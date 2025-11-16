Liban : l'armée israélienne aurait ouvert le feu sur les Casques bleus

La Finul accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur les Casques bleus, la force onusienne chargée de faire appliquer le cessez-le-feu signé en novembre 2024.

La Finul accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur les Casques bleus au sud du Liban. "Ce matin, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont tiré sur des soldats de la paix de la Finul à partir d'un char Merkava situé près d'une position établie par Israël en territoire libanais", indique la Force intérimaire des Nations unies au Liban dans un communiqué. Les forces onusiennes ont pu quitter les lieux en toute sécurité lorsque le char s'est retiré.

Pourtant, l'armée libanaise et les Casques bleus sont les seuls à pouvoir se déployer au sud du Liban, selon la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. Celle-ci avait permis de mettre fin à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah libanais et a servi de base à l'accord de cessez-le-feu signé en novembre 2024.

L'armée israélienne a confondu les Casques bleus avec des "suspects"

La Finul a donc exhorté "l'armée israélienne à cesser tout comportement agressif et toute attaque contre ou à proximité des soldats de la paix, qui s'efforcent de rétablir la stabilité que tant Israël que le Liban disent rechercher".

De son côté, l'armée israélienne affirme avoir confondu les Casques bleus avec des "suspects" et ne pas avoir tiré de manière "délibérée" sur eux : "Deux suspects ont été identifiés dans la zone d'El Hamames, dans le sud du Liban (…) Les troupes ont ensuite tiré des coups de semonce (...) après vérification, il a été déterminé que les suspects étaient des soldats de l'ONU qui effectuaient une patrouille dans la région."