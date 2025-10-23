"Il a l'air en détresse, j'ai pas réfléchi..." Une arnaque "à l'irlandaise" sévit sur les parkings et stations service

Des faux touristes irlandais arnaquent des Français afin de leur soutirer de l'argent. Leur processus ? Inciter de la compassion chez les victimes en leur demandant de les aider à rentrer en Irlande.

En France, de plus en plus de personnes sont victimes d'arnaques. En 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 411 700 victimes d'escroqueries et fraudes aux moyens de paiement. L'une d'elle, "l'arnaque à l'irlandaise" sévit toujours dans certaines régions de l'hexagone.

Appel à la vigilance, des escrocs se faisant passer pour des "touristes irlandais" en détresse arnaquent des passants sur les parkings et stations-service. En Maine-et-Loire, il y a quelques semaines, la Police nationale a avertit les habitants face à ces escroqueries sur Facebook. En quoi consiste l'arnaque ? Le scénario reste toujours le même : un touriste en détresse supplie ses victimes de lui retirer de l'argent liquide, contre une promesse de virement. En réalité se sont de faux touristes anglophones qui ne vont jamais rembourser les victimes.

Certaines personnes se font avoir par compassion et cèdent aux demandes des arnaqueurs. C'est le cas de Romain (nom changé), 26 ans interne en médecine. Arrêté sur un parking d'un grand supermarché à Mondeville, près de Caen, il croise un homme d'une cinquantaine d'années qui l'interpelle. "Il pourrait être mon père. Il a l'air en détresse et ne parle qu'anglais", explique le jeune homme à France 3 Normandie. L'homme explique être en vacances et venir d'Irlande. Il aurait perdu son portefeuille sur l'autoroute, et cherche de l'aide pour payer les péages et le carburant afin de rentrer chez lui.

Un homme donnant des billets à un autre homme sur un parking © 123rf

L'escroc propose alors à Romain de lui faire un virement en échange d'un retrait en liquide. En lui montrant l'application de banque, l'homme gagne petit à petit la confiance du jeune homme qui finit par céder : "Et je ne sais pas pourquoi, j'ai rentré mon IBAN. Ensuite, il a fait le virement devant moi." Romain retire en tout 340 euros en liquide, "Avant de le faire, je lui demande si c'est instantané. Il me dit qu'il y a 3-4 heures de délai, parce que c'est un pays étranger. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps", explique-t-il à France 3. Malheureusement le lendemain le compte de Romain n'a pas été crédité.

Autre victime de "l'arnaque à l'irlandaise", Nolann qui s'est confié à Radio France. Le jeune homme était aussi garé sur un parking pour aller faire ses courses lorsqu'un homme l'aborde, se revendiquant Irlandais. Cette fois-ci, l'arnaqueur explique s'être fait voler ses affaires et aurait besoin de 800 euros pour prendre un bateau en direction de l'Irlande. Nolann ne se doute pas que l'homme est en train de l'arnaqueur puisqu'il aperçoit un voiture immatriculée en Irlande avec un volant à droite. Il va alors lui donner 400 euros en espèces ainsi que ses coordonnées bancaires pour qu'il le rembourse. Même technique que le précédent, l'homme, pour le convaincre, lui montre une application de la Banque d'Irlande. Finalement, Nolann ne recevra jamais de remboursement.

Si vous êtes victime d'une arnaque semblable à celle-ci, la police nationale vous invite à venir déposer plainte en vous rendant au commissariat le plus proche, ou en gendarmerie. Vous pouvez également déposer votre plainte directement en ligne via le site internet Ma Sécurité.