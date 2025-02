Union européenne : doit-on s'attendre à une hausse des droits de douane avec les États-Unis ?

Les États-Unis vont procéder à une hausse des droits de douane pour les produits venant de Chine, du Canada et du Mexique. Donald Trump a confirmé sa volonté d'en faire de même avec l'UE.

Les produits étrangers vont coûter très cher aux États-Unis. Comme le souhaite Donald Trump, une hausse des droits de douane pour les produits venant de la Chine, du Mexique et du Canada a été mise en place, samedi 1er février. Bien que cette mesure ait fait plonger les comptes de Wall Street, Donald Trump est prêt à en faire de même avec l'Union européenne.

Si les droits de douane augmentent pour ces trois pays, qui sont pourtant les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, c'est à cause de la lutte contre le trafic de fentanyl et l'immigration illégale. Donald Trump avait émis cette menace à plusieurs reprises, contre la Chine où sont fabriqués les composants et pour le Canada et le Mexique où s'organisent les trafics. Selon le président américain, ces trois pays ne luttent pas suffisamment contre ces deux phénomènes. Un espoir subsistait jusqu'à samedi pour le Canada et le Mexique, qui sont liés par un accord de libre-échange avec les États-Unis (accord Canada-États-Unis-Mexique ACEUM). "Le Président va imposer demain 25% de droits de douane sur le Mexique, 25% de droits de douane sur le Canada et 10% de droits de douane sur la Chine pour le fentanyl illégal qu'ils produisent et dont ils permettent la distribution dans notre pays", a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la présidence.

Des risques pour l'Union européenne ?

Interrogé à propos de cette hausse des droits de douane, vendredi 31 janvier, Donald Trump a répondu par l'affirmative lorsqu'il s'est vu demander si cela pourrait prochainement concerner l'Europe.

Pourtant, les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis représentent près de 30% du commerce mondial de biens et de services et 43% du PIB mondial (chiffres de 2023 du Conseil de l'Union européenne). Concernant la France, si le vœu de Donald Trump se réalisait, la hausse des droits de douane pourrait s'appliquer sur les spiritueux, le luxe et l'aéronautique. Le président des États-Unis en avait parlé lors de sa campagne pour la Maison-Blanche. La croissance française et européenne risquerait de ralentir drastiquement, au même titre que celle du Canada, de la Chine et du Mexique, selon les estimations. La croissance des États-Unis serait également impactée par cette politique protectionniste, mais moins fortement.