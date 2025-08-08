Déjà 39,5 degrés, voici les villes où il a fait le plus chaud ce vendredi et ce qui est attendu ce week-end

La canicule arrive et a même déjà frappé fort ce vendredi avec des températures dépassant les 35°C dans de nombreuses villes du sud et du centre-est. Un premier aperçu avant le pic attendu...

La canicule arrive, le pic est encore attendu mais la chaleur était déjà bien présente sur l'Hexagone en cette fin de semaine ! Ce vendredi après-midi, les 35°C ont ainsi été allègrement dépassés dans de nombreux départements du sud et du centre-est placés en alerte orange canicule par Météo France.

On a même frôlé les 40 degrés dans certaines localités, dans l'attente des derniers relevés définitifs de la journée. Ainsi, à 17h ce vendredi 8 août, on relevait déjà 39,5°C à Saint-Côme-d'Olt dans l'Aveyron, 39,1°C à Tiranges en Haute-Loire ou encore 38,9°C à Bélis dans les Landes selon Météo France. À 15h, La Chaîne Météo enregistrait de son côté 38,6°C à Saint-Côme-d'Olt, 37,3°C à Espalion dans l'Aveyron également et 37,2°C à Villecomtal, toujours en Aveyron, visiblement le département où le mercure s'est le plus affolé en cette fin de semaine.

Vous espérez un peu de répit cette nuit ? Raté ! La nuit de vendredi à samedi s'annonce particulièrement étouffante, avec des températures qui ne descendront pas sous les 20°C dans de nombreux endroits. Une situation qui devrait malheureusement se répéter dans les jours à venir. Car cette vague de chaleur intense qui s'installe sur la France n'a pas prévu de partir de sitôt !

© La Chaine Météo

Selon les prévisionnistes de La Chaîne Météo, cette "bulle d'air très chaud va s'installer durablement au sud de la Loire et se maintenir au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine". Si au nord, la chaleur restera plus supportable avec des nuits un peu plus fraîches, le sud, entre Garonne et Rhône et jusqu'au Val de Saône, va suffoquer pendant plusieurs jours.

Ce week-end et en début de semaine prochaine, la canicule va plutôt se concentrer sur le centre-est du pays, avec toujours ces températures maximales de 35 à 38°C l'après-midi, y compris en Bourgogne et dans les vallées alpines. Là aussi, on attend des nuits tropicales avec souvent pas moins de 20 à 22°C au petit matin. Un léger recul est toutefois espéré dans le sud-ouest.

Lundi et mardi promettent d'être les journées les plus chaudes à l'échelle nationale, avec cette vague de chaleur qui va remonter jusqu'au nord-est et l'Île-de-France. Une accalmie pourrait s'amorcer mercredi par l'ouest, mais il faudra probablement attendre la fin de semaine pour que la situation revienne à la normale sur une large moitié est du pays. Cet épisode caniculaire d'août pourrait donc aussi s'inscrire dans la durée en se prolongeant possiblement jusqu'au vendredi 15 août.