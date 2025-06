L'interception du voilier humanitaire vers Gaza par Israël est-elle une violation du droit international ?

Le voilier humanitaire Madleen était en direction de la bande de Gaza, avec à son bord Greta Thunberg et Rima Hassan, quand Tsahal l'a intercepté. Cela a été qualifié d'illégal au regard du droit international par plusieurs observateurs. Le gouvernement se garde, pour le moment, de commenter le caractère légal de cette affaire.

Le Madleen, un voilier humanitaire transportant douze personnes, dont l'activiste Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan (LFI), a été intercepté par l'armée israélienne alors qu'il se dirigeait vers la bande de Gaza. Parti d'Italie, le bateau humanitaire, sous pavillon britannique, avait pour mission d'apporter du matériel humanitaire jusqu'à la bande de Gaza, sans passer par Israël.

Cette interception a été qualifiée d'"illégale" au regard du droit international par plusieurs personnalités. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, de l'eurodéputée Manon Aubry (LFI), ainsi que du ministère turc des Affaires étrangères et l'Iran. Selon eux, ainsi que plusieurs experts du droit international, l'intervention de l'armée israélienne était illégale puisque le bateau se situait encore dans les eaux internationales au moment de l'interception. Une information confirmée par le traçage en ligne du Freedom Flotilla.

Le gouvernement prudent sur ses mots

Si le terme "illégal" a facilement été prononcé par plusieurs personnalités, le gouvernement français se veut plus prudent. Interrogé à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a évité soigneusement le sujet de la légalité de cette action : "Nous établirons la licéité de cet arraisonnement et nous le qualifierons." Il a assuré devant la presse que le gouvernement avait "mis en garde" les six passagers français du navire avant le début de l'expédition.

"Dès l'arraisonnement du navire, nous avons demandé à pouvoir exercer notre protection consulaire à leur égard. Notre consulat a demandé à pouvoir leur rendre visite dès lors qu'ils auront rejoint le port d'Ashdod, en vue de s'assurer de leur situation et de faciliter leur retour rapide en France", a ajouté le ministre. De son côté, "le président de la République a demandé de permettre, dans les plus brefs délais, le retour en France de nos six ressortissants français dont le bateau a été intercepté au large de la bande de Gaza par les autorités israéliennes".

Mais il n'y a pas que la position du bateau dans les eaux internationales qui pourrait poser problème. En effet, Rima Hassan est une élue européenne et bénéficie donc à ce titre d'une immunité diplomatique. Celle-ci serait considérée comme non respectée si les occupants du bateau ont été arrêtés. "Nous avons été en lien avec les autorités israéliennes pour prévenir tout incident", a précisé Jean-Noël Barrot.