Elle nettoie les scènes de crime et révèle ce qu'elle a vécu de plus dur dans son travail

Nettoyer les scènes de crime est un métier qui n'est pas accessible à tout le monde. Lauren Baker, spécialiste dans le secteur, raconte ses expériences les plus troublantes.

Lorsqu'un crime est commis et que les équipes médico-légales ont fait leur travail, c'est au tour des spécialistes du nettoyage de faire leur entrée. En effet, ces professionnels nettoient les scènes de crime, un travail peu ordinaire qui entraîne une charge émotionnelle immense.

Lauren Baker est une spécialiste du nettoyage de scènes de crime, son travail a été filmé à l'occasion d'un documentaire de Channel 4 " Crime Scene Cleaners", rapporte The Mirror. Grâce à une caméra corporelle, les téléspectateurs sont plongés au cœur des crimes qui se sont produits dans le Kent et l'Essex. "Une fois, j'ai dû nettoyer un appartement où la personne était complètement décomposée : l'odeur était insoutenable", a confié la spécialiste au Sun . "Si ce n'est pas l'odeur qui vous frappe en premier, ce sont les mouches et les asticots".

Avant de se lancer dans ce secteur bien particulier, Lauren a travaillé dans un pub et comme femme de ménage. Elle a finalement créé sa propre entreprise de nettoyage de scènes de crime, LIT Biohazard. En se lançant dans ce secteur, Lauren était consciente des risques du métier. Entre les meurtres, les suicides et les personnes décédées seules et oubliées pendant des semaines, la spécialiste doit être forte émotionnellement pour ne pas craquer. En effet, les spécialistes du nettoyage de scènes de crime sont capables de gérer tous types de situations.

La spécialiste est connue pour son travail méticuleux, mais aussi pour son rituel unique. Post-purification, donc après avoir terminé son travail de nettoyage, elle vient ouvrir une fenêtre afin de libérer symboliquement l'esprit du défunt. " J’ai aidé une fois à nettoyer un logement où l’homme était malade, physiquement et mentalement", se souvient-elle. "Il n’avait reçu aucun soutien. Ce moment m’a fait prendre conscience que je pouvais aider les gens et qu’il y avait un réel besoin pour ce genre de service. Curieusement, j’ai aimé me plonger dans la saleté".

Selon Lauren Baker, certaines scènes sont plus dures que d'autres : "Les interventions les plus difficiles sont toujours celles qui concernent des suicides", a déclaré Lauren. "Ce n'est jamais juste un travail; il y a toujours une histoire déchirante derrière", explique-t-elle. Une affaire lui est venue en tête : " Nous avons trouvé un mot sur la porte : “Ne pas entrer. Appelez le 999. Il y a un cadavre à l'intérieur.” Il avait laissé des enveloppes contenant de l'argent, avec les noms des destinataires, et des lettres personnelles. C'est nous qui avons dû annoncer la nouvelle à sa famille. Je ne l'oublierai jamais", témoigne-t-elle.

"Il faut être mentalement fort. J'écoute beaucoup de musique, et parfois je pleure sous la douche. Ça m'aide", se confie la spécialiste. Lorsque les gens découvrent le métier de Lauren, ils sont immédiatement curieux, lui demandant souvent quelle est l'odeur de la mort. Elle répond alors : "On finit par s'y habituer. Mais l'odeur de la mort, je ne peux pas vraiment la décrire, c'est une odeur tellement particulière".

Malgré les risques et conséquences émotionnelles ainsi que physiques qu'entraîne ce métier, Lauren ne le changerait pour rien au monde : "J'adore ce que je fais. Grâce au nettoyage, j'aide les gens à reconstruire leur vie — et il n'y a pas d'autre travail que je préférerais faire".