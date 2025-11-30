Californie : que sait-on de la fusillade qui a fait quatre morts et dix blessés ?

Le bilan est déjà lourd et il pourrait s'aggraver. Au moins quatre personnes sont décédées et dix autres sont blessées dans des tirs survenus, samedi 29 novembre à Stockton, dans l'État de Californie (États-Unis).

Quatre personnes au moins et dix autres personnes blessées dans des tirs survenus samedi soir à Stockton, ville de Californie, dans l'ouest des États-Unis, rapporte BFM. Un drame qui a lieu alors que le week-end prolongé de Thanksgiving est en cours. "Nous pouvons confirmer qu'à ce stade environ 14 individus ont été touchés par des tirs d'armes à feu et que quatre victimes sont décédées", a écrit dans un communiqué publié sur le réseau social X le bureau du shérif du comté de San Joaquin, dont Stockton est la capitale. La police a aussi souligné que les tirs pouvaient être "ciblés".

Comme le rapporte CNews, les force de l'ordre ont aussi qualifié les tirs d'"incompréhensibles". Les victimes de la fusillade étaient de tous âges. Il y avait des enfants et des adultes accompagnants.

Dans les faits, des tirs ont été signalés en début de soirée samedi 29 novembre sur une avenue de Stockton, a indiqué le bureau du shérif du comté. L'enquête est actuellement en cours, peu d'informations ont été rendues publiques, pour l'heure.

Le suspect en fuite

Aucun suspect n'a été arrêté pour le moment. "Il est inconcevable que de jeunes enfants aient été blessés, que quiconque ait été blessé dans cette affaire, et nous adressons nos plus sincères condoléances aux victimes, à leurs familles et à notre communauté", ont aussi déploré les autorités.

Cette fusillade rappelle aussi les tirs survenus mercredi 26 novembre à Washington, de l'autre côté du pays. Un ressortissant afghan de 29 ans, réfugié aux États-Unis depuis 2021, avait tué une militaire de la garde nationale et sérieusement blessé un deuxième soldat.