Joe Biden : des sondages favorables et une campagne finalement pas si virtuelle

A deux mois de la présidentielle, Joe Biden s'affiche toujours en favori des sondages, alors que le candidat démocrate s'apprête à descendre sur le terrain après plusieurs semaines de campagne virtuelle.

La campagne de Joe Biden est en train de prendre un nouveau virage. Alors que le candidat démocrate avait fait preuve d'une prudence à toute épreuve jusque-là, montrant ainsi son opposition avec Donald Trump et sa façon de minimiser l'importance du Covid-19, des déplacements sont prévus dans le Wisconsin, le Minnesota, en Pennsylvanie ou encore dans l'Arizona pour ces prochaines semaines. Des Etats qui n'ont bien sûr pas été choisis par hasard puisqu'il s'agit de "Swing States", autrement dit ceux qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre lors des élections aux Etats-Unis. Ceux dont il est difficile de prédire le vote et dont l'orientation politique n'est pas clairement définie.

Tout en restant "responsable", comme il l'a annoncé ce jeudi, Joe Biden va donc mener campagne sur le terrain, comme son rival républicain, qui n'en finit pas de tacler "Joe l'endormi", selon les mots de Donald Trump. "Je vais voyager à travers le pays, là où il sera possible de le faire en respectant les règles des États", a indiqué l'ancien vice-président de Barack Obama, qui tentera de conforter son avance dans les sondages, à deux mois du vote. Il possède toujours un peu plus de sept points d'avance sur le chef de l'Etat actuel, selon les données collectés par le site de référence en la matière, Real Clear Politics.

Sur ce graphique, on voit bien l'avance plutôt confortable que possède Joe Biden sur Donald Trump, mais beaucoup estiment que les sondages, encore très largement consultés outre-Atlantique, ont leurs limites. "En 2016, alors que les enquêtes d'opinion donnaient à Hillary Clinton 91% de chances de l'emporter, ils n'avaient pas prévu les retournements de situation dans les trois Etats-clés de la ceinture de la rouille (la "Rust belt", région industrielle du nord-est des Etats-Unis, ndlr), le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Ces états n'étaient plus sondés car considérés comme acquis pour les démocrates", décrypte Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l'université Paris 2 Assas et spécialiste des institutions américaines, interrogé par Le Parisien.

Voilà ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle Joe Biden commence à s'agiter, lui qui a répondu fin août aux attaques successives de Donald Trump dans une interview accordée à la chaîne ABC, aux côtés de celle qu'il a choisie comme sa future vice-présidente s'il est élu, Kamala Harris. "Regardez-moi, monsieur le président. Regardez-nous tous les deux et dites-nous dans quelle forme nous sommes", a-t-il répondu au milliardaire de 74 ans, qui l'avait notamment attaqué sur son acuité mentale. Le candidat de la gauche n'a en revanche pas profité, lors de cette interview, pour accabler le président sur sa gestion de la crise du coronavirus, pour laquelle il est vivement critiqué. "Je ne lui reproche pas la crise actuelle… Je lui reproche de prendre la tangente et de ne pas s'occuper des solutions", a simplement souligné Joe Biden.