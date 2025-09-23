"C'est un truc à voir quand même, on n'imagine pas  !" Rempli d'objets insolites, le bureau d'Edouard Philippe épate les Havrais

Entre objets d'art et effets personnels, le bureau du maire du Havre, Edouard Philippe, regorge de surprises et n'a pas manqué d'épater les habitants de la ville.

Situé dans la tour qui jouxte l'hôtel de ville signé Auguste Perret, au Havre, le bureau d'Edouard Philippe est un petit trésor aux airs de musée. Peintures, photos, médailles... L'ex-Premier ministre s'est entouré d'objets qui content son parcours et disent beaucoup de lui, de ses passions et de son style de vie. Très personnalisé, ce bureau avec vue sur Le Havre a tout pour interpeller et épater les habitants de la commune normande.

Avant d'accéder au bureau, il est nécessaire de passer par l'antichambre. Ensuite, une double porte ouvre sur le bureau du maire du Havre. Il s'agit d'une pièce lumineuse de 50m2 donnant sur la place de l'hôtel de ville. Du mobilier d'époque trône fièrement dans le bureau, "deux fauteuils en cuir datant de 1932" et une table basse "en forme de haricot, signée Auguste Perret, de 1902", notamment, raconte 76Actu, qui a pu visiter le bureau de l'élu lors des Journées du Patrimoine. Un buste de l'architecte a aussi été positionné près des fenêtres.

Plus étonnant, le média local rapporte que l'ancien locataire de Matignon a érigé une "imposante carte de France avec des punaises colorées", qui semblent indiquer les villes où s'est rendu l'ancien Premier ministre fait aussi sensation. Le bureau fait aussi la part belle aux photos, dont certaines historiques de Winston Churchill, Charles de Gaulle, mais aussi des objets en référence à ses passions comme des gants de boxe, un ballon de rugby et de football. On y trouve aussi un tableau de Raoul Dufy, des statuettes de boxeurs ou de déesses. "Il y a des choses qui parlent de l'homme ", a même expliqué précise la guide conférencière à nos confrères d'Actu.

Selon toutes vraisemblances, le bureau d'Edouard Philippe a conquis les visiteurs, que ce soit par la beauté des lieux, la noblesse de certains matériaux ou encore l'aspect historique de certains objets disposés aux quatre coins de la pièce. " C'est un truc à voir quand même, on n'imagine pas ! ", commentait une visiteuse à la sortie, interrogée par le site d'information normand.

"Dans un coin, les visiteurs remarquent la flamme olympique, celle-là même passée par Le Havre en juin 2024", indique 76Actu. Son bureau, lui, est "de taille modeste". Les photos très personnelles ou encore les cadeaux de fête des pères ont eux, été retirés pour les visites ouvertes au public. Enfin, quelques dossiers sont "soigneusement disposés et fermés" sur le bureau de M. le maire.