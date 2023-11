La bonne affaire Black Friday sur les tablettes : la Samsung Galaxy Tab A8 bradée à 199 euros

Il s'agit d'une des meilleures affaires de ce Black Friday 2023 : Samsung a décidé de casser les prix de sa tablette Galaxy Tab A8.

Les tablettes à prix barrés sont légion durant le Black Friday 2023, avec des dizaines de promotions effectués sur les principaux sites de vente en ligne. Ce n'est pas une exagération, nous avons compté. Et le temps que la rédaction a passé à consulter et comparer les offres promotionnelles sur les tablettes nous permet de détecter les meilleures offres sur les tablettes tactiles.Nous avons choisi de mettre en avant une promo, sur un article d'entrée de gamme de qualité, qui allie fiabilité, confort d'usage, bonne autonomie et un rapport qualité-prix vraiment remarquable avec les rabais du Black Friday : la tablette de Samsung, Galaxy Tab A8 64 Go, vendue à moins de 190 euros.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5'' 64Go Anthracite WiFi avec Clear Cover - Exclusivité Amazon, 10,5'' Neuf à partir de 199,00 € Occasion à partir de 198,01 € Amazon 260,85 € 199,00 € Voir Amazon 260,85 € 198,01 € Voir

Cette tablette tactile est l'un des produits phare de cette édition 2023 du Black Friday, la plupart des gros revendeurs ont décidé mettre en avant des tablettes d'entrée de gamme avec des promotions du même ordre, pour suivre la concurrence. Mais la Tab A8 a notre préférence, voici où l'acheter au meilleur prix avec notre comparateur ci-dessus.