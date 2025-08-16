Pakistan : des pluies diluviennes font plus de 344 morts en 48 heures durant une mousson "inhabituellement" intense

Des pluies diluviennes ont provoqué la mort de 344 personnes au Pakistan en 48 heures. Au total, 657 sont décédées depuis le début de la saison de la mousson.

Il s'agit d'une mousson "inhabituellement" intense. L'Autorité de gestion des catastrophes du Pakistan fait état de plus de 344 morts en quarante-huit heures, a-t-elle déclaré samedi 16 août. En deux jours, des pluies diluviennes se sont abattues dans différents districts de la province montagneuse du Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord du pays, frontalière de l'Afghanistan. C'est dans cette région que le bilan est le plus lourd : 307 décès.

"Plus de la moitié des victimes sont mortes à cause de la mauvaise qualité des structures", déplore Syed Muhammad Tayyab Shah, de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, auprès de l'AFP. France 24 explique que la plupart des victimes ont été emportées par des crues subites, ou sont mortes dans l'effondrement de leur maison, électrocutées ou frappées par la foudre.

"On dirait que toute la montagne s'est effondrée"

Plus de 2 000 secouristes sont mobilisés pour tenter de retrouver les corps ensevelis ou d'éventuels survivants sous les décombres, explique à l'AFP Bilal Ahmed Faizi, porte-parole des secours de la province. "Les fortes pluies, les glissements de terrain et les routes bloquées entravent l'accès aux ambulances et les secouristes doivent se déplacer à pied", ce qui ralentit considérablement leur travail.

"Ce matin, quand je me suis réveillé, la terre que notre famille cultivait depuis des générations – et le petit terrain où nous jouions au cricket depuis des années – avaient disparu", confie à l'AFP Muhammad Khan, un habitant du district de Buner, où on recense 91 morts. "On dirait que toute la montagne s'est effondrée, la région est recouverte de boue et d'énormes rochers", ajoute-t-il.

Vendredi, un hélicoptère a été mobilisé pour venir en aide aux secouristes, mais il s'est écrasé, alourdissant le bilan de cinq morts. Dans la région du Cachemire pakistanais, onze personnes ont perdu la vie du fait de la mousson. Du côté indien de la région, on compte 60 victimes, et 80 personnes portées disparues.

La saison des moussons a débuté fin juin. Au total, depuis un peu plus d'un mois, 657 personnes ont perdu la vie au Pakistan, dont une centaine d'enfants, et 888 autres ont été blessés. Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables aux effets du dérèglement climatique. Les autorités s'attendent à ce que les pluies s'intensifient dans les deux prochaines semaines.