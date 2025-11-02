Attaque au couteau au Royaume-Uni : qui sont les deux suspects arrêtés ? Ce que l'on sait

L'enquête sur le drame survenu à Londres, samedi 1er novembre en fin d'après-midi, a à peine débuté. La police des transports a annoncé qu'elle avait arrêté deux personnes.

Vision d'horreur pour les passagers de ce train parti de Doncaster en direction de Londres, samedi 1er novembre 2025 en début de soirée. Une attaque à l'arme blanche a fait au moins dix blessés, dont neuf sont dans un état préoccupant. La police des transports a annoncé qu'elle avait arrêté deux personnes, sans donner plus de détails sur leurs identités. On fait le point.

Parmi les passagers de ce train en partance pour la ville de Londres, il n'a pas été évident de comprendre tout de suite le déroulé des évènements. Comme le raconte la BBC en citant un témoin de la scène. Au départ, Olly Foster a d'abord cru à une plaisanterie d'Halloween [la fête d'Halloween ayant eu lieu le 31 octobre, soit la veille, NDLR].

Mais très vite, en entendant les cris de terreur des passagers, il a compris que quelque chose clochait. Il explique que les personnes tentaient de fuir et prévenaient les autres de le faire aussi, ce qui a provoqué un mouvement de foule. Olly Foster décrit aussi des sièges tachés de grosses taches de sang. Selon lui, un homme a voulu protéger une jeune fille en s'interposant entre elle et l'assaillant. L'homme a été blessé au cou et à la tête. Au total, les faits se sont déroulés dans un laps de temps compris entre dix et quinze minutes.

Le bilan humain et le point sur l'enquête

Pour l'heure, dix blessés, dont neuf graves, sont à déplorer. C'est un communiqué officiel des autorités qui est tombé dans la nuit pour l'annoncer. Toutes les victimes ont été amenées à l'hôpital. Certaines sont encore en urgence absolue. Pour le moment, aucune précision n'a été donnée sur leur identité.

Les services antiterroristes ont été saisis et deux personnes ont été interpellées. "L'attaque a été déclarée incident majeur et la police antiterroriste aide à l'enquête pendant que nous travaillons à établir toutes les circonstances de l'incident", a expliqué la police des transports.

En ce qui concerne les deux interpellations, la police est restée prudente : "Nous menons actuellement des vérifications urgentes afin de déterminer ce qui s'est passé et il faudra peut-être un certain temps avant que nous soyons en mesure de confirmer quoi que ce soit", prévient le commissaire Chris Casey. Ce dernier a aussi appelé à ne pas "spéculer sur les causes de l'incident".

La réaction du Premier ministre britannique

Sur le réseau social X, le Premier ministre Keir Starmer a réagi au cours de la soirée. Il a qualifié le drame d'"extrêmement préoccupant". Il a aussi ajouté un message à l'attention des proches de victimes : "Mes pensées vont à toutes les personnes touchées, et je remercie les services d'urgence pour leur réaction", a-t-il exprimé.

Comme l'indique Le Parisien, au cours des quinze dernières années, le pays a connu une augmentation des attaques à l'arme blanche. L'attaque d'hier soir intervient un mois après celle contre une synagogue au nord de Manchester. Un homme avait alors attaqué des fidèles armé d'un couteau.