les festivités de Noël approchent et cela rime avec calendrier de l'Avent ! Avec le Black Friday, les réductions s'enchaînent et des offres à ne pas manquer sortent du lot.

Que vous soyez adulte ou enfant, rien ne fait plus plaisir en décembre que d'ouvrir chaque matin sa petite case du calendrier de l'Avent. Variés, à tous les prix et destinés à toute sorte de public, les calendriers sont un moyen de patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël et de ses cadeaux sous le sapin. Avec le Black Friday, qui réduit les prix jusqu'à fin novembre, s'en procurer devient plus simple.

Une offre Playmobil qui ravira les plus petits

Avec 70% de réduction, cette offre est probablement la plus alléchante à ce jour. Disponible à Carrefour, l'occasion semble trop belle pour être vraie, mais vous pourrez bel et bien obtenir un lot de deux calendriers de l'avent Playmobil Junior 70297 pour moins de 30€, au lieu de 60€.

Pour profiter de ce rabais, il suffit de vous rendre dans votre magasin Carrefour le plus proche, et de vous procurer deux exemplaire du calendrier évoqué plus haut. Grâce à votre carte fidélité, le deuxième produit sera facturé deux fois moins cher que son prix de base et ne coûtera plus que 14,50€.

En plus de ce rabais, vous pouvez cumuler une autre réduction, proposée sur le site officiel de Playmobil à l'occasion des 50 ans de la marque de jouet. Avec cette seconde offre, l'achat d'un deuxième jouet vous est remboursé à 50% du prix total. Attention toutefois à ne pas trop perdre de temps, car le 16 novembre signe la fin de la promotion.

Duo de calendriers de l'Avent Playmobil Junior 70297 28,99€ VOIR L'OFFRE sur Carrefour

Un calendrier Bosch idéal pour les bricoleurs du dimanche

Pour les profils plus adultes et tournés vers le bricolage, le calendrier de l'Avent Bosch saura sûrement vous satisfaire. Chaque case cache un petit outil, qui, additionnés les uns aux autres, formeront un véritable set d'outils à main polyvalent et pratique. Bosch met à disposition plusieurs gadgets aux fonctionnalités différentes, comme un tire-bouchon, divers tournevis, des tourne-écrous...

Normalement proposé à 54,99€, le calendrier profite aujourd'hui d'une réduction de 30% sur Amazon et Castorama, de quoi ravir les budgets moyens. La quantité de produit reste tout de même limité, et les premiers arrivés seront les premiers servis.

Calendrier de l'Avent Bosch Neuf à partir de 39,90 € Amazon 54,99 € 39,90 € Voir

Castorama 39,90 € Voir

Un calendrier de l'Avent personnalisé à petit prix sur la FNAC

Pour ceux qui souhaitent offrir un calendrier entièrement personnalisé, la FNAC vous propose une offre à ne pas manquer. Avec son édition limitée "Village de l'Avent", vous pourrez intégrer dans l'ensemble des 24 cases une photo de votre choix, afin de vous replonger au sein de vos meilleurs souvenirs. Conçu de A à Z par vos mains, ce cadeau unique est susceptible de réjouir n'importe qui.

Avec l'offre FNAC, le deuxième calendrier photo est gratuit. Le duo vous revient donc à moins de 12€ : un moyen de vous faire plaisir à petit prix.

Duo de calendriers de l'Avent photo FNAC 11,90 VOIR L'OFFRE sur FNAC

Des offres pour les petits gourmands

Les amoureux de chocolat ne sont sûrement mis sur le côté de la route à l'approche des festivités de Noël ! Cdiscount propose sur ce calendrier de l'Avent Lindt une réduction de 25%. Il est désormais possible de vous emparer de ce petit cadeau à moins de 30 euros, et de découvrir chaque jour votre surprise chocolatée.

Calendrier de l'Avent Lindt Neuf à partir de 29,99 € Cdiscount 29,99 € Voir

Quoiqu'il en soit, le choix est large et le calendrier de l'Avent reste un cadeau destiné à tout type de public. Le Black Friday n'a pas encore officiellement commencé, mais les offres qui apparaissent dès à présent ne sont pas sans intérêt. Bien au contraire, celles-ci étant très alléchantes, elles pourraient bien disparaître sous peu...