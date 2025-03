Une tromperie à laquelle tout le monde a cru : le mythe à l'origine de la Journée des droits des femmes

Ce samedi 8 mars a lieu la Journée internationale des droits des femmes. En France, l'origine de cette date a longtemps été basée sur un mythe.

Chaque année, le 8 mars marque la Journée internationale des droits des femmes. C'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes. L'édition 2025 de ce samedi a un thème fixé par l'ONU : "Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation".

Cette journée a été officialisée en 1977 par les Nations Unies, même si elle puise ses origines bien plus tôt. En 1909, à l'appel du Parti socialiste, une première "National Woman's Day" est, en effet, célébrée aux Etats-Unis, l'établissant pendant quelques années le dernier dimanche de février. Puis, en 1910, à Copenhague, la deuxième Conférence internationale des femmes socialistes a appelé, sur proposition de Clara Zetkin du parti social-démocrate allemand, à organiser chaque année une journée internationale des femmes, mais sans fixer de date et sans que cela soit reconnu officiellement partout. Dès 1911, elle est célébrée en Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Suisse le 19 mars.

Si un tel événement commençait aussi à être célébré en France, la Journée internationale des droits des femmes a pris un statut officiel seulement le 8 mars 1982. François Mitterrand avait reçu à cette occasion 450 femmes, de tous les milieux sociaux professionnels et associations, et avait annoncé des mesures en faveur des droits des femmes. Pendant des années, l'origine du choix de la date a toutefois fait l'objet d'un mythe en France.

Jusque dans les années 1990, cette date a été expliquée comme une référence à une manifestation de couturières new-yorkaises, ayant eu lieu le 8 mars 1857. Les médias et même des historiens de l'époque ont relayé cette information. "L'origine de cette journée remonte au 8 mars 1857, où à New York, pour la première fois, des femmes travailleuses, des ouvrières de l'habillement, manifestèrent pour leurs revendications", racontait ainsi le 26 février 1955 le journal France Nouvelle, comme le rapporte l'historienne Françoise Picq, dans un article sur l'histoire de la Journée internationale des femmes.

Or, aucun document historique n'a jamais fait état de cet événement et il tombait même un dimanche. Il n'aurait donc jamais eu lieu et ne serait qu'un mythe. Selon l'historienne, c'est dans la presse du Parti communiste français et de la CGT que ce mythe a vu le jour. Il aurait alors été soutenu pour se détacher de tout contexte communiste en plein guerre froide. L'autre hypothèse sur l'origine de la date est, en effet, celle de la grève d'ouvrières à Saint-Pétersbourg, le 8 mars 1917, une manifestation féminine contre la vie chère et pour le retour des hommes du front.