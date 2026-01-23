Plus besoin de payer les trois : ce nouvel appareil Ikea combine micro-ondes, airfryer et four

L'enseigne Ikea a discrètement lancé un appareil 3-en-1 capable de réchauffer, de cuire ou encore de griller.

Dans les petites cuisines, chaque centimètre carré de place doit être économisé. Impossible d'accumuler trop de gadgets et d'appareils, même s'ils servent tous à préparer de bons petits plats. En plus de prendre de la place, s'équiper d'un four, d'un micro-ondes et d'un air fryer peut vite s'avérer onéreux.

Il y a quelques semaines, Ikea a lancé un appareil qui pourrait résoudre ce problème. A l'heure ou les cuisines sont de plus en plus petites et où les prix de l'électroménager explosent, ce dernier a tellement plu aux clients de l'enseigne suédoise, qu'il est même tombé en rupture de stock au bout de deux semaines. Aujourd'hui réapprovisionné, il promet de se retrouver dans toutes les cuisines des apprenti cuisiniers.

Dans cet appareil dernière génération, il est possible de cuire des frites, des rouleaux de printemps ou du poulet en un rien de temps, comme s'il s'agissait d'un four. Mais c'est bien sa fonction air fryer qui a déchaîné les foules. Elle permet, comme dans un air fryer classique, de faire cuire de la viande ou des légumes sans huile ou matière grasse. Les lasagnes gratinées sur le dessus et les crèmes brûlées caramélisées n'auront plus de secret pour vous non plus grâce à l'ajout d'un mode grill.

© Ikea

Pas de panique, toutes ces fonctionnalités n'ont pas fait disparaître les propriétés attendues d'un micro-ondes "normal" pour autant. Elles restent bien évidemment disponibles sur l'appareil, nommé Gätebo. Il permet ainsi de réchauffer des plats, de décongeler de la nourriture ou encore de faire fondre du beurre ou du chocolat.

Côté dimensions, le Gätebo mesure 49.5 cm x Hauteur: 29.2 cm. Sa profondeur est de 43.6 cm. Le volume global de l'appareil est donc de 26 l, idéal pour se glisser une petite cuisine ou équiper une personne seule. Attention cependant, ce dernier pèse un peu plus de 16 kg. Un paramètre à prendre en compte : une fois installé pour la première fois, il sera difficile à déplacer !

Ce nouvel appareil de 900 w est vendu au tarif de 179 € sur le site internet de l'enseigne. Une alternative bien plus avantageuse que l'achat séparé d'un four, d'un air fryer et d'un micro-ondes. À titre de comparaison, le air fryer 1 tiroir de la marque référence Ninja est vendu 159,99 € hors période de soldes. Le Gätebo étant toujours en rupture de stock dans de nombreux points de vente, nous vous conseillons donc de ne pas attendre si vous souhaitez équiper votre cuisine.