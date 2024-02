Poutine a une cachette ultra-secrète à seulement 30 km des frontières de l'UE, une villa qui ressemble à un bunker

Vladimir Poutine aurait une résidence luxueuse à seulement quelques dizaines de kilomètres de l'Union européenne. L'usage qu'il en fait intrigue beaucoup.

Et si Poutine était plus près de nous qu'on ne le croyait ? Celui qui candidate pour un nouveau mandat le 17 mars prochain aurait encore de nombreux secrets. En effet, ce 29 janvier, des images d'une de ses potentielles cachettes ultra-secrètes, non loin de l'Union européenne, ont été dévoilées. Le domaine se situerait à seulement 30 km de la frontière avec la Finlande. Il prendrait place dans le parc national de Lagoda, avec vue sur une magnifique cascade. Vladimir Poutine serait même accusé d'avoir "volé" la fameuse cascade puisqu'elle ne serait désormais visible que depuis le salon de sa villa.

Cette propriété d'un kilomètre carré ferait partie du patrimoine secret du président russe. Un pêcheur qui aurait tenté de s'en approcher aurait directement été arrêté puis interrogé sur sa venue. Les habitants du coin auraient même été payés pour quitter la région.

Les photos dévoilées, elles, montrent une splendide maison avec un grand salon entouré de baies vitrées et une terrasse donnant sur le lac. La résidence est décrite comme une "maison de réception" par Ilya Rozhdestvenskiy, journaliste au Dossier Center, qui a dévoilé ces images de la propriété prises par drones.

Autour du bâtiment se trouveraient une brasserie, une piscine et même un salon de thé. Le complexe se présenterait également comme un lieu de production avec un élevage de truites et une ferme pour notamment faire du "boeuf marbré". Pour y accéder, un héliport a été construit ainsi que plusieurs embarcadères pour yacht.

Vladimir Poutine se rendrait une fois par an dans ce havre de paix. Mais "paix" n'est peut être pas le terme le plus approprié : pourquoi a-t-il investi si près de l'Union européenne et pourquoi tient-il ce lieu si secret ? Selon le journaliste, "on ne sait pas avec certitude à quoi sert exactement ce site, mais à en juger par les images satellites, il est apparu au cours des deux dernières années". Une période qui coïncide étrangement avec le conflit en Ukraine, déclenché le 24 février 2022. S'il reste dans la nuance, le Ilya Rozhdestvenskiy a toutefois soulevé une hypothèse : "Il est possible qu'un système de défense aérienne soit déployé ici". La résidence serait d'ailleurs très surveillée, comme un bunker : la façon dont les drones ont réussi à contourner la sécurité n'a pas été révélée.

Autre information importante qui pourrait expliquer le choix de cet emplacement : Vladimir Poutine serait placé près d'un de ses fidèles, Yuri Kolvachuk, présenté comme son "banquier personnel". Ce dernier posséderait un hôtel à proximité. De même, Roman Abramovitch, milliardaire russe et ancien patron du club de football de Chelsea, compterait aussi parmi les voisins de Vladimir Poutine.