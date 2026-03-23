Crash mortel en Colombie : bilan, images... que s'est-il passé ?

Un avion militaire s'est écrasé ce lundi 23 mars en Colombie au moment du décollage. Un premier bilan fait état d'au moins 80 morts.

Crash en Colombie. Ce lundi 23 mars, un avion C-130 Hercule de l'armée colombienne s'est écrasé au moment du décollage. Le drame s'est produit à Puerto Leguízamo, dans le département de Putumayo, au sud de la Colombie, non loin de la frontière avec l'Équateur, a révélé le ministre de la Défense, Pedro Arnulfo Sánchez.

D'après le premier bilan, au moins 80 personnes sont mortes dans ce crash d'avion. L'appareil a une capacité d'une centaine de passagers. Au moins 120 officiers des Forces aériennes colombiennes se trouvaient à bord de l'avion au moment du drame, selon le média national colombien El Tiempo.

Des enquêtes ouvertes pour déterminer la raison du crash en Colombie ?

Des unités militaires et de police ont été envoyées sur le terrain pour venir en aide aux victimes. Sur place, si les morts se comptent par dizaines, il semble qu'il y ait également des blessés. D'après El Tiempo, certains devraient être transférés à l'hôpital militaire de Bogota, l'hôpital municipal de Puerto Leguízamo n'ayant pas les capacités suffisantes.

Le ministre de la Défense, Pedro Arnulfo Sánchez, a déploré la tragédie et assuré que "tous les protocoles de prise en charge des victimes et de leurs familles ont été activés, ainsi que les enquêtes correspondantes pour établir les causes de l'accident". Adressant ses condoléances aux familles, le ministre a regretté "un événement profondément douloureux pour le pays".