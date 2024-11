Les Nintendo Switch OLED et Lite bradées pour le Black Friday : AliExpress signe les meilleures offres

Les prix de la Ninendo Switch OLED et de sa petite soeur la Nintendo Switch Lite n'ont jamais été aussi bas que pour le Black Friday 2024. Des promotions jusqu'à -35% sont de sortie, mais elles ont déjà une date de fin.

Le top départ du Black Friday a été lancé ce vendredi 29 novembre. Et s'il est parfois nécessaire de fouiller parmi les promotions pour trouver le meilleur prix, ce n'est pas le cas en ce qui concerne les Nintendo Switch. Deux offres survolent toutes les autres, et de loin ! Ces dernières, qui proposent des réductions allant jusqu'à -35% sur les consoles du célèbre constructeur japonais, sont restées inégalées à l'approche du vendredi noir et elles devraient l'être jusqu'à la fin du week-end.

Etonnement ce n'est pas le modèle classique de la console qui est le mieux soldé, mais ses deux autres versions : la Nintendo Switch OLED, qui se veut la version la plus haut de gamme du produit, et la Nintendo Switch Lite. Si les deux offres valent le coup d'œil, commençons par la première, reine de sa catégorie. Ce bijou technologique présente un écran de 7 pouces doté de la technologie OLED, qui lui vaut son nom, et qui offre un meilleur confort et une expérience immersive dans l'univers du jeu. Il dispose aussi d'un large support ajustable pour permettre d'installer la console partout et de jouer où bon vous semble. Une prise Ethernet a également été ajoutée à la station d'accueil pour une meilleure connexion. Avec toutes ses caractéristiques, la console OLED offre trois modes de jeu : sur le téléviseur en solo ou à plusieurs, sur l'écran de la Switch ou en mode portable pour les plaisirs solitaires.

Autant d'atouts ont un prix et la Nintendo Switch OLED est habituellement vendue entre 269,99 et 299,99€. Mais ce constat n'est pas d'actualité, car pour le Black Friday la console est vendue à seulement 214,99€ sur AliExpress. Une remise imbattable disponible jusqu'au 3 décembre et dans la limite des stocks disponibles.

Nintendo Switch OLED 214,99€

Dans le détail, la console bénéficie d'une réduction initiale de près de 10% à laquelle s'ajoute le code promotionnel - BFFR30 - qui offre un rabais de 30€ supplémentaire.

Quelques précisions sont nécessaires sur le produit vendu : il s'agit d'un modèle d'import asiatique en provenance du Japon ou de Hong-Kong qui ne présente pas de différence avec les consoles vendues en Europe si ce n'est concernant le chargeur, mais un adaptateur permettant de brancher la console sur les prises françaises est fourni dans l'offre. Le seul hic, si c'en est un, est qu'il faut renoncer à la garantie européenne.

Une fois cette offre présentée, tout est déjà dit concernant l'autre meilleure promotion sur la Nintendo Switch Lite. C'est encore AliExpress qui signe l'offre et propose la console portable à seulement 129,99€ contre 199,99€ habituellement. Là encore, il s'agit d'un modèle d'import fourni avec un adaptateur, mais exempt de garantie.

Nintendo Switch Lite 129,99€

Plus petite que sa grande sœur, la Nintendo Switch Lite a été pensée uniquement pour jouer en mode portable. Elle présente donc un écran un peu moins larges et n'a pas de manettes détachables, ce qui empêche de jouer à plusieurs, à moins de recourir au mode multijoueurs en ligne. Mais ces particularités font aussi qu'elle est moins chère, d'autant plus quand elle est en promotion.

Maintenant que le portrait de deux consoles a été dressé et les meilleures promotions dénichées, pour laquelle pourriez-vous craquer ? N'hésitez plus, car ces offres du Black Friday ont une durée limitée.