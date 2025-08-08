C'est l'erreur à ne surtout pas faire quand on arrive au péage – elle peut coûter 135 euros

Trop méconnue des automobilistes, cette mauvaise pratique aux péages autoroutiers est sanctionnée d'une amende salée.

L'arrivée au péage est rarement le moment préféré des vacanciers. Ce moment rappelle que rouler à grande vitesse sur les autoroutes françaises a un prix – parfois très élevé ! - et il est souvent synonyme de ralentissements voire d'embouteillages lors des journées les plus chargées de l'année. Il faut aussi rester particulièrement vigilant au volant car même si la vitesse autorisée passe de 130 à 30km/h en quelques centaines de mètres, certains automobilistes n'hésitent pas à changer brusquement de trajectoire pour gagner quelques places. Et puis personne n'est à l'abri de se tromper de file, une angoisse partagée par de très nombreux conducteurs au moment d'arriver face aux barrières automatiques.

Cette maladresse est souvent l'apanage de ceux qui ne possèdent pas de badges de télépéages. S'ils se placent dans une voie réservée au paiement automatique – symbolisé par la lettre t -, le passage de leur auto ne déclenchera pas l'ouverture de la barrière. C'est là que certains automobilistes, pris de panique, prennent une mauvaise décision. Se pensant bloqués, ils enclenchent une marche arrière à toute vitesse pour pouvoir se sortir de ce mauvais pas et se réinsérer dans une autre file où ils pourront payer avec une carte bancaire. Un réflexe qui peut avoir de lourdes conséquences car cette manœuvre est totalement interdite.

© SYSPEO/SIPA

Le Code de la route n'autorise pas la marche arrière sur les autoroutes, y compris dans les gares de péage. Considéré comme trop dangereux, avec le risque de collision avec les véhicules de derrière, le fait de reculer au péage est sanctionné par le retrait de 4 points sur le permis de conduire et une amende de 135 euros. Et ne pensez pas avoir échappé à la sanction si vous avez pu reprendre la route sans encombre car les contraventions arrivent parfois quelques jours plus tard à votre domicile. La plupart des gares de péages sont aujourd'hui équipées de caméras de surveillance qui ont la capacité d'enregistrer les plaques d'immatriculation des véhicules en infraction.

Que faire alors si vous vous trompez de file ? Inutile de paniquer et de tenter le diable. La première chose à faire est d'allumer vos feux de détresse (warnings) pour prévenir les autres conducteurs qu'il y a un problème. Ensuite, avancez-vous jusqu'à la borne et appuyez sur le bouton pour appeler un agent. Celui-ci vous permettra de payer votre trajet et de passer la barrière. Si cette mésaventure vous vaudra certainement quelques coups de klaxons, c'est toujours moins ennuyeux que de recevoir une grosse amende.