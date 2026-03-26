Oubliez Google Maps : cette carte interactive vous déniche la balade à vélo idéale

Marre des itinéraires inadaptés ? Cette carte interactive propose les 800 plus beaux parcours à vélo vérifiés en France.

Longtemps réservé aux sportifs aguerris, le vélo est devenu la star de nos week-ends. Avec 22 millions de Français qui pédalent en vacances et 20 000 kilomètres de pistes, l'Hexagone est la deuxième destination mondiale du cyclotourisme. En recensant 800 itinéraires vérifiés parmi les véloroutes et voies vertes, une nouvelle carte simplifie radicalement le passage à l'action. On vous explique pourquoi cet outil va changer vos sorties.

Si vous utilisez déjà Geovelo pour vos trajets boulot ou France Vélo Tourisme pour les grands tracés nationaux, vous allez apprécier l'approche de la carte Balade Lokki. Ici, on ne parle pas juste de points A et B, mais de "projection". Comme nous l'explique Raphaël Masbou, co-fondateur de Lokki : "Notre approche part d'un autre point : l'inspiration. Avant même de louer, les utilisateurs passent par une phase clé de projection : où aller, quoi faire, est-ce adapté à mon niveau, à mes enfants, à mon envie du moment ?"

Pour garantir la fiabilité de ses 800 itinéraires, Lokki ne mise pas uniquement sur les algorithmes comme Google Maps, mais sur l'humain. "Notre carte ne se contente pas de tracer un itinéraire, elle permet vraiment de choisir une balade adaptée à un usage loisir ou sportif", précise Raphaël Masbou. Contrairement aux GPS classiques, la plateforme s'appuie sur un réseau de plus de 2 000 loueurs partenaires. "Ce sont eux qui connaissent le mieux le terrain : l'état des voies, les portions à éviter, les itinéraires réellement adaptés à une sortie en famille ou à un type de vélo spécifique", souligne le co-fondateur. Cette expertise est complétée par des acteurs comme Decathlon Outdoor ou Ma Voie Verte, ainsi que par les retours de la communauté d'utilisateurs.

Sur la carte, chaque parcours est donc enrichi de détails cruciaux : type de revêtement, dénivelé, météo et points d'intérêt sur le tracé (paysages, pauses gourmandes, lieux à découvrir). L'objectif ? "Transformer une simple sortie en véritable expérience" et éviter les mauvaises surprises au détour d'une côte imprévue.

La Vélodyssée, très bien aménagée et accessible, ici sur la Côte de Lumière en Vendée. © Jeroen Kleiberg - stock.adobe.com

Si la carte est déjà une mine d'or pour l'inspiration, qu'il s'agisse d'une échappée facile sur la ViaRhôna face aux remparts d'Avignon ou d'un défi sur La Vagabonde le long de la Dordogne, elle ira bientôt plus loin. "Demain, sur une fiche itinéraire, il sera possible d'identifier et de réserver facilement un vélo chez un loueur à proximité du parcours." En somme, la carte Lokki est faite pour ceux qui souhaitent revenir à des expériences simples, en pleine nature, sans la contrainte de transporter leur propre vélo.

Pour fuir la foule et les fortes chaleurs cet été, le co-fondateur de Lokki nous a glissé sa véritable "pépite" : le Finistère Nord. "Côtes sauvages, plages de sable blanc et eaux turquoise. C'est un endroit encore discret, idéal pour le vélo, où l'on pédale dans un environnement préservé."