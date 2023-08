Cette carte montre à quoi va ressembler le monde dans 250 millions d'années

Dans 250 millions d'années, l'Afrique sera reliée à l'Europe et aux Amériques. L'Afrique du Sud et le Mexique ne seront qu'à une journée de voiture l'un de l'autre et l'Espagne aura six pays voisins. Découvrez la carte.

Si votre vie s'étendait sur des millions d'années, le spectacle qui se déroulerait devant vos yeux serait totalement différent de celui que vous connaissez. Pas besoin de voyager dans le temps pour voir à quel point le changement climatique est en train de transformer notre Terre.

Mais la Terre ne change pas seulement à cause du climat. Grâce à la théorie de la tectonique des plaques, nous savons que la surface de la Terre est constamment remodelée. Bien que nous, simples mortels, ne remarquions pas ces modifications subtiles, si vous pouviez vivre suffisamment longtemps, vous seriez témoins de la fusion des continents.

Il y a environ 200 millions d'années, tous les continents étaient réunis en une seule masse appelée Pangée. Et devinez quoi ? Cela va se reproduire ! Dans 250 millions d'années, la Nouvelle Pangée dominera. Les recherches passionnantes de Chris Scotese, professeur à l'Université Northwestern, le prophétisent. Curieux de voir à quoi cela ressemblera ? Des fans ont créé une carte basée sur ses travaux. Vous pouvez cliquer dessus pour zoomer !

La Nouvelle-Zélande et l'Écosse seront les seuls territoires isolés. La plupart des îles, comme l'Australie, rejoindront d'autres grands territoires, tandis que le Japon fusionnera avec la Chine, la Corée du Sud et Taiwan. L'Europe, elle, s'unira avec le Moyen-Orient et l'Afrique. Le nouveau sommet du monde ne sera plus dans l'Himalaya mais dans une chaîne montagneuse qui naîtra lorsque la Floride et la Géorgie se heurteront à l'Afrique du Sud et à la Namibie.

Et pour la petite note amusante : Comment les Britanniques se sentiront-ils en n'étant plus séparés de l'Europe par une étendue d'eau ? Quant à l'Espagne, elle conservera la France et le Portugal comme voisins, mais accueillera également la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et l'Italie.

C'est fou comment le monde peut changer, n'est-ce pas ? ????✨