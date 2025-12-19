Pour bien emballer ses cadeaux pour Noël, cette technique mathématique est magique et réduit la quantité de papier

Emballer les cadeaux de Noël peut être laborieux. Un mathématicien a proposé une formule assurant une présentation parfaite, avec la bonne quantité de papier à utiliser.

A chaque Noël, emballer les cadeaux, qui sont souvent nombreux, peut rapidement devenir un enfer. Pour tous ceux qui ne maitrisent par l'art de l'emballage, il arrive fréquemment que la présentation ne soit pas belle, que le papier soit déchiré, ou encore que les bouts de scotch débordent un peu partout. Un paquet bien confectionné fait pourtant toujours forte impression et montre que vous y avez prêté attention.

Et si vous faisiez appel aux mathématiques pour vous aider ? Elles donnent la clé pour utiliser la parfaite quantité de papier et ainsi faire des économies et gagner du temps. Cela évite aussi le gaspillage. Un mathématicien de l'Université de Leicester, Warwick Dumas, a mis au point une formule. Elle permet d'emballer efficacement tout genre de cadeau et de toute taille.

Dans un communiqué, il a expliqué qu'avec son équipe, ils ont testé différentes méthodes d'emballage. "Nos recherches ont montré que découper du papier à la bonne taille permet aux consommateurs d'emballer les cadeaux en un minimum de temps et d'obtenir un résultat élégant", a-t-il avancé.

Pour connaitre la bonne mesure, il faut alors découper suivant la formule : 2ab+ac+bc+c². Oui cela n'est pas très évident de prime abord, mais il faut savoir que "a" correspond à la largeur, "b" la hauteur et "c" la profondeur du cadeau. Vous aurez donc besoin d'une règle pour l'appliquer. "La surface minimale de papier nécessaire pour emballer un cadeau est égale à deux fois la somme de la hauteur multipliée par la largeur, de la largeur multipliée par la profondeur et de la hauteur multipliée par la profondeur, plus deux fois le carré de la profondeur", a détaillé le spécialiste (sic).

Plus simplement (heureusement), il précise aussi que pour emballer des cadeaux plutôt carrés ou rectangulaires, la technique de la diagonale peut être efficace, surtout s'il ne vous reste qu'un petit morceau de papier. " Pour un emballage en diagonale, un angle de 45 degrés est optimal, à condition que les dimensions de l'article soient a > b > c. Sinon, l'angle idéal est celui où les rabats se touchent à peine", a-t-il précisé.

Pour cette technique, il ne faut pas aligner le papier avec le cadeau sinon vous risquez de manquer de longueur. Il est nécessaire de faire pivoter l'emballage pour obtenir une forme de losange. Les morceaux à replier deviennent donc des triangles et s'enveloppent en diagonale. Cela va recouvrir une surface plus importante. Il suffira pour que le tout tienne de scotcher chaque pointe sur le cadeau et de replier un peu les bords et le tour est joué. Maintenant, vous savez comment faire de jolis paquets avec un minimum de papier, mais n'oubliez pas que c'est avant tout le geste qui compte.