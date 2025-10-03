Une enseignante nourrit le serpent de la classe avec un chaton vivant, une plainte déposée

Une professeur est ciblée par une enquête pour avoir donné un chaton malade à un serpent, gardé dans sa salle de classe.

L'incident s'est produit à l'Alvord High School, un lycée du comté de Wise, situé à environ une heure de Dallas, aux Etats-Unis. L'enseignante de "sciences animales" a provoqué une vive émotion en donnant un chaton malade en guise de repas au serpent de la classe. Sur les réseaux sociaux, des messages alimentaient même jusqu'à peu que l'idée que l'enseignante avait donné ce petit chat vivant à un serpent pendant les cours.

Le directeur de l'établissement a fait savoir que ce geste avait eu lieu, mais pas devant des enfants et pas devant l'heure de classe. L'alerte a cependant été donnée par un parent d'élève suite à l'incident, selon CBS News. La professeur s'est vantée de son acte devant ses élèves provoquant une forme d'effroi général. L'enseignante a finalement reconnu les faits et présenté ses excuses. Tous les serpents ont été retirés de la salle de classe.

Les autorités locales ont mené une enquête avant que l'académie ne prenne elle-même le relais. Le directeur de l'école secondaire du Texas a prit la parole : " Bien que nous ne puissions pas fournir de détails supplémentaires, nous pouvons confirmer qu'il s'agissait d'un incident isolé, qui a été traité et totalement réglé".

Serpent enroulé sur lui-même © 123rf

L'affaire, devenue virale, a suscité la colère des associations de protection animale notamment PETA dont les représentants demandent l'ouverture d'une procédure judiciaire plus profonde : " Une éducatrice qui devrait enseigner à ses élèves l'empathie et le respect d'autrui arrache au contraire des chatons nouveau-nés à leur mère et les soumet à une mort douloureuse et terrifiante devant des adolescents choqués et traumatisés ", a déclaré Rachelle Owen, vice-présidente de l'association. Cette demande n'a pas été suivie d'effets.

Ce cas n'est pas isolé : en 2011 un incident similaire s'est produit cette fois-ci en Angleterre. Un chaton vivant avait été donné comme à un python et l'auteur des faits s'était filmé et avait publié la vidéo en ligne. Le drame avait provoqué l'indignation des associations dont la Fondation 30 Millions d'Amis.