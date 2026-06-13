La NASA alerte sur cette grande ville qui s'enfonce : des images inquiétantes depuis l'espace

La NASA alerte sur l'intensité de l'enfoncement d'une immense mégalopole. De nouvelles images satellites, prises depuis l'espace, montrent l'ampleur du phénomène.

L'une des plus grandes mégapoles de la planète s'enfonce inexorablement dans le sol, seconde après seconde. Ce phénomène dit "de subsidence", documenté depuis des décennies, atteint aujourd'hui des proportions alarmantes. Les autorités scientifiques multiplient les alertes face à un désastre désormais mesurable avec une précision inédite depuis l'espace.

Il faut que, plus qu'une simple capitale, Mexico est une gigantesque métropole abritant plus de 22 millions d'habitants. Pour s'approvisionner en eau, la ville dépend en grande partie de l'extraction de sa nappe phréatique souterraine. Malheureusement, cette ressource vitale est aujourd'hui entrée dans un stade de surexploitation critique.

À mesure que l'eau est pompée de manière intensive pour répondre aux besoins de l'urbanisation galopante, les sols sédimentaires qui soutenaient la ville se vident, se compactent et s'effondrent. Comme le rapporte la chaîne CNN, cette situation engendre une crise hydrique chronique, menaçant la capitale mexicaine d'une pénurie d'eau totale à moyen terme.

Selon de récentes données publiées par la NASA, certaines zones de la capitale s'affaissent de 2 centimètres par mois, ce qui représente une perte d'altitude critique de 24 centimètres par an. Ces mesures proviennent du satellite NISAR, un projet de pointe développé conjointement par la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Entre octobre 2025 et janvier 2026, l'appareil spatial a ainsi cartographié les mouvements du sol sous la ville durant la saison sèche. Les nouvelles images ont révélées "l'ampleur du problème avec une précision surprenante."

© DAVID BEKAERT/JPL-CALTECH/NASA

"Il s'agit d'un outil supplémentaire indispensable qui permet d'assurer un suivi et une surveillance continus", souligne Enrique Cabral Cano, chercheur à l'Institut de géophysique de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM). "La vitesse de subsidence est en parfaite corrélation avec l'épaisseur de ces sédiments", dit-il à CNN.

Au quotidien, les habitants sont les premiers témoins de cet effondrement. Depuis les premières études menées en 1920, les dégâts matériels n'ont cessé de s'accumuler : les rails de trains se déforment, les routes se fendent et de nombreux bâtiments penchent dangereusement. L'aéroport international Benito Juárez figure parmi les infrastructures les plus sévèrement touchées par ce phénomène.

L'impact de l'affaissement offre parfois des spectacles visuels saisissants. L'Ange de l'Indépendance, un monument emblématique de 35 mètres de haut érigé en 1910, semble paradoxalement "grandir". En réalité, le monument repose sur des piliers ancrés très profondément dans le sol rocheux, tandis que la rue et les bâtiments alentour s'enfoncent. Pour combler l'écart, la municipalité a déjà dû ajouter 14 marches supplémentaires à sa base depuis sa construction.

Le programme NISAR continuera de surveiller l'évolution de la situation dans les mois à venir. David Bekaert, chef de projet et membre de l'équipe scientifique de NISAR, prévient : "Mexico est une zone particulièrement touchée par les affaissements de terrain, et des images comme celles-ci ne sont qu'un début. Nous allons recevoir de nombreuses nouvelles découvertes du monde entier."