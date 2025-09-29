Plan de paix à Gaza : que prévoient Trump et Netanyahou ?

Le président des États-Unis et le Premier ministre israélien ont tenu un point presse à la suite de leur entretien ce lundi 29 septembre à la Maison-Blanche de Washington.

Le président américain, Donald Trump, a exprimé sa reconnaissance à l'égard de Benjamin Netanyahou pour avoir "accepté" son plan de paix pour Gaza en 20 points, ce lundi 29 septembre. Il affirme également qu'il espère une "réponse positive" du Hamas en retour. Comme le rapporte le Huffpost, le Premier ministre israélien a exprimé son soutien au plan proposé par Donald Trump

"Tous nos otages, les vivants et les morts, vont tout de suite rentrer à la maison. Le Hamas sera désarmé. Gaza sera démilitarisée. Israël va [y] conserver la responsabilité de la sécurité, y compris pour un périmètre de sécurité, pour un certain temps", a-t-il expliqué. Toutefois, Netanyahou a aussi ajouté : "Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, ou s'ils disent l'accepter mais font ensuite tout pour le bloquer, Israël va terminer le travail soi-même".

Donald Trump a également répondu aux questions des journalistes à la Maison-Blanche lors d'une conférence de presse commune avec Benjamin Netanyahou. "Peut-être l'un des plus beaux jours de la civilisation", a avancé le président américain.

Quelques points figurant dans le plan de paix

Parmi les 20 points évoqués par la Maison-Blanche et rapporté notamment par le site internet du journal Le Figaro, on peut retrouver : un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, accompagné d'un retrait des forces israéliennes par étapes et une libération des otages dans les 72 heures après l'accord d'Israël. Une fois les otages libérés, Israël relâcherait plus de 1 000 prisonniers palestiniens, parmi lesquels plusieurs centaines condamnés à perpétuité.

Gaza serait gouverné par une autorité temporaire "technocratique et apolitique", dont le Hamas serait exclu. Un "comité de la paix" présidé par Donald Trump lui-même superviserait les opérations. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair y jouerait un rôle essentiel.

Autre point : les États-Unis travailleront avec des "partenaires arabes et internationaux pour mettre en place une Force internationale de stabilisation (ISF) qui doit être immédiatement déployée à Gaza", une force qui permettra de fournir un appui à des "forces de police palestiniennes approuvées". Des consultations avec la Jordanie et l'Égypte sont aussi prévues. "Personne ne sera forcé" de quitter Gaza si le plan de paix parvient à se réaliser, d'après le document distribué par la Maison-Blanche. Par ailleurs, les habitants pourraient même être "encouragés" à rester pour participer à la reconstruction.

Pour finir, Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses au Premier ministre du Qatar avant la conférence de presse à Washington en raison des frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays au début du mois de septembre.