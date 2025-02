Un mystère de l'Egypte antique enfin résolu, un tombeau de 3500 ans dévoile son secret

Des archéologues ont découvert un tombeau vieux de 3500 ans. Son propriétaire est de lignée royale.

Les mystères de l'Egypte ancienne ne cessent de faire la Une des journaux scientifiques. Non loin de la vallée des Rois, une mission archéologique menée par le Conseil suprême des antiquités égyptiennes et la New Kingdom Research Foundation a fait une incroyable trouvaille sur la rive ouest du Nil, en ce mois de février 2025. Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, qui a partagé des images, une sépulture vieille de 3500 ans a été décelée.

En 2022, son entrée avait été découverte, mais les experts ne se doutaient pas encore de la personne pour qui elle avait été construite. Il s'agit, en effet, d'un tombeau royal qui était jusqu'alors introuvable. La dernière découverte similaire en date remonte au tombeau de Toutânkhamon en 1922, soit il y a plus de 100 ans. L'état de conservation du tombeau est cependant fortement dégradé : il a subi d'importantes inondations.

C'est "l'une des plus importantes découvertes archéologiques de ces dernières années", a assuré le secrétaire général du Conseil suprême archéologique. Aucun mobilier funéraire de ce roi n'avait été trouvé et partagé dans les musées jusqu'à présent. Les recherches vont se poursuivre pour déterminer où a été transféré le reste du contenu du tombeau.

Temple d'Hatchepsout © MARUEJOL/SIPA

Mais qui est ce roi ? Des fragments de jarres d'albâtre ont permis d'identifier à qui appartenait ce tombeau grâce au nom et à la mention "roi décédé". Il a été édifié pour Thoutmôsis II, quatrième roi de la XVIIIème dynastie qui a dirigé l'Égypte de 1492 à 1479 av. J.-C. Mort jeune, avant ses trente ans, son règne a fait la transition entre son père, réputé pour ses conquêtes militaires, et son fils qui a fait la gloire du Nouvel empire égyptien, plus étendu que jamais. Thoutmôsis II a surtout été connu pour son mariage. Il a épousé sa demi-soeur Hatchepsout, qui a obtenu le rang de pharaone, et qui a orchestré l'enterrement de son époux. Son temple est très populaire en Egypte.

La momie de Thoutmôsis II n'est pas dans le tombeau. Elle a déjà été découverte au XIXème siècle sur le site appelé "Cachette de Deir el-Bahari" et est exposée au Musée national de la civilisation égyptienne au Caire. Elle a probablement été déplacée à cet endroit pour être mise à l'abri des pillages.