Le secret du plus ancien temple maya révélé, on sait ce qu'il représentait

Des archéologues ont découvert de nouveaux secrets sur les Mayas dans le complexe de la civilisation le plus vaste de la région.

Un vaste et ancien complexe maya, resté caché pendant des millénaires au Mexique par les forêts et les champs, a été révélé au public en 2020. Cinq ans plus tard, des archéologues dévoilent de nouveaux secrets sur cette civilisation, dans une étude publiée dans la revue Science Advances.

Repéré depuis un avion grâce à un équipement de télédétection, cette structure monumentale constitue le site architectural le plus ancien et le plus vaste de la région occupée par l'ancienne civilisation maya. Appelé Aguada Fénix, ce plateau artificiel de terre, relié par des chaussées, des canaux et des couloirs, fut construit dans le sud-est du Mexique il y a 3 050 ans et utilisé pendant environ 300 ans, selon l'étude.

D'après cette même étude, la conception du site reflétait la vision de l'univers par la communauté maya. En effet, le site présente des croix de tailles croissantes et une fosse cruciforme renfermant en son centre de précieux objets rituels. "C'est comme une maquette du cosmos ou de l'univers. Ils pensaient que l'univers est fondamentalement ordonné selon ce schéma cruciforme, et que cela est lié à l'ordre du temps" a déclaré Takeshi Inomata, professeur émérite d'anthropologie à l'Université d'Arizona et auteur principal de l'étude.

© https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aea2037

Le site archéologique date des débuts de la civilisation maya, qui connut son apogée entre 400 et 900 apr. J.-C. avec un développement important incluant la construction de temples, de routes, de pyramides de pierres et d'autres monuments. "Avant ce site, il n'y a pas de construction importante. Il n'y a vraiment rien d'un point de vue archéologique ; ils n'utilisaient même pas de céramique", a expliqué le professeur.

L'équipe d'archéologues a fouillé plusieurs sites clés, analysé des carottes de sol et réalisé un relevé LiDAR (détection et télémétrie par laser) de la zone, une technique de télédétection, capable de produire des modèles détaillés de n'importe quel terrain. N'étant pas immédiatement visible au sol "c'est pourquoi elle n'a pu être identifiée que grâce au LiDAR", a indiqué Verónica Vazquez Lopez, maître de conférences en archéologie mésoaméricaine à l'University College London et co-auteure de l'étude.

Au centre du site, une vaste plateforme rectangulaire surélevée, les archéologues ont mis au jour une fosse cruciforme accessible par des marches depuis la plateforme supérieure. À l'intérieur de celle-ci se trouvait une fosse plus petite renfermant un ensemble d'objets en jade, également disposés en forme de croix. "Nous y avons trouvé des pigments associés à des directions spécifiques : bleu au nord, vert à l'est, jaune au sud. À l'ouest, nous ne savons pas, mais il y a une coquille rouge, donc il pourrait s'agir de rouge", a déclaré Takeshi Inomata.