On sait combien de personnes portent le même nom de famille que vous, un expert en généalogie explique comment le découvrir

Votre nom de famille est-il rare ou commun en France ? Vous allez tout savoir grâce à cet outil qu'on a testé pour vous, avec l'un de ses créateurs.

Les noms de famille sont d'importants, porteurs d'informations sur nos origines, et il est donc très intéressant de les analyser de plus près. C'est ce que propose Geneanet, leader européen de la généalogie en ligne, grâce à des données qui proviennent notamment des 2,6 millions d'arbres généalogiques partagés sur le site par les utilisateurs. "Il y a une vraie demande des internautes, qui aiment savoir d'où vient leur nom qui veulent en savoir plus. On a beaucoup de gens qui se mettent à la généalogie car ils ont tapé leur nom sur le moteur de recherche et ils se sont aperçu qu'ils n'étaient pas les seuls à porter ce nom, même quand c'est un nom un peu rare", nous explique Christophe Becker, le président de Geneanet, que nous avons contacté.

La plateforme a évidemment confirmé l'hégémonie du nom Martin, numéro 1 au niveau national et dans une trentaine de départements. Dans le top 5, on retrouve Bernard, Moreau, Petit et Lefebvre, sur la base des personnes nées entre 1891 et 2000. A l'inverse, la moitié des patronymes sont aujourd'hui portés par moins de 10 personnes, et 80% par moins de 50 personnes. Beaucoup sont donc très rares. Selon Christophe Becker, un nom de famille rare se caractérise d'abord par le "peu de localisations où l'on va le trouver au XVIIe et au XVIIIe siècles".

Certains patronymes sont même "à souche unique", c'est-à-dire que toutes les personnes vivant aujourd'hui en France et portant ce patronyme sont toutes issues du même ancêtre. D'autres peuvent même finir par disparaitre. "Avec les migrations, les déplacements de population, les déplacements vers les villes, c'est très rare aujourd'hui d'avoir un nom qui est présent dans un seul lieu, ou alors c'est parce que c'est la fin de ce nom et que plus personne ne le portera derrière", ajoute Christophe Becker.

Tout d'abord, sur Geneanet, vous allez trouver l'étymologie de votre nom, sa signification. Il y a quatre grandes catégories de noms de famille en France selon Christophe Becker : "les noms de famille formés à partir de prénoms comme Martin, Bernard, Thomas, Richard ; des noms de famille formés à partir de lieux, quand vous vous appelez Dupuits, car vous aviez au départ quelqu'un qui habitait à côté du puits dans le village et il fallait le distinguer au moment du Moyen Age [et enfin les noms provenant], de descriptifs physionomiques comme Petit, Grand, Roux ou des noms de métiers comme les Lefebvre, les Lefebure, issus de la profession de forgeron".

La rareté du nom est aussi évaluée sur le site Geneanet : il est possible de savoir s'il est peu ou beaucoup porté parmi plus 3,8 millions de noms référencés. Une carte des endroits où il est le plus répandu est aussi proposée grâce aux données de naissances. Et nous nous sommes prêtés au jeu avec Christophe Becker : "Tardy c'est assez répandu, 638e position, du latin "tardivus". Cela pourrait désigner un personnage lent, ou encore un enfant dont la naissance a été tardive", explique-t-il. "Si je regarde entre 1500 et 1600, c'est vraiment au sud de Saint-Etienne, de Lyon que ça va être un peu plus présent".

Mais si "le nom est un bon point d'entrée dans la généalogie", elle ne commence pas sur Internet selon Christophe Becker. "Il faut commencer par interroger ses parents, ses grands-parents, car eux vont nous donner des infos qu'on ne trouvera jamais sur Internet. Savoir que le plat préféré de l'arrière-grand-mère c'était la tarte tatin, ça c'est uniquement la tradition familiale qui va leur dire et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant".