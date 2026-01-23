Donald Trump destitué en 2026 ? Un sérieux site tient les paris et évalue ses chances d'être viré

L'idée selon laquelle Donald Trump pourrait être destitué est-elle farfelue ? Un site sérieux tient les paris sur les chances du président américain de ne pas terminer son second mandat.

Et si Donald Trump était destitué cette année ? Les élections de mi-mandat, appelées "midterms" outre-Atlantique, arrivent à grands pas, et la popularité du président américain n'est pas forcément à son plus haut niveau. Ce scrutin est prévu pour le mois de novembre 2026 et inquiète déjà le principal intéressé, qui envisage le pire pour son propre parti.

En effet, il a appelé les Républicains à se mettre au travail pour remporter ces élections, sans quoi il prédit qu'il subira une procédure de destitution de la part des démocrates. " Nous devons gagner les élections de mi-mandat, sinon (...) ils trouveront une raison pour me démettre. Je vais être destitué", a-t-il affirmé lors d'une réunion des élus républicains de la Chambre des représentants, le 6 janvier dernier à Washington.

Pour le chef de l'Etat, ces élections de mi-mandat sont cruciales : tous les sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat seront disputés. Voilà pourquoi il a demandé à ses équipes de mettre l'accent sur les solutions apportées en matière de santé, d'immigration, sans oublier de louer son bilan face à la hausse du coût de la vie aux Etats-Unis. Quid d'une destitution ? Justement, un site très sérieux tient les paris et évalue ses chances de ne pas finir son second mandat à la tête de la première puissance mondiale.

Cette plateforme, c'est Polymarket, un site internet où l'on parie de l'argent sur la réalisation, ou non, d'événements à venir. En l'occurrence, il s'agit de la potentielle destitution de Donald Trump. Le prix évolue en fonction de ce que les joueurs pensent être le scénario le plus probable et l'objectif est de remporter la mise. Rien de prédictif donc, mais les avis des uns et des autres est liés à une somme d'argent, ce qui consolide une forme d'engagement.

Ce vendredi 23 janvier 2026, le site évalue la probabilité d'une destitution du président américain à 15%, c'est 1% de plus qu'hier par exemple. Mais ce pourcentage a déjà été beaucoup plus élevé concernant l'ex-magnat de l'immobilier. Le 15 novembre dernier, la plateforme assurait que Donald Trump avait 22% de chance d'être destitué en 2026 et jusqu'à 24% le 29 novembre dernier.

Ce site qui tient les paris au sujet de la destitution de Donald Trump est très sérieux, très robuste dans sa conception, mais présente tout de même quelques limites de méthodologie. Les mises étant anonymes, il est impossible de vérifier l'identité des utilisateurs ni la provenance des fonds, voire même l'accès à certaines informations sensibles de la part des joueurs. La législation autour de la plateforme est également relativement floue. Délits d'initiés, manipulation de marché ou conflits d'intérêts... Aucune régulation n'existe. Tout un chacun peut parier, même s'il dispose d'informations non publiques ou sensibles.