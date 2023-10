Ces départements sont ceux qui aident le plus leurs habitants financièrement - on peut y recevoir des centaines d'euros par mois

Certains départements de France délivrent davantage d'aides ou allouent des montants plus importants que d'autres...

Tous les bénéficiaires des aides sociales ne touchent pas les mêmes montants. Les sommes perçues dépendent à la fois du type d'aide reçue - s'il s'agit du revenu de solidarité active (RSA), de l'aide aux personnes âgées, de l'aide sociale aux personnes handicapées ou encore de l'aide sociale à l'enfance (ASE) - mais aussi des critères qui ouvrent droit à plus ou moins d'aides selon la situation des bénéficiaires. Mais le montant alloué peut-il également dépendre du département dans lequel on vit ?

C'est un fait, certains départements français dépensent nettement plus que d'autres en matière d'aides sociales comme le montre le rapport 2022 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), du fait des revenus plus ou moins élevés des administrés ou de leur situation de précarité. Sur les plus de 90 départements français, ils sont une trentaine à dépasser le montant moyen des aides sociales allouées par habitant à l'année, lequel a été évalué à 600 euros en 2020. Si par endroit la somme des mesures d'aides sociales distribuées est inférieure, ailleurs elle peut être largement dépassée :

Entre 660 et 780 euros dans l'Aisne, l'Allier, l'Ariège, l'Aube, les Bouches-du-Rhône, le Cher, le Gard, la Dordogne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, l'Hérault, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Meuse, la Nièvre, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, la Somme et le Tarn.

Entre 780 et 900 euros dans les Ardennes, dans l'Aude, dans la Creuse, dans le Nord et en Seine-Saint-Denis

Entre 1200 et 1240 euros en Guadeloupe et en Martinique.

Si certains départements dépensent plus pour une mesure d'aide sociale allouée à un habitant, d'autres délivrent plus d'aides en quantité. Un point qui joue aussi sur l'investissement des territoires. Ils sont là encore une trentaine de départements à fournir plus d'aides sociales que la moyenne nationale. En 2020, plus de la moitié des territoires français ont activé plus de 66 mesures d'aides sociales pour 1000 habitants et si certains dépassent à peine ce taux, d'autres creusent l'écart.

Entre 74 et 88 mesures d'aides délivrées pour 1000 habitants dans 18 départements : l'Aisne, l'Allier, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Charente, le Cher, le Gard, la Dordogne, le Gers, l'Hérault, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, et l'Yonne.

Entre 88 et 101 mesures d'aides délivrées pour 1000 habitant dans 9 départements : les Ardennes, l'Ariège, l'Aude, la Creuse, les Hautes-Pyrénées, la Nièvre, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Saint-Denis et la Guyane.

Entre 150 et 166 mesures d'aides délivrées pour 1000 habitants dans 3 départements : la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

En résumé, les départements de l'île de France (hors Seine-Saint-Denis), du nord-ouest et de l'est de la France dépensent le moins pour les aides sociales, à la différence des territoires du sud, de l'ouest, du nord et du centre du pays. Ces écart ne sont pas vraiment liés à la générosité des département, mais surtout aux besoins de leur population. Ces variations reflètent en réalité les inégalités de revenus entre les territoires et les flux de redistribution.

Parmi toutes les mesures d'aides et les sommes délivrées aux bénéficiaires, beaucoup le sont au nom du RSA qui représente 46% des aides sociales fournies. Or, le montant du RSA fixé au niveau national ne diffère pas tant que ça entre les habitants les plus et les moins aidés : de 530 et 580 euros. En revanche le nombre de bénéficiaires peut être multiplié par deux voire trois d'un département à l'autre. Même constat pour les bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées : ils perçoivent entre 380 et 500 euros mais leur nombre varie énormément selon les territoires.