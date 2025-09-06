"Ce que les gens ignoraient..." : la recherche de l'épave du Titanic dissimulait une mission top secrète

L'épave du Titanic a été découverte il y a 40 ans. Sa recherche avait servi de couverture à une autre opération secrète.

L'épave du Titanic a été découverte le 1er septembre 1985, alors que le paquebot avait fait naufrage en 1912 après avoir heurté un iceberg au large du Canada, causant la mort d'environ 1500 passagers. L'équipe de l'océanographe Robert Ballard a retrouvé l'épave à près de 4000 mètres de profondeur et à 650 km des côtes. Ce n'était pas la première tentative du scientifique pour localiser l'épave, une expédition en 1977 avait déjà été opérée, mais en vain. Robert Ballard avait alors décidé de se tourner vers des véhicules sous-marins télécommandés pour explorer les fonds et transmettre des images, mais le financement de ce projet a pris du temps.

C'est finalement la marine de guerre américaine qui a soutenu le développement de cette technologie nommée "Argo". Elle ne comptait cependant pas se limiter à chercher le Titanic : elle avait l'intention d'utiliser ce système d'imagerie en haute mer à d'autres fins en ces temps de Guerre froide. La marine souhaitait notamment s'en servir pour comprendre le naufrage de deux sous-marins nucléaires : l'USS Thresher et l'USS Scorpion. Ces deux navires avaient sombré dans l'Atlantique dans les années 1960. En les analysant, l'US Navy pourrait tenter d'améliorer la qualité de ses futurs sous-marins.

Robert Ballard a alors convaincu les responsables de la marine de prévoir un peu de temps pendant l'expédition de recherche des sous-marins nucléaires pour celle du Titanic, qui se trouvait dans un périmètre géographique assez proche. "Ce que les gens ignoraient à l'époque, du moins beaucoup de gens, c'est que la recherche du Titanic était une couverture pour une opération militaire top secrète que je menais en tant qu'officier du renseignement naval", a déclaré Robert Ballard à CNN, à l'occasion du 40ème anniversaire de la découverte de l'épave. "Nous ne voulions pas que les Soviétiques sachent où se trouvait le sous-marin", a-t-il ajouté.

C'est d'ailleurs en cartographiant les débris de l'épave Scorpion que l'océanographe a eu une révélation qui lui a permis d'avancer dans la recherche du Titanic. Il s'est rendu compte que le champ de débris formait une longue trainée et pouvait donc permettre de repérer plus facilement l'épave. Il fallait alors chercher ce flux de détritus plutôt que les grosses parties du navire. C'était ainsi une "cible bien plus vaste, particulièrement facile à repérer à l'œil nu", a expliqué Dana Yoerger, membre de son équipe à l'époque.

C'est alors que l'équipe avait aperçu une chaudière de navire coulé, qui était bien celle du Titanic. Si des trainées de rouille recouvraient l'épave, les éléments emblématiques du bateau étaient reconnaissables : la piscine, le grand escalier ou encore la proue du navire. Sur place, Robert Ballard, premier à la visiter à bord d'un submersible, a aussi aperçu une poupée, des bouteilles de champagne et de l'argenterie. Un moment unique qu'il n'est pas près d'oublier.