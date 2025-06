Sommet sur les océans à Nice : qu'est-ce que le Traité sur la haute mer dont la France espère obtenir la mise en œuvre ?

Emmanuel Macron en est certain, il va obtenir la mise en œuvre du Traité sur la haute mer à l'occasion de la conférence des Nations unies sur l'Océan, qui se tient à Nice.

"C'est gagné !" Emmanuel Macron espère la mise en œuvre du Traité sur la haute mer et s'est montré confiant à son arrivée à Nice à l'occasion du Sommet sur l'Océan : "L'accord politique est obtenu, a martelé le président. Ce Traité sur la haute mer sera bien mis en œuvre."

Le Traité international de protection de la haute mer a été adopté par les pays membres de l'ONU, le 19 juin 2023. Pour obtenir sa mise en œuvre, il faut qu'au moins 60 pays le ratifient. "S'ajoutant à la cinquantaine d'États qui auront ratifié à l'UNOC3 [conférence des Nations unies sur l'Océan 3, NDLR], quinze pays se sont engagés à les rejoindre dans les semaines à venir", a expliqué le président français.

En quoi consiste ce Traité ?

Pour comprendre l'importance de ce Traité, il est important de savoir que la haute mer représente 60 % de la surface des océans et près de la moitié de la surface de la Terre. Pour rappel, la haute mer correspond aux zones situées en dehors des zones de souveraineté et des zones économiques exclusives, dont la juridiction dépend d'États. Comme le rappelle Viepublique.fr, le Traité sur la haute mer porte sur "la protection du milieu marin au-delà des frontières, la lutte contre la pollution chimique et les déchets plastiques en haute mer, la gestion plus durable des stocks de poissons et le problème de la hausse des températures des océans et de l'acidification des eaux marines". Ses objectifs sont "la définition d'un cadre réglementaire", pour les zones des océans qui n'en bénéficient pas, "la reconnaissance d'un patrimoine commun de l'humanité, l'internationalisation des décisions sur les études d'impact environnemental, le partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques marines, la création d'aires protégées marines afin de préserver, restaurer et maintenir la biodiversité" ainsi que "la production de connaissances, d'innovations techniques et d'une compréhension scientifique".