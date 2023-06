Un train qui traverse un immeuble de 19 étages : où se trouve cet endroit incroyable ?

Découvrez les images qui pourraient sortir d'un film d'une station de métro à l'intérieur d'un immeuble d'habitation. Cela semble irréel mais c'est bien un lieu que vous pourrez visiter en voyage.

Une image d'un train qui traverse littéralement un immeuble a fait le tour du net. Cette scène surréaliste n'est pas sortie tout droit d'un film : la ligne de train existe bel et bien depuis presque 20 ans à Chongqing en Chine. D'ailleurs, l'édifice n'est pas qu'un simple décor sur le trajet du train. Il abrite aussi la station Liziba, devenue un lieu touristique non officiel de la ville depuis que son existence a suscité l'émoi sur le Web pour la première fois entre 2012 et 2013.

Ye Tianyi, l'ingénieur derrière ce projet, a confié au média chinois CGTN en 2022 que la ligne 2 du monorail de Chongqing se situe dans un endroit très spécial de la ville, sur les rives de la rivière Jialing. Le terrain avait été acquis dans les années 90 par un promoteur immobilier qui avait l'intention d'y construire un ensemble résidentiel.

Cependant, les plans d'aménagement urbain indiquaient que c'était aussi le meilleur emplacement pour une station de train, car à environ 20 à 30 mètres derrière le terrain se trouvait une pente abrupte qui empêchait le déplacement des rails. Ainsi, le promoteur immobilier et le Chongqing Rail Transit Group ont entamé des négociations pour trouver une solution : construire les deux projets au même endroit.

Fin 1998, Ye a pris en charge la conception de la station Liziba, qui a duré deux ans. De ce fait, le monorail ne traverse pas littéralement un immeuble - la station et le reste de la construction ont été conçus et réalisés ensemble.

Ainsi, l'immeuble a été équipé d'un nombre considérablement plus grand de poutres à l'étage où se trouve la plateforme de la ligne, puisqu'elles soutiennent les étages supérieurs de la résidence. L'ingénieur a également indiqué que le bâtiment a bénéficié d'un important travail d'isolation phonique, afin que le bruit des trains entrant et sortant ne dérange pas les résidents. Ils n'entendraient pas plus de 60 décibels - soit le bruit d'une machine à laver - lorsque les passagers montent et descendent, selon le journal britannique Metro.

La totalité de la station, mise en service en 2006, occupe du 6e au 8e étage de l'immeuble de 19 étages, avec des distributeurs de nourriture, des guichets, des toilettes et bien sûr, les deux plateformes de voyage. Aujourd'hui, le complexe est reconnu comme un patrimoine historique de la Chine.

Pour accueillir le grand nombre de touristes qui ont commencé à visiter la station au cours de la dernière décennie, Liziba s'est dotée en 2018 d'une plateforme d'observation à l'avant de la station, selon les autorités touristiques de Chongqing. Pour découvrir cette attraction insolite, rendez-vous rue Lizibazheng, au numéro 35, dans le district de Yuzhong.