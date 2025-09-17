"Je vais bien, mon amour" : le message de Robinson à sa colocataire après le meurtre

Avant de se confier à ses parents sur le meurtre de Charlie Kirk et de se rendre, Tyler Robinson a échangé avec la personne avec qui il était en couple.

La peine de mort a été requise contre Tyler Robinson, l'auteur du meurtre de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk survenu le 10 septembre. Le jeune homme de 22 ans est visé par sept chefs d'accusation dont celui d'assassinat "pour avoir intentionnellement causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes", a précisé Jeffrey Gray, le procureur du comté de l'Utah, en conférence de presse le mardi 17 septembre.

Plusieurs preuves retrouvées par les forces de l'ordre incriminent Tyler Robinson. L'individu a été identifié par ses parents sur les photos du suspect capturées par les caméras de vidéosurveillance et diffusées par le FBI et son ADN a été retrouvé sur la détente du fusil qui a été l'arme du crime. Mais surtout, le jeune homme a avoué être derrière le meurtre de l'influenceur et militant pro-Trump.

Tyler Robinson s'est confié à ses parents qui l'ont contacté après la diffusion de ses photos par les autorités pour le convaincre de les rejoindre chez eux. Il laisse entendre qu'il est le tireur, qu'il ne veut pas aller en prison et qu'il est prêt à se donner la mort pour éviter l'incarcération. Mais il finit par se rendre aux autorités un peu plus de trente heures après le meurtre de Charlie Kirk, sous les conseils de ses parents et d'un de leur ami, un "policier à la retraite".

© Utah Department of Public Safety/ZUMA/SIPA

"C'est moi, c'est moi, je suis désolé"

Mais l'auteur du tir a confessé son crime à une autre personne avant d'informer ses parents : sa colocataire, une personne née homme, mais en transition de genre. Après le meurtre de Charlie Kirk, Tyler Robinson a contacté cette personne avec qui il vit et partage une relation amoureuse dans une série de messages. "Arrête ce que tu es en train de faire. Regarde sous mon clavier" écrit-il indiquant l'emplacement d'un mot disant : "J'ai l'occasion de descendre Charlie Kirk et je vais la saisir". Dans la suite de l'échange, Tyler Robinson rassure sa petite amie et lui promet de rentrer, n'envisageant pas encore de se rendre : "Je vais bien, mon amour, mais je suis coincé à Orem pour un petit moment encore. Je ne devrais pas tarder à rentrer à la maison, mais je dois récupérer mon fusil. J'avais espéré garder ce secret toute ma vie. Je suis désolé de te mêler à ça."

Auprès de sa colocataire, le jeune homme confirme par écrit être l'auteur du meurtre : "C'est moi, c'est moi, je suis désolé". Il explique préparer son passage à l'acte depuis "un peu plus d'une semaine" et évoque ses motivations déclarant en avoir "marre de [la] haine" de Charlie Kirk "avec laquelle on ne peut pas négocier".

Tyler Robinson a exposé les mêmes motivations devant ses parents avant de se rendre estimant que l'influenceur "propage trop de haine". Un discours qu'il avait déjà tenu devant sa famille avant le meurtre de Charlie Kirk. La mère du mis en cause a précisé aux autorités que son fils "s'est politisé et a commencé à pencher davantage à gauche, devenant plus pro-gay et favorable aux droits des personnes transgenres" ces derniers mois. Elle a évoqué la relation amoureuse du jeune homme avec sa colocataire en transition de genre. Des positions qui ont "conduit à plusieurs discussions en particulier entre Tyler Robinson et son père, aux opinions politiques très différentes" et décrit comme un "MAGA (Make America great again, NDLR) pur et dur" par son fils. Plus tard, sans doute après l'échange avec ses parents, Tyler Robinson écrit un dernier message à sa colocataire : "Efface cet échange. (...) Je vais me rendre."