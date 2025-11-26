Un enfant de 9 ans atteint le camp de base de l'Everest, son père n'en revient pas

Un père et son fils de neuf ans ont gravi l'Everest jusqu'à atteindre son camp de base. Un exploit retentissant, notamment pour ce jeune écolier qui a tenu à porter son sac jusqu'à l'arrivée.

Un exploit hors du commun. Le 15 novembre dernier, un père de 34 ans et son fils âgé de 9 ans ont relevé un défi fou : gravir une partie de l'Everest jusqu'à atteindre le camp de base situé à 5 364m d'altitude. Après douze jours d'un effort intense, ils sont parvenus à leur objectif, non sans mal. Le papa, Jake, raconte justement leur périple et les émotions indescriptibles lors de leur arrivée, auprès de la BBC.

"On a tellement ri ! On a traversé des moments difficiles en montagne, mais le plus important pour moi, c'est de passer du temps avec mon fils et de vivre des aventures avec lui", a déclaré Jake. Son fils, Rio, s'est montré d'un courage extrême malgré son jeune âge. Il tenait absolument à porter son propre sac à dos - qui contenait son eau, sa nourriture, ses vêtements imperméables et ses gants, pour un poids total de cinq kilos - tout au long du voyage.

"Je m'attendais à devoir porter son sac à un moment donné, mais il a continué. Au final, ce sont plutôt les adultes qui ont commencé à faiblir (...) Il voulait prouver qu'il était autonome. Je suis tellement fier de lui", explique-t-il. Originaires de Spondon, près de Derby au nord de Birmingham en Angleterre, le père et son fils sont allés au bout d'eux-mêmes.

Jake a même confié avoir versé des larmes de joie à leur arrivée. Chaque journée impliquait au minimum six heures d'ascension et, à mesure qu'ils prenaient de l'altitude, Jake a expliqué qu'ils avaient de plus en plus de mal à respirer en raison du manque d'oxygène. La partie la plus difficile a été la première ascension vers le village de Namche Bazar, où ils ont gravi plus de 1 000 mètres au cours de la journée. Au point culminant du trek, où ils ont pu enregistrer une mesure, le taux d'oxygène était de 76%.

"On se levait à 6 heures du matin, on prenait le petit-déjeuner, et ensuite on grimpait pendant des heures jusqu'au dîner", dit-il. Il a également fait part d'une anecdote qui en aurait découragé plus d'un dès le départ. En effet, le voyage a débuté de façon inattendue : leur vol prévu pour l'aéroport de Lukla depuis Katmandou, la capitale népalaise, a été annulé en raison du mauvais temps. Ils ont dû prendre un hélicoptère pour arriver sur le site du départ.

Le jeune écolier de 9 ans n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà gravi certains sommets comme Ben Nevis (Ecosse, 1 345m), Scafell Pike (Angleterre, 978m), ou encore le mont Snowdon au Pays de Galles, qui culmine à 1 085m d'altitude. Rio a déclaré que le défi était "épique" et qu'il avait de "nombreuses aventures" de prévues pour dans le futur. Comme le rapporte la BBC, Rio a été félicité par des alpinistes du monde entier pour son exploit.