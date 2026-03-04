Guerre en Iran : la France menacée, Israël multiplie les cibles et intensifie le conflit

La France a décidé de déployer son arsenal pour protéger ses alliés du Moyen-Orient des frappes iraniennes. Le régime de Téhéran semble miser sur un embrasement régional et menace les Occidentaux.

En direct

10:24 - Le gouvernement s'attend à "une hausse de quelques centimes en moyenne" sur le prix de l'essence Si le gouvernement français surveille la situation politique et militaire en Iran, il suit également de près les conséquences économiques du conflit notamment sur l'approvisionnement et le prix du gaz et de l'essence. "Il n'y a aucun risque de rupture d'approvisionnement", répète Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre en charge de l'Énergie, ce mercredi sur BFM-RMC, même si elle reconnaît qu'il est encore "trop tôt pour tirer des conclusions définitives". En revanche, la ministre prévient qu'on "peut s'attendre à une hausse de quelques centimes en moyenne dans les jours à venir" sur le carburant, mais cette hausse sera "contenue et limitée" dans le temps. Le ministre de l'Economie, Roland Lescure a confirmé la mise en place de contrôles afin de s'assurer de "hausses de prix raisonnables" à la pompe à essence sur Franceinfo : "Je ne tolérerai pas qu'il y ait des hausses de prix à la pompe, qui aillent au-delà de ce que la hausse du pétrole justifie", a déclaré le ministre.

09:35 - L’armée israélienne accélère son offensive en Iran ce mercredi Comme le relaie l'AFP, l’armée israélienne annonce mener des actions intensives. "L’armée de l’air israélienne a commencé des frappes à grande échelle visant des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran", selon un communiqué. Un journaliste de l’AFP à Téhéran a constaté une explosion au nord-est de Téhéran et un nuage de fumée s'en dégager.

08:47 - Des hausses du prix de l'essence attendues en France, mais contenues Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre en charge de l'Énergie a déclaré sur BFM-RMC qu'"il n'y a aucun risque de rupture d'approvisionnement" pour le moment. "On peut s'attendre à une hausse de quelques centimes en moyenne dans les jours à venir", mais cette hausse sera "contenue et limitée", a assuré la ministre qui prévoit un "impact sur les prix limité à court terme".

08:41 - L'iran assure avoir le "contrôle total" du détroit d’Ormuz Mohammad Akbarzadeh, un haut responsable des forces navales des gardiens de la révolution, a fait une déclaration auprès de l’agence de presse Fars : "Actuellement, le détroit d’Ormuz est sous le contrôle total de la marine de la République islamique", a-t-il dit. Aucun bateau approvisionné de gaz et de pétrole ne passe donc par ce détroit.

08:38 - Des Français rapatriés des pays touchés par le conflit Le gouvernement français a fait savoir que des Français rapatriés du Moyen-Orient avaient atterri à Paris. Un vol Air France a ramené en France du personnel de la compagnie ainsi que "beaucoup de familles, de jeunes enfants, des femmes enceintes, une colonie de vacances", venant de Dubaï. Eléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, a assuré sur TF1 que le rapatriement des ressortissants souhaitant rentrer en France se poursuit : "Nous nous concentrons sur le public prioritaire : les familles avec des enfants, les personnes qui ont des maladies, etc. Mais notre objectif est de permettre aux Français de rentrer le plus vite possible pour ceux qui le souhaitent".

08:22 - Deux nouvelles "vagues de frappes" israéliennes cette nuit Cette nuit, l’armée israélienne a lancé "une large vague de frappes" sur l’Iran, après avoir détruit missiles en provenance d'Iran. Et une autre opération a eu lieu. "Il y a peu de temps, l’armée de l’air israélienne, guidée par les services de renseignement, a achevé une nouvelle vague de frappes visant les centres de commandement du régime terroriste iranien à travers Téhéran, a indiqué Israël dans un communiqué de l'armée. "Dans le cadre de ces frappes, l’armée a largué des dizaines de munitions sur des centres de commandement de la sécurité intérieure", précise ce communiqué.

03/03/26 - 23:56 - Une forte explosion entendue à Beyrouth Selon un journaliste de l'AFP, une forte explosion a été entendue à Beyrouth, dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 mars.

03/03/26 - 23:15 - L'Iran tire un missile balistique sur une base américaine au Qatar Un missile balistique iranien a touché la base américaine d'Al-Udeid au Qatar, a indiqué le ministère de la Défense qatari. Aucun blessé n’a été signalé.